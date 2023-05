Mobvoi lance la TicWatch Pro 5, la première smartwatch Snapdragon W5+ Gen 1 au monde

Mobvoi, la société à l’origine de la gamme populaire de montres intelligentes TicWatch, a récemment lancé sa dernière montre, la TicWatch Pro 5. Elle fonctionne sur le logiciel Wear OS 3 de Google et est alimentée par la nouvelle puce Snapdragon W5 Plus Gen 1. Apparemment, la TicWatch Pro 5 est la première smartwatch au monde avec le nouveau SoC de Qualcomm. Apprenons-en plus sur le Mobvoi TicWatch Pro 5 dans cette histoire.

Présentation de Mobvoi TicWatch Pro 5

Le TicWatch 5 Pro dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une configuration d’écran double couche unique. Comme son nom l’indique, la configuration de l’écran à double couche indique que la montre a deux écrans empilés l’un sur l’autre. Il dispose d’un écran LCD à faible consommation placé au-dessus d’un panneau OLED standard. Grâce à cette fonctionnalité, Mobvoi dit que le TicWatch Pro 5 peut durer 80 heures entre les recharges.

De plus, la montre est fabriquée en aluminium de la série 7000 et en nylon haute résistance avec de la fibre de verre pour une résistance accrue. En conséquence, le portable a obtenu une cote de qualité militaire américaine (MIL-STD 810H). Cela indique qu’il peut résister à une variété de contraintes environnementales, notamment la pluie, le sable, la glace, les chocs et les vibrations. Parallèlement à cela, la montre est étanche à 5 ATM et possède un verre de protection anti-empreintes digitales Corning Gorilla sur le devant.

Caractéristiques de santé et de remise en forme

Puisqu’il s’agit d’une smartwatch « Pro », elle dispose de tous les suivis de santé et de remise en forme essentiels. Il peut suivre plus de 100 types d’entraînement, vous donner un score VO2 Max et vous donner une mesure en un clic de plusieurs mesures de santé.

Il fournit également un suivi avancé du sommeil (éveil, REM, phases de sommeil léger et profond, température de la peau, SpO2, etc.), une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, ainsi qu’un baromètre, un altimètre, une boussole et un GPS pour vous aider à explorer les grands espaces .

Toutes ces fonctionnalités sont alimentées par la puce Snapdragon W5+ Gen 1. La TicWatch Pro 5 est la première smartwatch à tirer parti de cette puce de 4 nm. Il devrait améliorer considérablement l’efficacité énergétique, la connectivité et les performances. Une autre première pour le TichWatch Pro 5 est la lunette couronne rotative avec retour haptique. La couronne vous permettra de naviguer dans les applications, de régler le volume, de zoomer et dézoomer sur Maps, et plus encore.

Quant à la mémoire, elle dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage. De même, le TicWatch Pro 5 démarre sur la dernière version de WearOS, WearOS 3.5. Bien sûr, avec Wear OS 3, vous aurez accès à la plupart des dernières applications et fonctionnalités disponibles sur la plate-forme. Et comme elle est équipée d’un haut-parleur et d’un microphone, on peut passer et recevoir des appels directement depuis la montre.

Batterie et connectivité

De plus, le TicWatch Pro 5 dispose d’une grande batterie de 628 mAh. Avec cela, la montre offrirait jusqu’à 80 heures d’autonomie en mode intelligent et 45 jours en mode essentiel. Pour ceux qui ne le savent pas, le mode intelligent est la véritable montre intelligente où la montre se connecte à votre téléphone, vous donne des mises à jour et toutes ces choses amusantes.

D’autre part, le mode Essential est le mode simple « montre uniquement » où vous bénéficiez d’une autonomie prolongée de la batterie, mais il n’y a pas de fonctionnalités intelligentes. Il prend également en charge la charge rapide, qui peut fournir une charge de 65 % en seulement 30 minutes.

Les options de connectivité du TicWatch Pro 5 incluent Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 2,4 GHz. Vous pouvez le coupler avec votre smartphone via l’application Mobvoi Health. Les utilisateurs peuvent également utiliser l’application TimeShow pour sélectionner parmi plus de 1000 cadrans de montre.

Prix ​​et disponibilité de Mobvoi TicWatch Pro 5

Le nouveau TicWatch Pro 5 est disponible dans une seule option de couleur obsidienne. Son prix est de 349,99 $ aux États-Unis et de 34 999 INR en Inde. Il peut être acheté sur le site officiel de la marque.

