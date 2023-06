Samsung Galaxy S23 Ultra obtient une superbe option de zoom 2x en mode Portrait de son appareil photo

Samsung est un leader de l’industrie de la téléphonie mobile depuis des années, et sa dernière version, le Galaxy S23 Ultra, ne fait pas exception. Avec ses capacités d’appareil photo impressionnantes, le S23 Ultra est le rêve d’un photographe. Selon ITHome citant un rapport du célèbre blogueur technologique de Twitter @iceuniverse, le Samsung Galaxy S23 Ultra bénéficiera bientôt d’une option de zoom 2x dans le mode Portrait de son appareil photo. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de zoomer et d’augmenter le niveau de flou d’arrière-plan. Cela ajoutera également un bokeh naturel à l’effet créé par le logiciel. Selon GSMArena, le mode 2x utilisera un recadrage de 50MP à partir de la caméra principale de 200MP, qui sera ensuite ramené à 12MP.

L’exemplaire d’image du mode portrait 2X peut être vu ci-dessus et il est clairement magnifique. Samsung teste en interne une mise à jour du firmware avec le suffixe WE9 pour le Galaxy S23 Ultra selon IT Home. La mise à jour du firmware est livrée avec une taille de 1,5 Go. WE9 pourrait être la prochaine mise à jour du firmware de Samsung en juin. @iceuniverse a déclaré précédemment : « Samsung optimise en profondeur le système de caméra du Galaxy S23 Ultra. Samsung a changé sa stratégie de mise à jour du firmware cette année et va considérablement optimiser l’appareil photo. Dans l’attente de la mise à jour de juin ».

Sammobile rapporte qu’en plus de l’option de socket de vue en mode Portrait 2x, la prochaine mise à jour apportera également plus de mises à niveau. Le rapport affirme que cela améliorera la qualité de l’image. Il s’occupera également des problèmes « autour des objets en HDR et du zoom 2x pour les vidéos ». De plus, Sammobile affirme que la mise à jour arrivera fin mai ou début juin.

Capacités de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra dispose de quatre caméras à l’arrière, dont une énorme caméra principale de 200MP. Ce capteur est un capteur 1/1,3 pouce avec une ouverture af/1,7 et prend en charge l’autofocus et l’OIS. Il est rejoint par un appareil photo grand angle 12MP et une paire de téléobjectifs 10MP et offre un zoom optique 3x et 10x.

Les multiples caméras du Samsung Galaxy S23 améliorent vraiment le mode portrait. Il donne aux utilisateurs la possibilité de prendre des photos qui sont tout simplement impossibles à reproduire sur la plupart des autres téléphones. Selon Digital Trends, le zoom optique 10x est superbe et permet aux utilisateurs de capturer des photos avec des détails incroyables.

Autres fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra offre une gamme de fonctionnalités d’appareil photo qui facilitent la socket de photos, de selfies et de vidéos. Samsung affirme que l’AI Image Enhancer améliore la résolution des photos. De plus, la société rapporte que le mode Nightography permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos dans l’obscurité totale.

Les fonctions Portrait de nuit et Selfie de nuit de la série Galaxy S23 offrent une haute résolution époustouflante et des détails nets sur les photos. Les utilisateurs peuvent accéder à l’application Appareil photo et l’ouvrir, balayer et appuyer sur PLUS, appuyer sur NUIT, puis aligner leur photo. Ils peuvent effectuer un zoom avant et arrière en pinçant l’écran avec leurs doigts ou en appuyant sur l’une des options disponibles en bas de l’écran, comme 3x ou 10x. Ils peuvent ensuite appuyer sur Capturer pour prendre la photo.

Conclusion

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un téléphone mobile haut de gamme doté d’un système de caméra impressionnant. Le système de caméra de cet appareil sera encore meilleur avec le prochain mode de caméra Portrait 2x. Avec ses multiples appareils photo, dont un énorme appareil photo principal de 200 MP, le S23 Ultra est le rêve d’un photographe. Ses autres fonctionnalités d’appareil photo, telles que le mode AI Image Enhancer et Nightography, en font un outil polyvalent pour capturer de superbes photos et vidéos dans toutes les conditions d’éclairage.

