Apple Vision Pro a l’air incroyablement impressionnant – mais ma supposition Vision Air 2 semble toujours juste

Pommes Réalité Vision Pro était à certains égards l’un des secrets les moins bien gardés de l’entreprise. Nous savons depuis des années qu’Apple travaillait sur des appareils AR/VR, et nos rendus étaient suffisamment proches pour nous donner un aperçu décent de la conception.

Mais Apple l’a encore fait sortir du parc hier ! Nous avons été témoins de la mise en œuvre la plus impressionnante de la réalité mixte jamais vue, ainsi que de la réponse (partielle) la plus convaincante à ce jour à la question « Pourquoi quelqu’un utiliserait-il cette technologie ? » …

Pourquoi Apple a-t-il dit non à 1 000 choses, et oui à celle-ci ?

Apple est connue pour être l’entreprise qui dit non à mille projets potentiels pour dire oui aux bons. Il a tendance à n’entrer sur un marché qu’après avoir observé et attendu le lancement d’autres entreprises, en déterminant ce qu’il faudrait faire différemment pour offrir la version définitive. Compte tenu de cela, beaucoup se demandaient – ​​pourquoi Apple dirait-il oui à cette technologie, de toutes choses ?

Je pense que le discours d’hier y a bien répondu. Oui, la présentation a montré plusieurs des mêmes choses que nous avons vues auparavant dans d’autres produits – comme des jeux et des films immersifs – mais pour moi, cela a également présenté une vision d’une nouvelle façon de travailler qui était vraiment impressionnante.

Que vous vous voyiez ou non travailler de cette manière, et que vous voyiez toujours ou non la technologie de réalité mixte comme une solution à la recherche d’un problème, Apple a tout de même présenté un cas certainement crédible et passionnant, même si vous ne l’avez pas fait. trouvez-le persuasif.

Si la vision d’Apple est correcte (et j’en parlerai plus en détail ci-dessous), cela aura un impact considérable non seulement sur notre façon de travailler, mais aussi sur les appareils dont nous avons besoin pour nous aider à le faire. L’entreprise peut encore se tromper, mais je pense qu’il était juste de dire oui pour au moins essayer d’en faire une réalité.

C’est plus qu’un simple battage médiatique

Une autre question dans l’esprit de tout le monde hier était : dans quelle mesure est-ce réel ? Apple nous a-t-il montré des visualisations de ce qu’il espère que le casque peut réaliser, ou est-ce qu’il a vraiment l’air aussi bien ?

Heureusement, nous avions notre propre Chance Miller à l’événement pour l’essayer et faire un rapport. Il dit, oui, c’est vraiment aussi de haute qualité et immersif qu’il le prétend.

Regarder des films 3D avec Vision Pro est la preuve que les films 3D peuvent être incroyablement immersifs et carrément cool s’ils sont bien faits. Les téléviseurs 3D ont peut-être été une mode de courte durée, mais Vision Pro cloue l’expérience. J’ai également pu regarder un extrait d’un match de la NBA tout en portant Vision Pro, ainsi qu’un match de la MLB. Ces deux expériences étaient incroyables. Je pouvais regarder en haut, en bas, à gauche et à droite et me sentir comme si j’étais dans le stade, assis à côté du terrain ou juste à côté de la première ligne de fond […] Le matériel de Vision Pro est absolument à la pointe de l’industrie. Je ne pouvais pas voir un seul pixel sur les écrans 4K, et même les bords du contenu de chaque côté de moi étaient nets et clairs. La combinaison de ces écrans et des puissantes puces M2 et R1 à l’intérieur indique que Vision Pro excelle dans tout ce qu’il fait.

La plupart des arguments de consommation d’Apple n’ont pas de sens

Apple a beaucoup parlé de la façon dont Vision Pro peut créer une expérience encore meilleure qu’une configuration home cinéma beaucoup plus chère. Et bien certainement. Mais l’indice est dans le nom : une expérience home cinéma est destinée à permettre à toute une famille, ou à un groupe d’amis, de profiter de l’expérience. Si vous devez fournir à chacun d’eux un appareil de plus de 3 500 $, l’économie devient rapidement très idiote.

De même, le segment Disney était très cool et tout, mais sérieusement : quelqu’un va-t-il acheter un appareil de taille de tête acheté sur mesure pour que les enfants d’un âge puissent profiter de Disney en 3D ? ! Je veux dire, je suppose que vous pouvez acheter différents combos de bandeau et de lunettes, en ajoutant différents verres au besoin pour en partager un, mais les coûts vont encore vraiment s’additionner – et c’est un appareil très coûteux à confier à un jeune enfant.

