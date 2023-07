Découvrez les nouvelles fonctionnalités passionnantes des tests bêta d’EMUI 13 en Europe

Huawei a récemment ouvert les tests bêta pour EMUI 13 en Europe. Permettre aux utilisateurs d’essayer les nouvelles fonctionnalités avant la version stable. Le test bêta est initialement disponible en Allemagne et s’étendra progressivement à d’autres marchés.

Huawei lance les tests bêta d’EMUI 13 en Europe avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes

Si vous souhaitez participer au programme bêta, voici les appareils éligibles :

Selon HuaweiCentral, EMUI 13 apporte plusieurs fonctionnalités intéressantes pour améliorer l’expérience de votre smartphone. L’interface utilisateur a été améliorée avec des optimisations dans le panneau de configuration. Facilite la navigation et la programmation du mode sombre. Ces changements ont un impact direct sur la façon dont vous interagissez avec votre téléphone.

Les nouvelles fonctionnalités d’EMUI 13 incluent le geste de balayage vers le haut de l’application. Il vous permet d’accéder aux principales fonctionnalités de l’application sans ouvrir l’application elle-même. Des widgets de service sont également introduits, offrant un accès rapide aux informations de l’application d’un simple coup d’œil.

La gestion du contenu de l’écran d’accueil est désormais plus pratique, grâce à des options telles que les widgets de pile et les widgets de groupe. Les grands dossiers sont devenus plus intelligents avec plusieurs options de mise en page. Vous permettant d’ajuster la taille de la mise en page en appuyant et en maintenant le dossier.

EMUI 13 ne se concentre pas uniquement sur les nouvelles fonctionnalités ; il améliore également les performances de votre téléphone. Le logiciel et le traitement des applications en arrière-plan ont été optimisés pour améliorer l’efficacité globale.

En rejoignant le programme bêta, vous aurez la possibilité de garder une longueur d’avance sur tout le monde. Et découvrez les dernières fonctionnalités avant le déploiement stable. De plus, vous pouvez contribuer au processus de développement en signalant tout bug ou problème que vous rencontrez aux développeurs. De plus, si vous n’êtes pas satisfait des modifications, vous avez la possibilité de quitter le programme bêta à tout moment.

Alors, ne manquez pas l’occasion d’explorer les nouvelles fonctionnalités passionnantes d’EMUI 13. Et aidez à façonner l’avenir du logiciel de Huawei. Inscrivez-vous dès maintenant aux tests bêta et faites partie du parcours de développement !

