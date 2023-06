MIUI 15: la liste préliminaire indique quels téléphones recevront la mise à jour

Xiaomi a testé Android 14 sur la gamme Xiaomi 13 et se prépare au lancement de MIUI 15. Une liste préliminaire a émergé, indiquant quels anciens smartphones de la marque recevront le logiciel et lesquels resteront sur MIUI 14.

MIUI 15 devrait être dévoilé à la mi-novembre, avec plusieurs fonctionnalités et optimisations. Le plan est de distribuer MIUI 15 aux côtés d’Android 14 pour la plupart des derniers smartphones Xiaomi, à commencer par les gammes Xiaomi 14/13. De plus, les appareils Redmi récemment sortis comme la gamme Note 12 et Redmi K60 recevront également la mise à jour, y compris les POCO X5 et F5.

Cependant, il est important de noter que cette liste est préliminaire et n’a pas été officiellement confirmée par Xiaomi. De plus, les smartphones nouvellement lancés et plus récents ne sont pas inclus dans la liste. Comme ils sont susceptibles de recevoir MIUI 15 en raison de leur courte durée sur le marché et de la politique logicielle de Xiaomi.

MIUI 15 de Xiaomi : quels smartphones bénéficieront de la mise à jour ?

Voici une liste des smartphones que nous prévoyons de recevoir MIUI 15 :

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S

Mi 10T / Pro / Redmi K30S / Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro

POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite

Redmi A1 / Redmi A1 Plus / POCO C40 / POCO C50

Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10 Inde

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

D’autre part, les smartphones suivants ne devraient pas recevoir MIUI 15 en raison de leur temps de marché et des limitations matérielles. Xiaomi, Redmi et POCO doivent laisser certains appareils sur MIUI 14 en raison de la longue liste d’appareils éligibles :

Mi 10 Lite 5G / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i

Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T

Redmi 10X / 5G

Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T

POCO M2 / Pro / POCO M3 / POCO X2

Il est important de souligner que Xiaomi n’a pas fait de déclaration officielle à ce sujet. Par conséquent, il est crucial de considérer toutes ces informations comme de simples rumeurs pour le moment.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine