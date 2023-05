Comment annuler l’abonnement Hulu sur votre appareil Roku

Avez-vous fini de regarder ce film ou cette série télévisée sur Hulu auquel vous ne souhaitez plus continuer à vous abonner ? Eh bien, si vous envisagez d’annuler votre service Hulu et que vous diffusez sur un appareil Roku, vous êtes au bon palais. Il y a eu des moments où les gens ont juste décidé de passer à un autre service de streaming simplement parce que le service actuel n’a rien de grand qui les intéresse. Donc, si vous êtes quelqu’un qui envisage d’annuler son abonnement Hulu sur un appareil Roku, lisez la suite pour en savoir plus.

Avant de parler des étapes à suivre pour annuler votre abonnement Hulu, vous devez d’abord savoir si vous vous êtes abonné à Hulu via Roku ou si vous vous êtes abonné à Hulu directement via son application ou son site Web. En fonction de la façon dont vous vous êtes abonné à Hulu, vous pouvez suivre les solutions pour annuler Hulu que nous avons mentionnées ci-dessous.

Comment annuler Hulu sur Roku depuis un ordinateur ou un mobile

Si vous êtes quelqu’un qui a utilisé Roku Pay pour obtenir votre abonnement à Hulu, suivez ces étapes pour annuler votre abonnement Hulu.

Sur votre PC ou appareil mobile, ouvrez le navigateur Web et visitez le Site Web Roku. Assurez-vous de vous connecter avec le compte Roku auquel l’abonnement Hulu est lié. Une fois connecté, sélectionnez l’option Gérer vos abonnements. Maintenant, sous Abonnements actifs, vous devriez voir l’abonnement Hulu. Sélectionnez l’option Désactiver le renouvellement automatique. Enfin, sélectionnez la raison pour laquelle vous souhaitez annuler votre abonnement Hulu. À la fin, sélectionnez l’option Continuer pour annuler. Vous avez maintenant annulé votre abonnement Hulu à l’aide de votre PC ou de votre appareil mobile.

Comment annuler l’abonnement Hulu à l’aide d’un appareil Roku

Vous pouvez également annuler facilement votre abonnement Hulu que vous avez acheté à l’aide de votre appareil Roku. Vérifiez ces étapes.

Allumez votre appareil Roku et saisissez la télécommande. Vous devez appuyer sur le bouton d’accueil de la télécommande Roku. Maintenant, mettez en surbrillance la chaîne Hulu. Appuyez simplement sur le bouton étoile ou astérisque de votre télécommande Roku. Une liste d’options s’affichera alors. Choisissez Gérer les abonnements dans la liste des options. Sélectionnez Annuler l’abonnement. Vous devez à nouveau choisir Annuler l’abonnement pour confirmer que vous n’aurez plus besoin de l’abonnement Hulu.

Comment annuler l’abonnement Hulu à partir du site Web Hulu

Si vous avez acheté l’abonnement Huu via le site Web Hulu, vous pouvez suivre ces étapes pour annuler votre abonnement Hulu.

Tout d’abord, lancez votre navigateur préféré sur votre PC et rendez-vous sur site officiel Hulu. Non, connectez-vous avec les détails du compte utilisés pour vous connecter au service de streaming Hulu. Cliquez sur l’icône Profil sur le site Web de Hulu une fois que vous vous êtes connecté. Choisissez l’option Compte dans le menu qui s’ouvre. Faites défiler vers le bas et choisissez Annuler votre abonnement. Enfin, sélectionnez Annuler. Une fois que vous avez sélectionné la raison de l’annulation, cliquez sur l’option Annuler l’abonnement. Vous avez enfin annulé l’abonnement Hulu en utilisant le site Web Hulu.

Comment annuler l’abonnement Hulu sur Android avec l’application Hulu

Si vous vous êtes abonné à Hulu en utilisant l’application Hulu sur votre appareil Android, vous pouvez suivre ces étapes.

Lancez le Application Hulu sur votre appareil Android. Si vous n’êtes pas connecté, veuillez vous connecter avec les informations d’identification de votre compte Hulu. Appuyez sur l’option Compte sur votre application Hulu. Faites défiler jusqu’à l’endroit où il est indiqué Annuler l’abonnement. Vous devrez peut-être confirmer une ou deux fois que vous souhaitez effectivement annuler votre abonnement Hulu. Une fois confirmé, votre abonnement Hulu est désormais masqué.

Comment annuler l’abonnement Hulu sur iOS avec l’application Hulu

Vous souhaitez annuler votre forfait Hulu auquel vous avez souscrit à l’aide de l’application Hulu pour votre appareil iOS ? Voici les étapes.

Ouvrez l’application des paramètres sur votre appareil iOS. Appuyez sur votre nom qui se trouve en haut de l’application Paramètres. Maintenant, appuyez sur Abonnements. Vous devriez maintenant voir une liste de tous les abonnements actifs. Appuyez sur l’abonnement Hulu. En bas, vous devriez voir Annuler l’abonnement, appuyez dessus. Voici comment vous pouvez annuler votre abonnement Hulu sur votre appareil iOS.

Réflexions finales

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement annuler votre abonnement Hulu sur votre appareil Roku. Il s’agit d’un processus simple et facile selon la façon dont vous vous êtes abonné à Hulu.

Cela étant dit, si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

