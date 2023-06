Razer Kitsune : le contrôleur d’arcade optique qui redéfinit les expériences de jeu de combat

Razer est une marque leader dans l’industrie des périphériques de jeu, innovant toujours pour fournir des produits de haute qualité et hautes performances. L’une de leurs dernières versions est le Razer Kitsune, un contrôleur d’arcade optique pour PS5 et PC qui redéfinit les expériences de jeu de combat. Bien sûr, nous aurions aimé le voir également sur Xbox.

Qu’est-ce que c’est et quels sont les avantages du Razer Kitsune ?

Le Razer Kitsune est un contrôleur d’arcade optique qui diffère des contrôleurs traditionnels par sa conception et sa technologie. Au lieu d’utiliser un joystick ou un D-Pad pour effectuer des mouvements, le Razer Kitsune utilise quatre boutons optiques qui s’activent simplement en les touchant. Ces boutons utilisent des commutateurs optiques linéaires à profil bas Razer, qui offrent une réponse rapide et précise sans usure ni rebond.

La conception à quatre boutons du Razer Kitsune permet des mouvements fluides sans erreur de déclenchement ni décalage. Par exemple, vous pouvez faire un quart de cercle en avant ou en arrière en appuyant simplement sur deux boutons consécutifs, ou un shoryuken en appuyant simplement sur trois boutons en séquence. Cela élimine la possibilité de faire des mouvements incorrects ou incomplets avec le joystick ou le D-Pad, ce qui peut faire la différence entre gagner ou perdre une partie.

Le Razer Kitsune est conçu pour donner aux joueurs de jeux de combat comme Street Fighter, Tekken ou Mortal Kombat un avantage concurrentiel. Son design ergonomique et léger vous permet de jouer confortablement pendant des heures, et sa forme compacte et portable le rend facile à transporter. De plus, il dispose d’un éclairage Razer Chroma RGB, qui peut être personnalisé avec 16,8 millions de couleurs et d’effets.

Comment utiliser le Razer Kitsune ?

Le Razer Kitsune est compatible avec PS5 et PC, et se connecte via un câble USB-C amovible de 10 pieds. Pour l’utiliser, suivez simplement ces étapes :

Connectez le câble USB-C au Razer Kitsune et à l’appareil sur lequel il sera lu. Allumez l’appareil et attendez qu’il reconnaisse la commande. Ouvrez le jeu de combat auquel vous voulez jouer et réglez les commandes selon vos préférences personnelles. Profitez de l’expérience de jeu avec le Razer Kitsune.

Le Razer Kitsune dispose de 12 boutons au total : quatre boutons optiques pour les mouvements (haut, bas, gauche et droite), six boutons pour les actions (carré, triangle, rond, croix, L1 et R1), un bouton menu (PS) et un bouton pour partager (Partager). Il dispose également d’un interrupteur pour basculer entre les modes PS4/PS5 et PC.

Le Razer Kitsune est un contrôleur d’arcade optique qui offre une plus grande précision et vitesse que les contrôleurs traditionnels. Sa conception à quatre boutons permet des mouvements parfaits sans erreurs de déclenchement ni retards. Il est idéal pour les joueurs de jeux de combat qui souhaitent améliorer leur niveau et profiter d’une expérience de jeu unique. Si vous voulez l’essayer, il vous suffit de l’acheter sur le site officiel de Razer ou dans les magasins agréés.

