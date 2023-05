L’invasion de Taïwan en 2025 gagne en crédibilité ; pas le temps pour Apple et les autres de se préparer

En janvier dernier, un haut général de l’US Air Force avait prédit qu’une invasion de Taïwan se produirait en 2025, tandis que les États-Unis sont distraits par les retombées probables de l’élection présidentielle de 2024. Ce scénario gagne en crédibilité parmi les entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’Apple – mais ils disent qu’il n’y a aucun moyen possible de mettre en place les plans d’urgence nécessaires.

La production d’iPhone serait probablement rendue impossible étant donné la dépendance totale de l’entreprise à la fois à Taïwan et à la Chine…

Il y a un peu plus de quatre mois, le chef de l’US Air Mobility Command avait prédit une invasion de Taïwan en 2025, conduisant à une guerre entre les États-Unis et la Chine.

Un général quatre étoiles de l’Air Force a envoyé vendredi aux officiers qu’il commande une note de service qui prédit que les États-Unis seront en guerre avec la Chine dans deux ans et leur dit de se préparer à se préparer en tirant « un clip » sur une cible, et » Viser la tête. »

Dans le mémo envoyé vendredi et obtenu par NBC News, le général Mike Minihan, chef de l’Air Mobility Command, a déclaré: «J’espère que je me trompe. Mon instinct me dit que je me battrai en 2025 » […]

Minihan a déclaré dans la note de service que parce que Taïwan et les États-Unis auront des élections présidentielles en 2024, les États-Unis seront « distraits » et le président chinois Xi Jinping aura l’occasion de se déplacer à Taïwan.