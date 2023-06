Le chef du hardware Apple explique pourquoi M2 Ultra Mac Pro ne prend pas en charge les cartes graphiques

L’événement WWDC 2023 était complet. Apple a apporté plusieurs mises à niveau à sa gamme de produits existante. Parmi tous, il y a le M2 Ultra Mac Pro, qui est la station de travail haut de gamme actuelle d’Apple. Et compte tenu du fait qu’il s’agit de l’option hardware actuelle la plus haut de gamme d’Apple, nous nous attendions à ce qu’elle regorge de fonctionnalités.

Cependant, bien que le nouveau Apple Mac Pro soit une centrale électrique, il ne prend pas en charge une carte graphique. Cela indique que les utilisateurs expérimentés devront utiliser la solution GPU interne proposée par Apple avec le M2 Ultra. Comme vous l’avez peut-être deviné, cela a soulevé beaucoup de questions. Eh bien, le chef de l’ingénierie hardware d’Apple, John Ternus, a fourni des réponses.

Pourquoi le M2 Ultra Mac Pro ne prend-il pas en charge les cartes graphiques ?

En examinant de plus près la conception interne du Mac Pro, vous trouverez six emplacements d’extension PCI Express. Dans un système standard, tous ces emplacements d’extension prendraient en charge tous les composants matériels PCI Express, y compris la prise en charge du GPU externe. Cependant, contrairement au modèle précédent basé sur Intel, la nouvelle unité n’a pas cette prise en charge.

Pour être exact, vous obtenez un emplacement dédié pour installer une carte graphique avec le Mac Pro précédent. Cela permet aux utilisateurs d’étendre les capacités GPU du système et de tirer le meilleur parti du poste de travail. Mais pour le nouveau modèle, vous êtes coincé avec la solution GPU du chipset M2 Ultra.

Désormais, alors que les performances du GPU du M2 Ultra sont excellentes, de nombreux utilisateurs expérimentés souhaiteraient utiliser des cartes graphiques externes pour tirer le meilleur parti du système. Mais selon l’annonce officielle, les emplacements PCI Express du nouveau Mac Pro sont uniquement destinés au stockage et à d’autres composants matériels compatibles PCI Express.

Apple a opté pour une architecture unifiée pour de meilleures optimisations

Le chef de l’ingénierie hardware d’Apple, John Ternus, a apporté des réponses que de nombreux utilisateurs expérimentés attendent du nouveau Mac Pro. Dans une interview avec John Gruber de Daring Fireball, Ternus a déclaré que le nouveau modèle « n’a pas besoin d’une carte graphique externe car toutes les opérations sont gérées par la puce M2 Ultra ».

Ternus explique que l’architecture du chipset M2 Ultra du nouveau Mac Pro est basée sur la mémoire partagée et les optimisations. Selon le chef de l’ingénierie hardware, les optimisations auraient été compromises s’il y avait eu un support pour les cartes graphiques externes. Ternus déclare: « Ce n’est pas une direction que nous (Apple) voulions poursuivre. »

En parlant de cela, Apple M2 Ultra Mac Pro est trois fois plus rapide que les Mac Pro basés sur Intel en termes de transcodage vidéo et de simulations 3D. Pour être exact, le traitement vidéo du nouveau modèle est comparable à celui des unités basées sur Intel avec sept cartes Afterburner.

De plus, un rapport récent a suggéré que le chipset est très comparable au RTX 4080, qui est la deuxième carte la plus rapide de NVIDIA.

Ainsi, comme le système offre d’excellentes performances globales, la nature unifiée de l’Apple Mac Pro est justifiable. Mais notez que vous devez payer 1299 $ pour un modèle à part entière. En d’autres termes, la performance a un prix.

Qu’en est-il de la RAM pouvant être mise à niveau par l’utilisateur sur Mac Pro ?

Un autre facteur qui a déçu les utilisateurs expérimentés est le manque d’évolutivité de l’utilisateur dans le département RAM. Encore une fois, cela relève de la nature unifiée de la puce M2 Ultra. Par rapport aux modèles Mac Pro basés sur Intel, les M2 Ultra ont tous les composants liés les uns aux autres.

Pour cette raison, Apple a soudé la RAM au chipset. Et je pense que les 192 Go de mémoire unifiée fournis avec le M2 Ultra Mac Pro devraient être plus que suffisants pour la plupart des charges de travail puissantes. Mais ce ne sont que mes deux cents.

