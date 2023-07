Les utilisateurs de Xiaomi 12 Lite, préparez-vous : la mise à jour Xiaomi 12 Lite Android 14 est secrètement en cours de test

Xiaomi 12 Lite offre à ses utilisateurs une expérience de smartphone élégante et stylée. Xiaomi a commencé à tester la mise à jour Android 14 pour ce dispositif. La première version interne de MIUI a été déterminée comme étant MIUI-V23.7.1. La mise à jour Android 14 devrait apporter des améliorations et des optimisations significatives.

Mise à jour Xiaomi 12 Lite Android 14

Le design mince, élégant et élégant de Xiaomi 12 Lite a été très admiré par les utilisateurs. La structure compacte de l’appareil offre une prise en main confortable, tandis que son design ergonomique offre une facilité d’utilisation. De plus, le poids léger et les lignes gracieuses du téléphone offrent un avantage en termes de portabilité.

Le chipset Qualcomm Snapdragon 778G permet à Xiaomi 12 Lite d’offrir des performances puissantes. Ce chipset offre un processeur robuste, une unité graphique avancée et des capacités d’intelligence artificielle pour une expérience utilisateur rapide et fluide. Par conséquent, les utilisateurs peuvent profiter d’une performance sans faille lors de la lecture de jeux, de la multitâche ou de l’utilisation d’applications gourmandes en ressources.

La mise à jour Xiaomi 12 Lite Android 14 améliorera l’optimisation du système et introduira une gamme d’innovations. Les avantages incluront des améliorations de performance, un lancement d’application plus rapide, une expérience multitâche plus fluide et une autonomie de batterie plus longue. De plus, Android 14 apportera des mises à jour de sécurité, permettant aux utilisateurs de maintenir leurs appareils plus sécurisés.

La première version interne de Xiaomi 12 Lite Android 14 pour Xiaomi 12 Lite est MIUI-V23.7.1. MIUI basé sur Android 14 est spécifiquement testé pour Xiaomi 12 Lite, dans le but de fournir une expérience optimisée en tenant compte du matériel et des besoins des utilisateurs de l’appareil. Les utilisateurs peuvent s’attendre à de meilleures performances et une facilité d’utilisation avec cette mise à jour. La mise à jour Android 14 devrait arriver sur Xiaomi 12 Lite en février 2024. La mise à jour améliorera l’appareil et l’équipera de nouvelles fonctionnalités.

Avec cette mise à jour, Xiaomi 12 Lite recevra MIUI 15. MIUI 15 est en cours de développement basé sur Android 14 et devrait apporter d’importantes améliorations au smartphone. MIUI 15 offrira des avantages tels qu’une expérience utilisateur plus fluide, des performances améliorées et plus d’options de personnalisation.

