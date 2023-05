Trois excellents emplois technologiques qui paient plus de 200 000 $

Alors que l’inflation continue de baisser, atteignant 4,9% en avril, le chiffre le plus bas depuis le pic de 9,1% de juin 2022, les travailleurs américains en ressentent toujours les effets. Ceci malgré le fait que les salaires horaires moyens sont en hausse de 4,6 % en glissement annuel ; le Bureau of Labor Statistics estime que les gains moyens réels de tous les employés ont diminué de 0,1 % en février.

Ajoutez à cela des recherches récentes qui ont révélé que les familles à revenu moyen qui gagnent entre 30 000 $ et 100 000 $ ont du mal à payer les dépenses de la vie quotidienne, et vous pouvez commencer à comprendre pourquoi le salaire continue d’être le principal moteur pour attirer les meilleurs talents.

Équilibre des pouvoirs

Grâce à une série de nouvelles lois locales et étatiques, les salaires sont désormais plus transparents que jamais, plaçant les travailleurs aux commandes lorsqu’il s’agit de la conversation sur les salaires.

À New York, en Californie, au Colorado et à Washington, tous les employeurs sont désormais légalement tenus d’inclure une fourchette de salaires pour toutes les offres d’emploi. Dans d’autres États, dont l’Ohio, le Maryland et le Nevada, les candidats ont le droit de demander ou de recevoir des échelles de salaire sur demande ou au stade de l’entretien.

La logique est simple : en donnant aux candidats un guide sur ce qu’ils peuvent s’attendre à être payés, il est moins probable qu’ils soient sous-estimés en ce qui concerne les offres initiales ou payés beaucoup moins que des collègues ayant les mêmes compétences et expérience.

Les échelles salariales donnent également aux candidats un effet de levier pendant la phase de négociation et si un concurrent est prêt à payer plus, cette information peut être utilisée comme référence lors de la présentation de votre dossier.

De plus, lorsqu’il s’agit de combler l’écart de rémunération entre les sexes – quelque chose qui est particulièrement pertinent dans l’industrie technologique à prédominance masculine où seulement 15% des fondateurs de startups sont des femmes et où les femmes ne représentent que 28% de la main-d’œuvre dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et maths (STEM) – une étude de l’école de commerce de l’Université de l’Utah a montré que l’écart était réduit de 45 % dans les organisations qui divulguaient des informations sur les salaires, par rapport à celles qui ne le faisaient pas.

L’occasion se présente

Bien qu’il soit possible d’utiliser les informations sur les salaires pour négocier une augmentation avec votre employeur actuel, la récente vague de licenciements dans le secteur de la technologie indique que de nombreuses organisations ont mis en place des gels de salaires et réduisent également les avantages des employés.

Si votre employeur essaie de réduire les dépenses sous forme de salaire, d’avantages sociaux et d’avantages sociaux, la recherche d’une nouvelle opportunité est souvent le seul moyen d’obtenir plus d’argent et de sécurité d’emploi. La bonne nouvelle est que le Netcost-security.fr Job Board est l’endroit idéal pour commencer votre recherche, car il propose des milliers d’emplois avec des salaires supérieurs à 200 000 $ par an, comme les trois ci-dessous.

Responsable de l’ingénierie des données – Genentech, San Francisco, Californie

Échelle salariale : 148 800 $ à 276 400 $

Genentech est à la recherche d’un responsable de l’ingénierie des données pour aider à créer un moteur de données de nouvelle génération qui ingère et transforme de manière évolutive et rigoureuse les données générées par cette initiative afin qu’elles soient prêtes pour l’analyse pilotée par la machine. Vous agirez en tant qu’architecte et responsable de l’ingénierie chargé de superviser la construction et le fonctionnement de ce moteur de données, et exercerez une influence sur l’ensemble de l’organisation informatique via des présentations et des collaborations.

Pour postuler, vous aurez besoin d’au moins sept ans d’expérience dans l’architecture et le développement de pipelines, de cadres et de plates-formes évolutifs pour alimenter les efforts de science des données dans des environnements de cloud distribué, dont cinq ans sur AWS. Voir plus de détails ici.

Intelligence proactive, scientifique en recherche appliquée – IA générative, Apple, Seattle, WA

Échelle salariale : 144 500 $ à 250 000 $

Apple est à la recherche d’un chercheur en intelligence proactive et en recherche appliquée. Vous tirerez parti de modèles génératifs de pointe pour proposer des produits, des services et des expériences client extraordinaires pour l’iPhone, le Mac, l’Apple Watch, l’iPad, etc.

Vous aurez besoin d’un doctorat/MS en informatique ou dans un domaine connexe, de solides compétences en programmation en Python et/ou C++ avec plus de 5 ans d’expérience dans l’utilisation de ces langages pour la modélisation de l’apprentissage automatique (ML) et la recherche appliquée. Voir la description complète du poste ici.

Directeur principal du génie logiciel – Adobe, San Jose, CA

Échelle salariale : 180 500 $ à 387 200 $

Adobe est à la recherche d’un directeur principal du génie logiciel pour diriger ses projets de génie logiciel conversationnel, de marketing B2B et d’IA/ML. Le candidat idéal aura une expérience éprouvée dans la livraison de projets logiciels complexes sur le marché, d’excellentes compétences en organisation et en communication, de solides compétences en leadership et sera innovant.

Dans ce rôle, vous dirigerez l’équipe d’ingénierie logicielle pour développer et fournir des produits logiciels de haute qualité dans les délais et dans les limites du budget, collaborer avec des équipes interfonctionnelles pour comprendre les exigences commerciales et les traduire en exigences techniques et gérer la charge de travail et les priorités de l’équipe logicielle. , et les délais. Vous pouvez accéder à plus d’informations ici.

