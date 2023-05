Motorola Razr 40 passe par Geekbench et la certification 3C

Motorola a confirmé le lancement de nouveaux smartphones pliables pour le 1er juin. Grâce à de multiples fuites, nous savons déjà que l’entreprise arrive avec deux smartphones pliables et pas un seul. Ces nouveaux appareils serviront de continuation à la série Motorola RAZR, mais en même temps, ils sont un nouveau départ. Les nouveaux appareils devraient être lancés sous les noms de Motorola Razr 40 et Razr 40 Ultra. La nouvelle dénomination donnera plus d’importance à la série RAZR et correspondra à la génération Edge de l’entreprise. Cette année, nous avons eu la série Motorola Edge 40, puis la série RAZR 40. Bien que nous ayons beaucoup entendu parler du Motorola Razr 40 Ultra, les informations sont un peu vagues en ce qui concerne la déclinaison vanille. Aujourd’hui, certaines de ses caractéristiques ont été confirmé par une apparition sur le benchmark Geekbench et la certification 3C.

Confirmation de la charge rapide de Snapdragon 7 Gen 1 et 33W

Les nouveaux détails confirment essentiellement ce que nous attendions du Motorola Razr 40. Ce sera un smartphone pliable moins haut de gamme et coûtera moins cher que son frère Ultra. Grâce aux images divulguées, nous savons déjà que le téléphone sera plus proche du Moto RAZR 2022 en termes de design. Il n’apportera pas un écran extérieur plus grand comme la déclinaison Ultra.

Désormais, la référence Geekbench confirme que nous constatons une performance de milieu de gamme avec le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Le téléphone porte le numéro de modèle XT2323-3 sur les certifications Geekbench et 3C. Outre le processeur, le site Web Geekbench confirme également 12 Go de RAM. Enfin, il fonctionnera sur Android 13.

En ce qui concerne la certification 3C, la liste confirme que le téléphone apportera une charge rapide de 33 W. C’est loin des normes de charge les plus rapides que nous voyons de nos jours. Cependant, c’est plus que ce que Samsung propose actuellement et offrira avec le prochain Galaxy Z Flip5.

Le pliable de Samsung devrait être l’un des concurrents les plus pertinents pour Motorola, et même avec un pliable « moins premium », la société surmontera le plafond de charge de 25 W de Flip.

Motorola Razr 40 – Le premier téléphone pliable milieu de gamme

Selon les prix divulgués, le téléphone coûtera environ 899 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cela en fait le smartphone pliable le moins cher de tous les temps. Pour ceux qui ne craignent pas le processeur de milieu de gamme, ce sera une excellente occasion de découvrir enfin un clapet pliable. Compte tenu du prix du Moto Razr 40 Ultra divulgué, la vanille coûtera 300 € de moins. D’autres détails ne sont toujours pas clairs. Cependant, nous nous attendons à ce que ce téléphone soit le plus proche du « premier smartphone pliable milieu de gamme ».

Considérant que la sortie des deux téléphones est imminente (1er juin), nous resterons à l’écoute pour voir si plus de détails seront divulgués dans les prochains jours.

Razr 40 Ultra

Si vous êtes curieux de connaître le Motorola Razr 40 Ultra, le modèle supérieur devrait contenir le Snapdragon 8+ Gen 1. Le téléphone démarrera également avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le chipset sera derrière les goûts du Galaxy Z Flip5 qui devrait apporter le Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, avec un prix d’environ 1200 €, une énorme batterie de 3 800 mAh avec une charge de 33 W, un appareil photo ultra large de 13 MP + 12 MP combo avec OIS, Motorola s’attend probablement à bien vendre ce téléphone.

