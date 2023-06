Plus de 8 000 sous-reddits s’éteignent pour protester contre les frais d’API de Reddit

Une patate chaude : près de 8 500 subreddits sont devenus obscurs pour protester contre la décision de la plate-forme de mettre à jour son API, ce qui oblige certains développeurs d’applications tiers à payer des millions de dollars pour continuer à accéder au site. La manifestation a déjà provoqué des plantages et des problèmes sur Reddit.com.

Selon ce tracker, 8 401 subreddits participent actuellement à la manifestation en devenant privés. Plus de deux douzaines de forums impliqués comptent plus de 10 millions d’abonnés, dont r/funny et r/gaming. Le confinement a commencé hier et devrait durer jusqu’à demain (14 juillet).

Reddit a annoncé de nouveaux changements d’API en avril qui lui permettent de limiter le nombre de demandes d’API effectuées par des clients tiers : environ 12 000 $ pour 50 millions de demandes. Christian Selig, le créateur de la populaire application iOS Reddit Apollo, a déclaré que les 7 milliards de demandes d’API par mois signifieraient qu’il devrait payer 20 millions de dollars par an. En tant que tel, Apollo ferme ses portes le 30 juin.

Reddit a réussi à marquer un autre œil au beurre noir après que le PDG Steve Huffman ait accusé Selig d’avoir tenté de faire chanter l’entreprise pour 10 millions de dollars. La réalité était que Selig avait tenté en plaisantant de vendre son application à Reddit pour six mois de coûts d’API. Huffman a pris cela comme une menace.

Reddit bloque également les publicités et supprime le contenu sexuel des applications tierces, même si les deux sont toujours disponibles dans les applications Reddit officielles.

Les mises à jour de l’API obligeraient les développeurs d’applications à facturer les utilisateurs s’ils veulent payer les factures de Reddit. L’application Relay for Reddit pour les développeurs Android a déclaré qu’ils devront mettre fin à la version gratuite de l’application, bien qu’un prix d’abonnement mensuel de 3 $ (ou moins) puisse être réalisable.

Cette décision a vu de nombreux développeurs confirmer qu’ils seront obligés de fermer leurs applications à moins que Reddit ne modifie sa politique. Dans le cas d’Apollo et de logiciels similaires, leur fermeture poussera les utilisateurs vers l’application officielle Reddit tant décriée.

Huffman dans une récente AMA (Ask Me Anything) a écrit que la société ne reculait pas. « Reddit doit être une entreprise autonome, et pour ce faire, nous ne pouvons plus subventionner les entités commerciales qui nécessitent une utilisation de données à grande échelle », a expliqué le PDG.

