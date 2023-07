L’application de santé CardioBot mise à jour avec de nouveaux widgets iOS et des complications watchOS.

CardioBot est une application populaire pour iPhone et Apple Watch qui utilise les données de santé collectées à partir des appareils des utilisateurs pour leur montrer comment vivre une vie plus saine en mettant en évidence ce qui est bon et ce qui pourrait être amélioré. Cette semaine, l’application a reçu une mise à jour majeure qui introduit de nombreux nouveaux widgets pour l’iPhone ainsi que de nouvelles complications pour l’Apple Watch.

La version 5.10 de l’application introduit de nombreux nouveaux widgets pour l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil de l’iPhone, ainsi que des complications watchOS. Selon le développeur, plus de 100 variantes de widgets sont désormais disponibles avec CardioBot. Grâce à ces widgets, les utilisateurs peuvent consulter des données utiles sur leur santé en un coup d’œil.

Il existe des widgets pour vérifier votre fréquence cardiaque, votre résumé cardiaque, votre fréquence respiratoire, votre taux d’oxygène dans le sang, et bien d’autres choses encore.

« Grâce à notre vaste collection de widgets, vous pouvez personnaliser vos appareils comme jamais auparavant. Accédez à des informations importantes, tenez-vous au courant de vos données cardio et interagissez de manière transparente avec votre appareil, le tout à partir de votre écran de verrouillage, de votre montre ou de votre écran d’accueil », a déclaré Majid Jabrayilov, le développeur à l’origine de l’application.

En début d’année, CardioBot a commencé à mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC. Cette fonction combine différentes données cardiaques pour calculer la capacité de votre corps à gérer le stress ou des séances d’entraînement plus intenses. Grâce à ces données, les utilisateurs peuvent planifier des séances d’entraînement plus difficiles et comprendre à quel moment précis leur corps est soumis à un stress.

Votre Apple Watch mesure votre fréquence cardiaque toutes les 4 minutes pendant la journée. Avec CardioBot, vous pouvez facilement comprendre les données capturées par l’Apple Watch afin d’améliorer votre mode de vie et de découvrir des tendances notables. CardioBot utilise les études fournies par l’American Heart Association pour élaborer des recommandations intelligentes qui vous aident à améliorer votre système cardiovasculaire et à rester en bonne santé.

Vous pouvez télécharger CardioBot sur l’App Store dès maintenant. L’application est gratuite, avec un abonnement mensuel de 1,99 $ ou de 19,99 $ par an. Il est important de souligner qu’elle nécessite un iPhone équipé d’iOS 16 ou d’une version ultérieure et une Apple Watch équipée de watchOS 9 ou d’une version ultérieure.

