Voici combien coûte la fabrication du Samsung Galaxy S23 Ultra

Toujours selon Counterpoint, fabriquer un Samsung Galaxy S23 Ultra coûte pratiquement le même prix que fabriquer un iPhone 14 Pro Max.

Le spectaculaire Galaxy S23 Ultra de Samsung, le smartphone (presque) parfait.

Alors que Samsung teste en interne Android 14 avec One UI 6.0, on s’attend à une amélioration photographique très conséquente qu’ils nous promettaient pour ce printemps (il ne lui reste plus que quelques semaines) et qui nous rapprochera enfin du ‘zoom’ 2x (50 mm focale) que nous réclamons tous depuis longtemps pour compléter un smartphone qui, selon pratiquement toutes les analyses, est déjà (presque) parfait.

En tout cas, il y avait encore des détails à connaître et qui sont toujours intéressants, puisque les amis d’Android Police nous ont dit dans les dernières heures à la suite d’une étude de Counterpoint Research, quel est le prix qu’il en coûte pour fabriquer un Samsung Galaxy S23 Ultra du moins en termes de composants, évidemment sans compter tous les surcoûts de logistique, de stockage ou de tarifs, entre autres, qu’il faudrait ajouter au prix avant de calculer un bénéfice net.

À 35 % de la facture totale des composants pour un Galaxy S23 Ultra, les experts de Counterpoint Research confirment que le chipset Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm est extrêmement cher.

Commençons par l’important, à savoir que nous en sommes arrivés là : selon les consultants experts de Counterpoint, la fabrication d’un Samsung Galaxy S23 Ultra coûte environ 469 $, 35 % de ce coût allant à la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy que Samsung bénéficie exclusivement avec son modem Snapdragon X70 avec connectivité 5G.

Ce prix comprend non seulement le chipset, mais aussi la dalle AMOLED QHD+ de 6,8 pouces 120 hertz, la configuration de la mémoire (RAM + stockage), le système de caméra avec son capteur de 200 mégapixels et son téléobjectif périscopique, en plus des haut-parleurs. , le S-Pen et une longue liste de composants que vous pouvez comparer ici avec le reste des fleurons du marché actuel :

Selon ce que nous disent les experts, Qualcomm a fourni non seulement le chipset, mais également plusieurs composants supplémentaires tels que le capteur d’empreintes digitales, les puces de connectivité Wi-Fi et Bluetooth ainsi que le codec audio, c’est la première fois qu’il installe autant de produits. la sienne dans un flagship de Samsung, toujours jalouse de sa supply chain et de ses composants propriétaires.

Comme vous vous en doutez, l’écran est le deuxième composant le plus cher, originaire de Samsung et doté de la technologie Dynamic AMOLED 2X, représentant 18% de la facture totale du composant final.

Il est curieux de voir comment l’appareil photo n’est pas un élément clé dans les prix finaux de l’appareil Android phare, car en termes de matériel, le capteur de 200 mégapixels et tous ses compagnons représentent 14% du prix du Galaxy S23 Ultra, très loin de l’ensemble chipset + affichage. Au cas où vous voudriez le savoir, la plupart de ces compagnons sont d’origine Sony.

La mémoire représente 11 % du prix, tandis que les matériaux du boîtier et du châssis en prennent 8 %, laissant les 15 % restants de ces 469 $ pour tout le reste : connecteurs, claviers, S-Pen, haut-parleurs, microphones et, surtout, la batterie.

La comparaison avec l’iPhone 14 Pro Max : tirage technique

Et maintenant, entrant dans la comparaison habituelle et peu importante, puisque nous parlons de plates-formes différentes, de coûts différents et d’intangibles très différents, la vérité est que le prix des composants des téléphones phares d’Apple et de Samsung se termine par un tirage technique, puisque la fabrication d’un L’iPhone 14 Pro Max et un Galaxy S23 Ultra coûtent à peu près le même prix.

Nous parlons de 469 $ pour le Samsung Galaxy S23 Ultra, pour environ 474 $ pour l’iPhone 14 Pro Max dans son modèle le plus performant.

Ce qui n’est plus aussi égal, c’est la marge bénéficiaire qu’Apple s’autorise, un cas unique dans l’industrie, puisque Samsung définit un prix aux Etats-Unis de 1 199 dollars pour le Galaxy S23 Ultra analysé, alors qu’Apple vend l’iPhone 14 Pro Max à environ 1 599 $ beaucoup plus succulent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :