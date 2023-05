Des pois qui n’ont pas le goût des pois pourraient aider la planète

Le développement de cultivars capables de répondre à la demande croissante de plats végétaliens et végétariens fait partie d’un programme du gouvernement britannique visant à réduire les importations de soja.

Le Royaume-Uni progresse rapidement dans l’innovation de son secteur agroalimentaire. Qu’il s’agisse d’améliorer les productions existantes ou d’introduire de nouvelles cultures ou techniques agricoles, plusieurs projets outre-Manche visent à répondre à certaines des questions clés dans le domaine de la productivité et de la durabilité environnementale. L’un d’eux, qui fait partie d’un programme gouvernemental associant l’industrie aux chercheurs universitaires, vise à réduire les importations de soja, qui s’élèvent à environ quatre millions de tonnes chaque année dans le pays, dont une grande partie est utilisée pour la production d’aliments végétaliens ou végétariens. , ou comme aliment pour animaux.

L’alternative à cette importation, principalement d’Amérique du Sud, où la production de soja a été liée à la destruction des forêts tropicales, semble être la production de pois qui n’ont pas le goût des pois. Cela indique que des chercheurs britanniques développent de nouveaux cultivars dépourvus de la saveur distinctive de cette légumineuse, qui peuvent répondre à la demande croissante de plats végétaliens et végétariens, dont la demande augmente de 30% par an, selon les données de l’Innovative UK, l’agence nationale de l’innovation du Royaume-Uni.

« Le monde a changé. Les gens veulent de plus en plus de protéines végétales dans leur alimentation que d’animaux. Ainsi, les pois sans goût sont soudainement devenus au goût du jour », explique à la BBC le professeur Claire Domoney du John Innes Center (JIC) à Norwich, l’un des scientifiques travaillant sur le projet.

Des pois qui n’ont pas le goût des pois comme alternative au soja

Les pois, comme chacun le sait, sont particulièrement riches en protéines. Cependant, masquer leur goût, lorsqu’ils sont par exemple utilisés en grande quantité comme substitut de la viande dans les plats végétaliens, est difficile. Leur goût est dû à un gène, que les scientifiques ont découvert il y a environ 30 ans. À l’époque, la découverte de ce gène était une fin en soi, mais maintenant cette recherche pourrait être la base d’une nouvelle industrie.

Le projet Peas That Don’t Taste Like Peas, qui vise à augmenter la production de cette légumineuse au Royaume-Uni et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, implique une entreprise de sélection végétale basée à Belfast, le germinal. « Nous avons une habitude de soja non durable et nous devons essayer de briser cette habitude », a déclaré le PDG de l’entreprise, Paul Billings.

Les pois font partie des cultures les plus respectueuses de l’environnement. Ils ne nécessitent pas d’engrais riches en azote, dont la production est énergivore, et restituent l’azote et d’autres nutriments au sol, ce qui réduit encore le besoin d’engrais avec la rotation des cultures. Pouvoir masquer leur saveur pourrait donc représenter un tournant dans le domaine des produits à base de plantes, par exemple en évitant que les burgers végétaliens aient trop de goût de pois, tout en étant une alternative plus durable au soja importé, garantissant également des niveaux plus élevés de protéines digestibles.

La sélection de la variété la plus adaptée à la culture sera effectuée avec des méthodes traditionnelles, donc par croisement avec des plantes qui seront choisies pour leur rendement, leur haute teneur en protéines et leur facilité de récolte par des moyens mécaniques. Une fois identifié, le nouveau cultivar fera l’objet d’essais en champ par la Processor and Growers Research Organization (PGRO), l’organisation britannique d’évaluation des cultures. « Si les agriculteurs veulent contrôler leurs coûts et agir de manière écologiquement responsable, la culture des pois répond aux deux besoins – déclare Roger Vikers, directeur général de PGRO -. S’il y a une attention environnementale aux nouvelles réglementations gouvernementales, alors ces cultures sont très appropriées pour cela, et les agriculteurs s’en rendent compte ».

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :