Intel veut apporter le path tracing aux GPU et iGPU Intel Arc abordables

Dernièrement, les GPU Intel Arc ont gagné en compétitivité. La marque a sorti un bon nombre d’options abordables qui sont parfaites pour les joueurs avec un budget strict. Mais ces GPU manquent de fonctionnalités de rendu haut de gamme telles que Path Tracing.

Eh bien, Intel a dévoilé ses plans pour rendre Path Tracing accessible à tous. En réalité, selon les divers articles de recherche publiés par Intel, les GPU Arc, ainsi que toutes sortes d’iGPU, pourraient à l’avenir proposer un rendu neuronal en temps réel. Cela pourrait permettre à tous les joueurs de profiter de la véritable physique de la lumière dans les jeux sans dépenser des tonnes d’argent.

Qu’est-ce que le path tracing et pourquoi est-ce important

Vous vous demandez ce qu’est exactement le Path Tracing ? À la base, Path Tracing est une technique d’infographie qui simule le comportement de la lumière dans un environnement réaliste. En d’autres termes, cela rend la lumière dans les jeux plus réelle et la fait se comporter naturellement.

Path Tracing peut obtenir des effets visuels époustouflants. Qui comprend:

Ombres douces

Profondeur de champ

Flou de mouvement

Caustiques

Occlusion ambiante

Eclairage indirect

Mais cela nécessite également beaucoup de puissance de calcul et peut prendre beaucoup de temps pour restituer des images sans bruit ni artefacts. Par conséquent, il a toujours été exclusif aux GPU haut de gamme. Mais il pourrait être disponible pour les masses avec les futurs développements Intel Arc et Intel iGPU.

Le rendu neuronal en temps réel permettra à Intel de proposer un path tracing sur des GPU Arc et des iGPU abordables

Les articles publiés par Intel portent tous sur le rendu neuronal en temps réel. Ces articles passent également en revue les avantages du rendu neuronal en temps réel sur le ray tracing, l’échantillonnage et l’ombrage. Intel pense que l’intégration du rendu neuronal dans sa gamme Arc et iGPU abordable pourrait rendre le ray tracing efficace et plus rapide accessible à tous.

À l’heure actuelle, Intel travaille sur plusieurs outils neuronaux qui permettront le path tracing en temps réel avec jusqu’à 90 % de la compression des moteurs de rendu natifs. Ce faisant, la technique de rendu utilisée par Intel pourrait également offrir des performances supérieures. Intel a discuté de tout cela dans la session « Path Tracing in a Trillion Triangles ».

Intel déclare: « Ce sont des composants importants pour rendre le rendu photoréaliste avec Path Tracing disponible sur des GPU plus abordables, tels que les GPU Intel Arc. »

Comment les GPU budgétaires fonctionneront-ils

Intel a récemment fourni une démonstration. En cela, la société a présenté les algorithmes «efficaces» sur les GPU Arc à faible puissance et à petit budget. Actuellement, CyberPunk 2077 est le seul jeu qui offre de vrais visuels tracés. Mais, pour profiter de visuels tracés, vous avez besoin d’un RTX 4080 ou RTX 4090, qui sont des cartes coûteuses.

Si votre système n’exécute pas l’un de ces GPU, vous devez utiliser des algorithmes DLSS. Bien que DLSS puisse offrir de bons visuels, il peut compromettre la fidélité visuelle de l’image native dans certains cas. Intel affirme que l’approche de la société permettra le path tracing en temps réel sans compromettre ses GPU Arc économiques.

Intel a également parlé de rendre le cadre de rendu neuronal en temps réel open source. Cela permettra aux fournisseurs et développeurs tiers de l’utiliser sur leur propre hardware et d’améliorer encore les performances de cette solution économique.

Pendant ce temps, NVIDIA travaille également à faire ressortir davantage de techniques de rendu Neural. Il a récemment annoncé la technologie Neural Radiance Caching et Neural Compression chez Siggraph. Ainsi, avec la nouvelle technique, les GPU et iGPU Intel Arc économiques pourraient s’asseoir juste à côté des cartes NVIDIA avec des technologies visuelles de mise à l’échelle haut de gamme.

Un autre point intéressant ici est que la société rend les GPU Intel Arc évolutifs avec cette technologie. Il y a également eu de bonnes baisses de prix sur les GPU Arc ces derniers temps. Vous voudrez peut-être les considérer si vous cherchez à profiter d’une fidélité visuelle améliorée dans vos jeux préférés.

