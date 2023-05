JSAUX OmniCase 2 Pro associe un concentrateur USB-C à un organisateur électronique intelligent [40% off]

Transportez-vous votre MacBook entre le bureau et la maison ou travaillez-vous souvent en déplacement ? Le JSAUX OmniCase 2 Pro est un nouveau concentrateur USB-C portable qui intègre toutes les E/S dont vous avez besoin, ainsi qu’un couvercle magnétique et un espace de stockage pour sécuriser les cartes SD/SIM, les adaptateurs, etc. Découvrez les détails ci-dessous pour jusqu’à 43% de réduction sur cet accessoire ainsi qu’un aperçu du support pour ordinateur portable Curve en prime.

JSAUX est un fabricant d’électronique chevronné qui fournit des solutions d’alimentation, de transit de données, de connectivité audio/vidéo et de productivité. Depuis 2016, la société a servi plus de 20 millions de clients grâce à une R&D indépendante, une gestion complète de la chaîne d’approvisionnement et un service client dédié.

Maintenant, JSAUX a lancé ses dernières innovations avec le support pour ordinateur portable OmniCase 2/Pro et Curve pour MacBook et plus encore.

Notamment, la société affirme que l’OmniCase 2 Pro et l’OmniCase 2 seront les premiers concentrateurs USB-C avec des organisateurs électroniques intégrés à arriver sur le marché.

Caractéristiques de l’OmniCase 2 Pro 12-en-1

Boîte de poche avec couvercle magnétique, câble USB-C intégré, adaptateurs et rangement électronique

3x USB-C 1x entrée USB-C 4.0, 1x PD jusqu’à 100W, 1x sortie USB-C 3.0 5Gbps

2x HDMI – 4K @ 60Hz

1x DisplayPort – 4K @60Hz

1x RJ45 Gigabit Ethernet

1x USB-A 3.0 – jusqu’à 5Gbps

1x USB-A 2.0

1 port audio 3,5 mm

1x emplacement microSD – UHS-I

1x emplacement SD – UHS-I

Stockage pour 3x SD, 2x microSD, 2x cartes SIM, 1 outil SIM (cartes non incluses)

Câble et adaptateurs inclus : 1x câble USB-C vers USB-C 3.2, 1x adaptateur USB-C vers USB micro-B, 1x adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle, 1x adaptateur UBS-C femelle vers mâle à 90 degrés , 1x adaptateur de charge iPhone sera ajouté pour les récompenses Kickstarter, 1x outil SIM

126 x 78 x 26 mm (4,96 x 3,07 x 1,02 pouces) – à peu près l’empreinte d’un iPhone SE

Compatible avec les systèmes Mac, Windows, iOS et Android

Prix ​​pour les 100 premières commandes : Ensemble de supports OmniCase 2 Pro 12-en-1 plus Curve et Steam Deck : 43 % de réduction sur Kickstarter à partir de 79,99 $ (habituellement 139,99 $) Ensemble de supports OmniCase 10-en-1 plus Curve et Steam Deck: 40% de réduction sur Kickstarter à partir de 59,99 $ (habituellement 99,99 $) – OmniCase 2 10-en-1 a 1 port HDMI au lieu de 2 et omet le DisplayPort



Voici les troisième et quatrième faces des E/S du Pro :

Avec toutes ces E/S et un stockage dédié, l’OmniCase 2 Pro est un accessoire de transport quotidien parfait qui est précieux pour une grande variété de cas d’utilisation.

Caractéristiques du support pour ordinateur portable Curve

Et voici un aperçu plus approfondi du support pour ordinateur portable JSAUX Curve qui est disponible avec les récompenses Early Bird Kickstarter :

Surélève votre ordinateur portable de 7 pouces (17,78 cm)

Design épuré en aluminium

Base en silicone antidérapante et points de contact pour protéger votre ordinateur

Compatible avec MacBook Air, MacBook Pro et la plupart des ordinateurs portables grand public et professionnels

Se marie parfaitement avec l’OmniCase 2/Pro – le concentrateur/dispositif de stockage USB-C s’emboîte parfaitement à l’arrière du support

Obtenez le support pour ordinateur portable JSAUX OmniCase 2 Pro et Curve

Vous pouvez profiter dès maintenant des offres JSAUX Kickstarter Early Bird pour améliorer votre expérience MacBook avec ces superbes nouveaux accessoires.

Le support pour ordinateur portable OmniCase 2/Pro et Curve et le support Steam Deck sont disponibles avec des récompenses à partir de 59,99 $. Les meilleurs prix sont disponibles pour les 100 premiers contributeurs, après quoi vous pouvez toujours obtenir les lots mais à un prix plus élevé.

Et les premières livraisons pour les supporters devraient commencer à être expédiées peu de temps après la date de fin de juin de la campagne Kickstarter.

