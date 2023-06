Nouveau record de CO2 dans l’atmosphère, 424 ppm détectés : ce que cela indique et pourquoi il faut s’inquiéter

Les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère ont atteint un nouveau plus bas : 424 ppm, 50 % de plus qu’à l’époque préindustrielle. Nous continuons à nous approcher dangereusement de l’apocalypse climatique.

Les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère continuent de croître inexorablement, établissant de nouveaux records négatifs année après année. En mai 2023, la concentration moyenne était de 424 parties par million (ppm), avec une augmentation de 3 points par rapport au record enregistré en mai 2022. C’est l’un des bonds en avant – ou il vaudrait mieux dire, en arrière – des plus significatifs. au cours du dernier demi-siècle, c’est-à-dire depuis que les émissions de CO2 ont commencé à monter en flèche. Surtout, ces données nous disent une chose : malgré les bonnes intentions de certains pays, les projets dédiés aux énergies renouvelables et les fleuves de mots dépensés contre les émissions lors de la COP, des Journées mondiales de la Terre, des Journées de l’environnement, etc., nous continuons à remplir l’atmosphère terre des gaz à effet de serre / altérant le climat, nous nous rapprochons de plus en plus – et de nos propres mains – de l’abîme de l’apocalypse climatique.

Des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego, qui surveillent en permanence les concentrations atmosphériques du principal gaz à effet de serre dans l’hémisphère nord (nord), ont publié les nouvelles données. . Les données sont généralement collectées au Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory, une station de recherche dotée de capteurs spécifiques installés sur le volcan Mauna Loa sur la grande île, la plus grande des îles hawaïennes. Les détecteurs sont situés à environ 3 500 mètres d’altitude au cœur de l’océan Pacifique. Cette position est privilégiée car elle garantit une analyse d’échantillons d’air « purs », non altérés par les sources de pollution locales – par exemple, il n’y a pas de complexes industriels à proximité – et par d’autres facteurs naturels, tels que les forêts, etc., qui influencent les concentrations de carbone . Les données de la NOAA, cependant, ont été recueillies cette année sur un site d’échantillonnage temporaire sur le volcan Mauna Kea, en raison d’une éruption volcanique sur le Mauna Loa qui a bloqué l’accès à la station de recherche.

La courbe des niveaux de CO2 montre une croissance effrayante. Crédit : NOAA

Le chiffre de 424 ppm est celui recueilli par la NOAA, l’agence fédérale américaine chargée de l’étude/surveillance des océans et des événements atmosphériques. Les scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography effectuent des analyses indépendantes et arrivent à une moyenne mensuelle légèrement inférieure pour mai 2023 de 423,78 parties par million d’air. Malgré la légère variation de 0,22 points, nous sommes encore bien au-delà des valeurs qui devraient « nous rassurer ». Les données collectées en mai (et généralement publiées début juin) sont les plus importantes de l’année car ce mois-ci le CO2 atteint sa concentration maximale sur les 12 mois.

« Chaque année, nous constatons une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans notre atmosphère en conséquence directe de l’activité humaine », a déclaré le professeur Rick Spinrad, administrateur de la NOAA, dans un communiqué de presse. « Chaque année, nous constatons les impacts du changement climatique avec des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des incendies et des tempêtes qui se produisent tout autour de nous. Alors que nous devrons nous adapter aux impacts climatiques que nous ne pouvons pas éviter, nous devons tout mettre en œuvre pour réduire la pollution par le carbone et protéger cette planète et la vie qui l’habite », a commenté le scientifique. « Ce qu’on aimerait voir, c’est que la courbe se stabilise et même descende parce que le dioxyde de carbone à 420 ou 425 parties par million n’est pas une bonne chose », a déclaré le Dr Ralph Keeling, géochimiste en charge du programme d’analyse Scripps du CO2. et fils du savant qui a fondé la station de surveillance à Hawaï. La courbe « démontre que quoi que nous ayons fait pour atténuer et réduire les émissions, nous avons encore un long chemin à parcourir », a souligné l’expert.

Les niveaux de CO2 dans l’atmosphère sont depuis quelques années régulièrement supérieurs de 50 % à ceux enregistrés à l’ère préindustrielle, considérée comme le tournant de l’impact de l’homme sur l’environnement. Avec l’introduction de procédés industriels, l’utilisation massive de combustibles fossiles et les progrès technologiques constants, les émissions de carbone ont augmenté décennie après décennie, mais elles n’ont commencé à augmenter de manière alarmante qu’après la Seconde Guerre mondiale, parallèlement au boom économique. Plus les concentrations atmosphériques de CO2 sont élevées, plus la « fièvre » de la Terre est élevée, ce qu’on appelle le réchauffement climatique. Nous sommes actuellement à environ 1,2°C au-dessus de la moyenne de l’ère préindustrielle, mais nous pourrions déjà dépasser le fatidique 1,5°C de réchauffement dans les prochaines années, déclenchant des conséquences catastrophiques et irréversibles de la crise climatique.

