Des chercheurs du MIT développent un nouveau moteur électrique mégawatt qui pourrait alimenter l’avenir de l’aviation

Quelque chose à espérer : les véhicules hybrides et entièrement électriques ont révolutionné les transports et entraîné des changements dans tous les domaines, des normes d’émissions aux infrastructures de recharge. Alors que les ingénieurs aéronautiques ont tenté d’apporter une innovation similaire dans le ciel, ils ont été confrontés à de nombreux défis de taille et de puissance qui empêchent une application et une adoption pratiques à grande échelle. Grâce aux récentes percées d’une équipe d’ingénieurs du MIT, nous pourrions bientôt nous rapprocher du transport aérien électrique à grande échelle.

L’un des facteurs limitants du vol à assistance électrique est les technologies de support nécessaires pour créer suffisamment de puissance pour un vol soutenu sans encourir de pénalités massives pour le poids et la mobilité.

Les applications actuelles à plus petite échelle utilisent des moteurs électriques capables de générer des centaines de kilowatts de puissance soutenus par un grand nombre de batteries, augmentant considérablement le poids de l’avion tout en diminuant sa charge utile potentielle. Par exemple, l’avion de 19 passagers de Heart Aerospace, l’ES-30, est conçu pour transporter environ 3,5 tonnes de batteries pour prendre en charge un vol de 250 milles.

Les ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology ont fait un grand pas vers la résolution de ce problème en concevant les composants pour supporter un moteur de 1 mégawatt capable d’électrifier des avions plus gros. Selon le communiqué de presse du MIT, les ingénieurs ont conçu et testé avec succès les principaux composants du moteur et effectué une analyse informatique pour prouver que les composants sont capables de fonctionner ensemble pour générer un mégawatt de puissance tout en conservant une empreinte similaire aux moteurs plus petits actuellement disponibles.

Selon les ingénieurs de l’équipe, le nouveau moteur électrique mégawatt pourrait être couplé à une batterie ou à une pile à combustible pour alimenter à elles seules les hélices d’un avion en convertissant l’énergie électrique stockée en énergie mécanique. Pour des applications encore plus importantes, le moteur électrique pourrait augmenter un turboréacteur à double flux traditionnel pour fonctionner comme un système de propulsion hybride.

Alors que les percées sont un grand pas vers l’électrification du ciel à plus grande échelle, l’équipe du MIT n’est pas la première à s’essayer au vol électrique. Le premier avion à propulsion électrique, le dirigeable électrique Tissandier, a fait ses débuts le 8 octobre 1883. Depuis lors, des dizaines de prototypes, de tentatives et d’avions électriques de production à petite échelle ont honoré le ciel.

L’une des percées les plus récentes a eu lieu l’année dernière, lorsque l’Alice d’Eviation a effectué son premier vol réussi en tant qu’avion de ligne entièrement électrique. Depuis lors, la société a reçu plus de 4 milliards de dollars de commandes, renforçant ainsi la demande de l’industrie pour une alternative électrique.

Aujourd’hui, notre avion tout électrique Alice a électrifié le ciel et a effectué un premier vol inoubliable au monde. Voyez Alice entrer dans l’histoire dans le clip vidéo ci-dessous. Nous sommes honorés de célébrer ce saut révolutionnaire vers une plus #durable avenir.#aviationélectrique pic.twitter.com/Q9dFoTPyiB – Avion d’éviation (@EviationAero) 27 septembre 2022

Les percées dans la fourniture de puissance marquent une étape passionnante dans la technologie aéronautique. Mais avec un objectif industriel de zéro émission nette d’ici 2050, des progrès supplémentaires dans les carburants, les moteurs, le stockage de l’énergie et d’autres systèmes de support sont nécessaires pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone. En 2021, les technologies aéronautiques représentaient plus de 2 % des émissions mondiales de CO2.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :