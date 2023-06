Les superarbres de la Silicon Valley promettent de résoudre l’urgence climatique (mais ils ne le font pas tout à fait)

Ce sont des forêts génétiquement modifiées pour absorber plus de carbone en exploitant le processus de la photosynthèse. Derrière les promesses, cependant, il y a plusieurs risques et incertitudes.

Les premiers «peupliers améliorés» ont été plantés dans une bande de Géorgie en février. Ce sont des arbres génétiquement modifiés qui promettent de résoudre, au moins en partie, le changement climatique. Ils reposent sur un processus fondamental : la photosynthèse. « Nous étudions les plantes avec des essais sur le terrain et essayons d’améliorer la durée de stockage du carbone dans les arbres », ont expliqué les chercheurs de Living Carbon.

Living Carbon est une startup biotech créée par Patrick Mellor, CTO et paléobioloho, et Maddie Hall, qui travaille dans plusieurs startups de la Silicon Valley. Après une rencontre fortuite et un investissement de 15 millions de dollars, ils décident de créer les premières forêts d’arbres génétiquement modifiés capables d’absorber plus de carbone. Au-delà des prophéties salvatrices, quelques nœuds non couverts subsistent. Par exemple, comment ces spécimens affecteront-ils les arbres non GM, s’il y aura des risques de dérive génétique et surtout : sont-ils vraiment la bonne solution face au changement climatique ?

Steve Strauss, un généticien des arbres à l’Oregon State University qui a également travaillé pour Living Carbon, a déclaré au MIT Technology Test qu’il pourrait y avoir des problèmes : « Je suis un peu en conflit, ils vont de l’avant avec ce projet, avec toutes les relations publiques et le financement, mais nous ne savons pas encore vraiment si cela fonctionne. »

Comment est née l’idée de Living Carbon

Tout commence par la photosynthèse. L’idée de base est élémentaire, les plantes extraient déjà le dioxyde de carbone de l’atmosphère, le transforment grâce à l’énergie solaire en sucres qui sont utilisés par la plante pour s’auto-entretenir et produire de l’énergie à son tour. En 2019, l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign a réussi à alimenter ce processus en améliorant l’enzyme utilisée pour capturer le carbone. Autrement dit, ce sont des plantes génétiquement modifiées. Problème, en réalité une grande partie du carbone contenu dans la biomasse d’une plante est ensuite renvoyée dans l’atmosphère après avoir été consommée par des microbes, des champignons ou l’homme. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure la plus grande quantité de carbone absorbée par la plante affecte à la fin du processus.

Le résultat intrigue cependant Maddie Hall qui décide de contacter les chercheurs de l’étude pour comprendre comment fonctionne le processus. Quelques mois plus tard, il rencontre Mellor lors d’une conférence sur le climat, lui aussi a un projet, il veut transférer le gène de Pycnandra acuminata, un arbre calédonien, dans d’autres espèces. En effet, la plante est résistante et pourrit rarement, en utilisant son gène elle veut valoriser d’autres plantes. Lorsqu’ils se parlent, Mellor et Hall comprennent que leurs projets sont complémentaires. Ils lèvent 15 millions de dollars et nomment leur startup : Living Carbon.

Les risques des arbres génétiquement modifiés

Les peupliers de Living Carbon ont été modifiés avec des gènes d’algues vertes, qui réduisent la photorespiration et rendent ainsi la photosynthèse plus efficace. Ils ont grandi de 53% par rapport aux arbres normaux et il y a déjà ceux qui voient les forêts génétiquement modifiées comme la solution au changement climatique.

Cependant, la génétique est plus complexe, surtout lorsqu’elle est appliquée à des environnements externes avec des variables incontrôlables. En bref, les arbres ne sont pas plantés dans des serres, et il n’est donc pas prévisible de savoir comment ils se comporteront à l’extérieur. Même si les premiers essais en serre ont donné des résultats prometteurs, rien ne garantit que dans la nature ces arbres pourront bien réagir aux agents atmosphériques variables. Trivialement une période de sécheresse ou de chaleur extrême.

Et puis, les réglementations du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) recommandaient de minimiser la dérive génétique. En fait, on ne sait pas comment les nouveaux gènes peuvent se propager dans la nature. Pour cela il faut les planter à l’écart des autres espèces avec lesquelles elles pourraient se reproduire et supprimer les fleurs pour limiter les possibilités de propagation. Il y a déjà eu des expériences similaires qui ont suscité plusieurs protestations, par exemple en 2001 des militants anti-GE ont mutilé ou déraciné les arbres tests, et ils ont également manifesté en 2015 lorsque la société de biotechnologie ArborGen a tenté de créer un nouveau pin avec un bois plus dense. Maintenant, Living Carbon reste un facteur inconnu, selon Strauss, il est encore trop tôt pour prédire les résultats du projet : « Il peut y avoir un inconvénient. Nous ne savons pas. »

