Le Samsung Galaxy S24 Ultra n’aurait apparemment pas de mises à jour importantes de l’appareil photo

Avec le lancement du Galaxy 23 Ultra, Samsung a opéré un changement majeur dans le département de l’appareil photo de ses fleurons. Il est arrivé avec un appareil photo principal amélioré et a intégré beaucoup d’intelligence computationnelle. Même l’appareil photo selfie a été amélioré sur ce téléphone. Cependant, il en sera autrement avec le Galaxy S24 Ultra.

C’est du moins ce que suggère le dernier rapport concernant le développement de la série Galaxy S24. Le rapport provient de IceUniverse, réputé pour être crédible et précis dans ses informations, et il indique que Samsung conservera le même appareil photo de 200 MP pour la prochaine génération de ses téléphones phares.

According to Korean sources,The S24 Ultra rear camera has not changed except for the negligible adjustment of 10x. pic.twitter.com/wGTaStUAQ0

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 11, 2023