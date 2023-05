Le scanner d’empreintes digitales Google Pixel 7 devient apparemment plus rapide lorsque vous utilisez votre nez, votre cuir chevelu et votre front

Dans les appareils mobiles actuels, vous avez essentiellement deux scanners d’empreintes digitales à l’écran. Le premier est le capteur optique d’empreintes digitales, que l’on trouve généralement dans les appareils phares de milieu de gamme et abordables. Et le second est le capteur à ultrasons avancé, qui est présent dans les ultra flagships. Bien que la série Pixel 7 soit une prime, Google a opté pour le capteur optique moins cher.

Par conséquent, vous ne bénéficierez peut-être pas de la reconnaissance d’empreintes digitales la plus fluide avec votre appareil Google Pixel 7. En fait, dans certains cas, l’appareil ne reconnaît même pas votre doigt. Mais apparemment, il existe une solution rapide pour rendre le scanner plus fiable et plus rapide. Comme l’a découvert un utilisateur de Reddit, tout ce que vous avez à faire est d’utiliser votre nez, votre cuir chevelu ou votre front.

Oui, votre nez, votre cuir chevelu ou votre front peuvent rendre le lecteur d’empreintes digitales Pixel 7 plus rapide

Comme l’a partagé l’utilisateur Reddit nommé No-Fondant-8757, le capteur d’empreintes digitales du Google Pixel 7 ne fonctionne pas vraiment bien lorsque vos doigts sont secs et propres. L’utilisateur a souligné que vous ne pouvez pas facilement faire fonctionner le scanner si vous vous êtes lavé les mains ou si vous vous êtes juste douché.

Cela a amené l’utilisateur de Reddit à expérimenter son appareil Google Pixel 7. L’utilisateur a apparemment trouvé une solution simple. Apparemment, le capteur fonctionne parfaitement bien lorsque l’utilisateur frotte son doigt sur le côté du nez. Cela peut sembler drôle, mais de nombreux autres utilisateurs de Reddit ont commencé à en parler dans le fil.

D’après ceux qui l’ont essayé, l’astuce fonctionne aussi lorsqu’on se frotte le doigt sur le front et le cuir chevelu. Oui, certains ont proposé une solution alternative : enrôler deux fois le même doigt. Quoi qu’il en soit, voir comment l’astuce fonctionne pour de nombreux utilisateurs de Pixel 7 est sûrement intéressant.

Pourquoi cette astuce fonctionne

Comment un doigt gras peut mieux fonctionner qu’un doigt propre et sec n’a peut-être pas de sens. Mais vous devez tenir compte du fait que les appareils Pixel 7 sont équipés d’un scanner optique d’empreintes digitales. Et la façon dont ce capteur fonctionne consiste à faire briller une lumière sur votre doigt pour obtenir une empreinte. Il fait ensuite correspondre l’image capturée avec celle dans laquelle vous vous êtes inscrit.

Cependant, les capteurs optiques sont moins robustes que les scanners à ultrasons des produits phares de la série Galaxy S. Les résultats peuvent être aléatoires dans la plupart des cas, en particulier lorsque votre doigt est sec. Mais qu’est-ce qui ne va pas avec les doigts secs ? Dans une telle condition, vos empreintes digitales deviennent un peu plus rigides. Cela peut amener le capteur du Pixel 7 à confondre votre doigt avec celui de quelqu’un d’autre.

En revanche, l’empreinte ultrasonique retrouvée dans les flagships du Galaxy S n’entre pas dans cette contradiction. C’est parce que les capteurs à ultrasons peuvent comprendre correctement la profondeur des impressions. Ainsi, peu importe que votre doigt soit sec ou non ; les capteurs à ultrasons seront plus touchés que ratés.

Fait intéressant, Google a mentionné ce problème dans le passé. Selon le fabricant du smartphone, avoir un doigt très sec empêchera le scanner de reconnaître correctement votre empreinte. Et cela vous empêcherait essentiellement d’accéder rapidement à votre Google Pixel 7.

Espérons que Google intensifiera et passera aux scanners d’empreintes digitales à ultrasons avec la série Pixel 8. Après tout, Samsung les propose depuis le Galaxy S10. Et même le téléphone le plus abordable de la série Galaxy S23 est livré avec un scanner coûteux.

Au cas où vous vous poseriez la question, le Google Pixel 7a récemment sorti est livré avec le même capteur optique. Ainsi, vous pouvez vous attendre à voir un effet similaire avec le dernier téléphone Google. Et si vous en avez un, pensez à vous huiler les doigts !

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine