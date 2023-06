Les téléphones mobiles Meizu 17 / Pro reçoivent désormais la mise à jour Flyme 10 (version stable)

Marque chinoise, Meizu a récemment poussé la version stable Flyme 10 pour les Meizu 17 et Meizu 17 Pro. Le numéro de version est Flyme 10.0.0.0A et la mise à jour prend environ 10 minutes. La mise à jour est assez lourde, environ 3,4 Go. Ainsi, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils disposent de suffisamment d’espace et de stockage avant de tenter le téléchargement. Les utilisateurs de ces téléphones mobiles peuvent télécharger la mise à jour à partir du site Web officiel de l’entreprise.

Vous trouverez ci-dessous le changelog (journal des modifications) détaillé du Flyme 10.0.0.0A pour Meizu 17 et 17 Pro

Journal des modifications de la mise à jour de Flyme 10

Interface utilisateur

Interface utilisateur repensée avec un nouveau style visuel et des icônes.

Nouvelles animations et transitions pour une expérience plus fluide et plus réactive.

Mode sombre amélioré avec un meilleur contraste et une meilleure lisibilité.

Nouvel écran de verrouillage et fonds d’écran d’accueil.

Sécurité

Sécurité renforcée avec des autorisations d’application et des contrôles de confidentialité améliorés.

Nouveau centre de sécurité avec surveillance en temps réel et protection contre les logiciels malveillants et les virus.

Amélioration de la reconnaissance des empreintes digitales et du déverrouillage du visage.

Performance

De meilleures performances avec des temps de lancement d’application plus rapides et un multitâche plus fluide.

Meilleure autonomie de la batterie avec une meilleure gestion et optimisation de l’alimentation.

Nouveau mode de jeu avec des graphismes et des performances améliorés pour les jeux.

Système

Version Android mise à jour vers Android 13 ;

Ajustez les paramètres du mode sonore des sonneries et des notifications. Le centre de contrôle prend en charge la commutation en un clic entre trois modes : sonnerie/vibration/muet ;

Ajoute un paramètre de volume multi-applications. Lorsque plusieurs applications diffusent du son en même temps, vous pouvez contrôler le volume de l’application séparément. Lorsque plusieurs sons occupent le volume du média, le volume de chaque son n’interfère pas les uns avec les autres. Chemin : Paramètres > Son et vibration > Plus de paramètres de son > Configuration du volume multi-applications ;

Ajoute une protection auditive pour les écouteurs. Cela vous rappellera quand le volume est trop fort, et lorsque vous reconnecterez l’écouteur, il sera automatiquement réduit à un volume sûr.

Ajustez les paramètres du mode de navigation, mBack est inclus dans la navigation gestuelle et la barre de navigation Android prend en charge la modification de la position du bouton de retour ;

Ajustez les options de réglage de la balle flottante

Optimisé le rappel de batterie faible et ajoute également un avertissement de compte à rebours d’arrêt de batterie faible ;

Optimiser la gestion de l’alimentation et les statistiques d’utilisation de l’énergie ;

Trouvez le téléphone mobile pour lire le son et prendre en charge le contenu de lecture personnalisé ;

Ajoute la nouvelle communauté Meizu – la dynamique Meizu peut être vue en premier.

Un esprit 10

Gardez les applications actives pendant longtemps, redémarrez-les rapidement et relancez-les, et changez de tâche plus facilement ;

La précision de la fréquence est mille fois meilleure

Davantage de ressources système sont allouées aux tâches de premier plan pour assurer le bon déroulement des tâches principales ;

Vitesse du réseau mobile, délai de jeu réduit, moins de temps de gel ;

Mécanisme de stockage très sensible, organise automatiquement les fragments et les trous de stockage

Confidentialité et sécurité

Ajoute un bloc local de sites Web à risque

Ajoute la protection du partage d’écran

Mode furtif : entrez dans le centre de contrôle à tout moment et n’importe où pour l’ouvrir. Vous pouvez restreindre les zones auxquelles les applications ont accès

Coffre-fort privé : le mot de passe du compte, la carte d’identité, la carte bancaire, le passeport et d’autres informations privées peuvent être rapidement enregistrés dans le coffre-fort privé.

La gestion des autorisations prend en charge le contrôle des autorisations de l’accéléromètre. Vous pouvez choisir de refuser les appels uniquement lorsque l’application est ouverte

Téléphone

Optimiser le rappel et le marquage des appels harcelants, des appels frauduleux et des appels vers l’étranger ;

La fusion du journal des appels prend en charge les options par contact ou par heure.

Situations d’urgence

Alerte précoce de tremblement de terre nouvellement ajoutée, avant, pendant et après le tremblement de terre. Accédez à Paramètres > Urgence > Alerte tremblement de terre.

Galerie

Ajoute la fonction « album caché ».

L’accès aux albums cachés et aux corbeilles prend en charge la vérification du mot de passe ;

Lors de la visualisation d’images, il prend en charge la numérisation et l’identification du texte. Il peut également effectuer des opérations telles que la copie, le partage et la traduction après la sélection

Édition d’image – Annotation ajoute un filigrane personnalisé

Ajoute l’affichage de l’année, du mois et du jour lorsque vous faites glisser le curseur sur la page photo ;

Ajoute la prise en charge du glissement vers le haut pour afficher les détails des fichiers vidéo.

Caméra

Mises à niveau de l’analyse automatique du code vers l’analyse intelligente

La correction de documents introduit un nouvel algorithme intelligent de suppression des ombres

Les utilisateurs peuvent protéger automatiquement le son et les vibrations de l’invite pendant l’enregistrement et la socket de vue vidéo

Lorsque vous ne filmez pas, vous pouvez entrer dans le modèle de veille en restant sur l’interface de l’appareil photo pendant plus de 2 minutes sans aucune opération.

Le geste de la caméra de paume est ajouté à la caméra frontale

Voix glaciale

Remarques

Les notes et les éléments à faire sont intégrés dans les notes ;

Ajoute la possibilité de créer rapidement de nouveaux éléments de tâche en tirant vers le bas sur la page de tâche.

Calendrier

Temps

Calculatrice

Flyme Pay

Meizu Pay a changé son nom en Flyme Pay ;

Optimisez la vitesse et le taux de réussite des cartes magnétiques.

Navigateur

Assistant de remplacement

Interconnexion multi-écrans

Il n’est pas nécessaire d’installer le client sur l’ordinateur, d’ouvrir linkpc.flyme.com avec un navigateur, de scanner le code pour connecter l’ordinateur et le téléphone mobile, de transférer facilement des fichiers et de contrôler directement l’interface du téléphone mobile sur la page Web de l’ordinateur.

QQ Musique Édition Flyme

Derniers mots

Les utilisateurs des Meizu 17 et Meizu 17 Pro peuvent désormais profiter de tous les changements énumérés ci-dessus qui accompagnent la version stable de Flyme 10. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à niveau à ces téléphones. La nouvelle interface utilisateur, la sécurité et les meilleures performances rendent ces téléphones encore plus attrayants pour les utilisateurs. Si vous possédez un Meizu 17 ou Meizu 17 Pro, vous devez absolument mettre à jour la dernière version de Flyme 10.

