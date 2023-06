Insider partage tout sur l’affichage de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Peu importe ce que vous dites, il est indéniable que Google a emballé de bons écrans sur ses derniers appareils Pixel. Par exemple, considérez le Pixel 7 Pro, qui est fourni avec un écran très bien calibré. Cependant, il a été critiqué pour ne pas être assez brillant dans certains scénarios. Eh bien, Google Pixel 8 s’est amélioré à cet égard.

Et ce n’est pas seulement la luminosité de l’écran qui voit une mise à niveau dans Google Pixel 8. Selon une source au sein de Google, la nouvelle gamme comprend de toutes nouvelles technologies d’affichage pour vous garantir la meilleure expérience de visionnage depuis le téléphone. En d’autres termes, beaucoup de choses ont changé par rapport aux écrans des appareils Pixel précédents.

Taille compacte pour Pixel 8 et écran plus plat pour 8 Pro

Votre idée de la taille parfaite du téléphone peut varier des autres. Après tout, c’est un débat qui dure depuis des années. Mais quoi que vous pensiez, la série Google Pixel est généralement disponible en deux tailles au lancement. Le modèle non Pro a tendance à mesurer 6,3 pouces, tandis que le modèle Pro est fourni avec un écran de 6,7 pouces.

Cela donne aux utilisateurs le choix entre un petit et un grand téléphone. Mais Google peaufine un peu la formule avec la série Pixel 8. Le modèle non Pro mesure 6,17 pouces au lieu de 6,3 pouces. Cela rend le modèle standard plus convivial et compact.

En revanche, le Pixel 8 Pro conserve le même écran de 6,7 pouces que son prédécesseur. Mais il y a une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les écrans plats sur les produits phares. La dalle du modèle Pro est plus plate que celle du Pixel 7 Pro !

En dehors de cela, Google a affiné les coins des deux modes. Les écrans sont légèrement moins carrés que le prédécesseur, ce qui devrait améliorer l’ergonomie des appareils.

Des écrans plus lumineux pour une meilleure visualisation en extérieur

Dans le passé, Google a toujours conservé les écrans OLED pour ses appareils Pixel. Et la série Pixel 8 ne fait pas exception à cet égard. Mais, Google a changé le fabricant des dalles. Au cours des deux dernières générations, Google s’est appuyé exclusivement sur Samsung pour les écrans.

En comparaison, le Google Pixel 8 Pro a un panneau de Samsung, mais le téléphone standard a actuellement deux sources d’affichage : Samsung et BOE. Bien que l’initié de Google n’ait pas confirmé si les téléphones seront fournis en deux versions, les deux panneaux partagent les mêmes caractéristiques.

Mais la question est, comment les écrans se comparent-ils à la série Pixel 7 ? Eh bien, Google a opté pour des écrans dotés d’une luminosité considérablement améliorée. Selon les valeurs déclarées dans le code, le mode non-Pro Pixel 8 peut atteindre une luminosité maximale de 1400 nits dans le contenu HDR. Et le modèle Pro peut aller jusqu’à 1600 nits.

En comparaison, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ne pouvaient atteindre que 1000 nits en contenu HDR. Cette mise à niveau de la luminosité des appareils Pixel 8 rendra les écrans plus visibles dans des conditions extérieures lumineuses.

Résolution d’affichage légèrement inférieure sur Pixel 8 Pro

En ce qui concerne la résolution d’affichage, le Pixel 8 a les mêmes chiffres que le Pixel 7. C’est-à-dire qu’il a la même résolution 2400×1080 que son prédécesseur. Cependant, le modèle Pro de la nouvelle série a connu une légère dégradation. Sa résolution d’affichage est de 2992×1334 pixels. En comparaison, le Pixel 7 Pro a 3120×1440 pixels.

Mais à mon test, cette petite dégradation de la résolution d’affichage ne sera pas si perceptible. Même avec une résolution un peu inférieure, le PPI (Pixels Per Inch) du Google Pixel 8 Pro est de 490, ce qui est considérablement élevé. Ainsi, vous pouvez vous attendre à obtenir des images nettes et détaillées sur le téléphone.

Taux de rafraîchissement variable amélioré

Depuis la série Pixel 6, Google utilise le taux de rafraîchissement comme l’un des principaux différenciateurs entre les modèles Pro et non Pro. Par exemple, le modèle non Pro Pixel 6 a un écran à 90 Hz, tandis que le Pixel 6 Pro a un écran à 120 Hz. Le Pixel 6a, quant à lui, était fourni avec un panneau de 60 Hz.

Google a fait un changement avec la série Pixel 7 car il a récemment sorti le Pixel 7a avec un panneau à 90 Hz. Cela permet à l’option de niveau inférieur de la série de mieux concurrencer l’option de niveau intermédiaire. Désormais, pour la série Pixel 8, Google a creusé l’écart. Le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont tous deux équipés d’écrans 120 Hz.

Alors, qu’est-ce qui différencie les écrans du modèle Pro et non Pro de la série Pixel 8 ? Eh bien, Google a intégré la technologie de rafraîchissement variable sur le modèle Pro. Il peut changer en douceur entre 60 Hz et 120 Hz, ce qui améliorera la durée de vie de la batterie et offrira une expérience globale fluide.

Le taux de rafraîchissement variable était présent dans les modèles Pixel précédents. Mais ces téléphones ne peuvent basculer qu’entre quelques taux de rafraîchissement prédéfinis. Cela a entraîné une expérience un peu saccadée du côté logiciel. De plus, vous obtenez beaucoup de déchirures d’écran lorsque les affichages changent le taux de rafraîchissement.

De plus, les nouveaux écrans peuvent réduire le taux de rafraîchissement à 5 Hz, ce qui devrait considérablement augmenter la durée de vie de la batterie.

Dernières pensées

C’est à peu près tout ce que nous savons sur l’écran de la série Google Pixel 8. Et comme vous pouvez le constater, Google a amélioré son jeu d’affichage pour mieux rivaliser avec les autres appareils phares d’Android. Et si vous l’avez manqué, nous avons obtenu les caractéristiques de la caméra de la série de la même source. Vérifiez-le si vous voulez voir si Google propose des mises à niveau de caméra sur la nouvelle série.

