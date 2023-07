LockBit Ransomware Gang demande une rançon de 70 millions de dollars à TSMC

TSMC, l’un des plus grands fabricants de puces au monde et un fournisseur clé d’Apple, a récemment été attaqué par le gang de rançongiciels LockBit. Les pirates ont demandé une rançon de 70 millions de dollars à la société de semi-conducteurs, menaçant de publier les données volées à la société si la rançon n’était pas payée. TSMC a confirmé que l’un de ses fournisseurs de hardware, Kinmax Technology, avait été piraté et s’était fait voler des données. Cependant, il a déclaré que l’incident n’avait eu aucun impact sur les opérations commerciales et n’avait pas compromis les données de ses clients.

TSMC nie initialement le piratage du rançongiciel LockBit

Initialement, TSMC a nié avoir été piraté par le gang de rançongiciels LockBit. Cependant, le gang a revendiqué TSMC comme victime le jeudi 29 juin et a exigé la rançon de 70 millions de dollars. TSMC a ensuite confirmé la violation de données après la cyberattaque de LockBit contre son fournisseur tiers, Kinmax Technology.

Un porte-parole de TSMC a déclaré que l’incident de cybersécurité avait entraîné une violation de données « liée à la configuration et à la configuration initiales du serveur », mais que les informations client de TSMC n’étaient pas affectées. Il a dit

Après l’test de TSMC, l’incident de sécurité du réseau n’a pas affecté les opérations commerciales de TSMC, ni divulgué d’informations sur les clients de TSMC. Après l’incident, nous avons mis fin à l’échange de données avec le fournisseur. Ceci est conforme à nos protocoles de sécurité et à nos procédures opérationnelles standard.

Rien n’indiquait que TSMC ou Kinmax Technology avaient l’intention de payer les pirates. Les représentants des deux sociétés n’ont pas répondu aux questions sur les rançons. TSMC n’a pas tardé à assurer aux investisseurs et au public que le piratage n’avait aucun impact sur ses opérations et qu’il ne compromettait pas les données de ses clients.

LockBit est un gang de rançongiciels qui a attaqué des sociétés pharmaceutiques, le Royal Mail du Royaume-Unis, des sites Web du gouvernement américain, etc. Si TSMC ne paie pas la rançon de 70 millions de dollars, LockBit a menacé de publier les mots de passe et les identifiants.

Derniers mots

Il n’est pas étrange que TSMC soit une cible pour les pirates cherchant une rançon. En effet, l’entreprise est l’un des plus grands fabricants de puces au monde. Il a quelques gros bonnets dans sa clientèle dont Apple. La société ne semble pas trop dérangée par la récente attaque de LockBit. En effet, rien n’indique qu’il soit prêt à payer la rançon. TSMC a confirmé que l’un de ses fournisseurs de hardware, Kinmax Technology, avait été piraté et s’était fait voler des données. Cependant, la société a déclaré que les données volées n’affecteront pas son activité et ne révèlent pas non plus les données des utilisateurs.