Jeux… euh, peut-être. Si vous êtes un grand fan de jeux immersifs et que personne d’autre dans votre maison ne l’est, alors peut-être que dépenser quelques milliers d’euros pour cela au lieu de consoles de jeu et de grands moniteurs pourrait avoir du sens. Mais si vous jouez avec d’autres personnes chez vous, non.

Essentiellement, tous les cas d’utilisation de la consommation de contenu présentés par Apple fonctionnent très bien si vous vivez seul et que vous pouvez vous permettre de dépenser ce type d’argent, mais s’effondrent dès que vous pensez en termes de famille.

Pour moi, c’est un appareil de travail

Je lève parfois les yeux au ciel à la façon dont Apple invente de nouveaux mots là où il y en a déjà de parfaitement bons qui disent la même chose. Écrans Retina, au lieu d’écrans haute résolution ou haute définition, par exemple.

Mais je pense que l’entreprise a tout à fait raison d’appeler Vision Pro un ordinateur spatial. Si cela fonctionne comme Apple le prétend pour la création de contenu ainsi que pour la consommation, alors Vision Pro est en fait un Mac puissant avec plusieurs écrans.

Et vu dans ce contexte, cela ne semble pas ridiculement cher.

J’écris ceci assis à un bureau assez grand, avec un écran de 49 pouces devant moi. En supposant qu’il existe un moyen de stocker le travail sur des disques externes connectés sans fil, je pourrais potentiellement remplacer mon Mac et mon moniteur par un seul appareil hautement portable.

J’aurais alors besoin d’un bureau juste assez grand pour mon clavier, et je pourrais avoir autant de moniteurs virtuels que je veux, de n’importe quelle taille ou forme, et modifier ma configuration en fonction de mes besoins actuels.

Au lieu de devoir voyager avec plusieurs appareils pour créer une configuration à trois moniteurs pour travailler loin de chez moi, je pourrais avoir la configuration de moniteur virtuel de mon choix sans rien emporter de plus que Vision Pro, un clavier et un lecteur externe. Même, comme le suggère la vidéo d’Apple, dans un train ou un avion.

C’est une très bonne idée. En effet, j’irais même jusqu’à dire que l’installation d’un Mac et d’écrans géants dans un casque est la killer app que nous attendions tous.

Je ne suis pas sûr d’en être encore là

Cependant… même si Vision Pro est aussi bon que le suggère Apple, et même si j’ai vraiment trouvé qu’il fonctionnait aussi bien qu’un Mac et un ou plusieurs moniteurs externes, je ne suis toujours pas sûr d’être tout à fait prêt pour ce changement radical. .

Premièrement, je ne suis pas du tout convaincue de vouloir porter un casque ordinateur spatial toute la journée. Même s’il est plus léger et plus frais que les appareils existants, il ne sera jamais aussi confortable qu’une tête nue.

Deuxièmement, alors que mon Mac est principalement un appareil personnel, il m’arrive de l’utiliser avec un ami, pour visionner une vidéo, par exemple. Cela soulève donc des questions quant à savoir si même un ordinateur spatial parfait peut remplacer complètement un ordinateur conventionnel.

Troisièmement, la durée de vie de la batterie. Bien sûr, il sera principalement utilisé assis au même endroit, mais si je vais l’utiliser dans un café ou sur un vol long-courrier (et oui, j’adore cette idée), je vais vouloir un beaucoup plus d’une autonomie de deux heures !

Pour toutes ces raisons, je reviens à Vision Pro, qui est un appareil supplémentaire très coûteux, et non un remplacement à peu près neutre en dollars.

Mais c’est sûr que j’en veux un !

Cependant, en tant qu’appareil supplémentaire, je pense que c’est la technologie la plus cool que j’ai vue depuis longtemps ! J’ai hâte de l’essayer, et j’en veux absolument un. Juste pas assez pour payer trois mille et demi pour cela (probablement quatre, le temps que j’ajoute des lentilles, etc.).

Ainsi, même si j’avais tort de dire qu’il n’y avait pas encore d’application qui tue, ma conjecture pré-keynote reste inchangée.

Je n’en achèterai pas. La deuxième version sera moins chère, mais je soupçonne toujours que je n’en achèterai pas. Si je devais deviner quand les lignes d’appel / prix se croiseront pour moi, ce sera à propos de la 3ème génération

Donnez-moi quelque chose de similaire, pour environ 1 000 $, et je pense que je ne pourrai pas résister.

Je ne m’attends pas à ce que cela se produise avec la deuxième génération (Vision Air ?); Je pense que ce sera toujours bien plus que mille dollars. Mais par la troisième génération (Vision Air 2 ?), alors peut-être. Peut-être qu’Apple le ramènera à 1 000 $, ou peut-être que j’aurai été persuadé d’ici là de débourser un peu plus. Quoi qu’il en soit, je suppose toujours que j’achèterai un appareil de troisième génération – et vous ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :