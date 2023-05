Chargement sans fil plus rapide de l’iPhone 15 sans limites probablement alimenté par Qi2

Une nouvelle rumeur a fait surface hier selon laquelle l’iPhone 15 ouvrirait des vitesses de charge sans fil rapides à tous les chargeurs Qi de 15 W. Maintenant, un nouveau rapport fournit une explication probable de la façon dont cela fonctionnera.

Selon ChargerLAB, Apple commencera à prendre en charge la nouvelle norme Qi2 pour la recharge sans fil à partir de la gamme iPhone 15.

Apple prend en charge la norme de charge sans fil Qi depuis 2017 avec l’introduction de l’iPhone 8 et de l’iPhone X. À partir de l’iPhone 12, Apple a introduit sa propre technologie MagSafe pour une charge sans fil plus efficace. Depuis, Qi et MagSafe ont coexisté, mais la charge rapide de 15 W a été limitée aux chargeurs certifiés MagSafe.

Qi2 est la prochaine évolution de la charge sans fil standard de l’industrie, et la technologie MagSafe d’Apple se trouve être la base de la prochaine génération de Qi. MagSafe utilise des aimants pour aligner correctement les bobines de charge magnétiques afin de garantir l’expérience de charge sans fil la plus efficace.

ChargerLAB ajoute qu’il est possible que Qi2 dépasse la limite de vitesse de charge sans fil actuelle de 15 W de l’iPhone, bien qu’Apple ait été assez conservateur sur la gouvernance des performances de vitesse de charge sans fil.

Pour les fabricants de chargeurs sans fil, la certification Qi2 sera plus rentable que MagSafe via le programme MFi (Made for iPhone) d’Apple. En effet, le matériel requis pour la certification MFi coûte environ 16 $ par chargeur, déclare ChargerLAB. Un matériel moins cher devrait se traduire par des chargeurs sans fil moins chers.

Dans l’ensemble, l’implication d’Apple dans la recharge sans fil et la norme Qi s’avère être une victoire pour l’industrie de la recharge sans fil dans son ensemble. Même avec MagSafe étant une technologie plus coûteuse, la contribution d’Apple à Qi2 fait avancer l’industrie pour tous les smartphones et accessoires de recharge sans fil. Apple devrait lancer la gamme iPhone 15 plus tard cette année en septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :