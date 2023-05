Transformez votre smartphone Pixel en Dashcam avec la dernière mise à jour de Google

Au lieu de dépenser cet argent supplémentaire pour une dashcam dédiée, votre smartphone Google Pixel peut faire le travail. Très bientôt, les téléphones Google Pixel et certains smartphones Android recevront une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour aidera les utilisateurs à utiliser leur smartphone comme dashcam. La nouvelle fonctionnalité fera partie de la prochaine mise à jour de sécurité de Google pour certains utilisateurs d’Android.

La prochaine application de sécurité personnelle de Google viendra avec quelques fonctionnalités. Ces fonctionnalités incluent « Partage d’urgence », « Contrôle de sécurité » et « Détection d’accident de voiture ». Ce soir, Google a lancé par erreur une version interne de l’application de sécurité personnelle sur le Play Store. L’application contient une fonctionnalité appelée dashcam. Le nom de la fonctionnalité est explicite. Il permet d’enregistrer des vidéos et de l’audio (en option) avec leurs téléphones pendant la conduite. L’application fournit des informations importantes lorsqu’un accident ou certains incidents inattendus se produisent.

Comment activer Dashcam sur les téléphones Google Pixel

Les utilisateurs pourront activer la fonction dashcam via un raccourci une fois qu’elle sera disponible. Celui-ci sera accessible dans la section « Soyez prêt » de la page d’accueil. Sous cette section, l’utilisateur peut être en mesure de commencer un enregistrement manuel. En même temps, ils peuvent également visionner des vidéos enregistrées. Une bonne chose à propos de la fonction dashcam est la suivante. L’utilisateur peut être en mesure d’utiliser le smartphone même lorsque l’enregistrement est en cours. De plus, l’utilisateur peut choisir d’éteindre l’affichage. Cela aidera à réserver la batterie et le recodage se poursuivra.

Pour rendre l’utilisation de cette fonctionnalité encore plus facile, l’utilisateur n’est pas censé démarrer l’enregistrement à chaque fois. Google a permis à l’enregistrement de démarrer dès que l’appareil se connecte à un appareil Bluetooth particulier. Ainsi, l’utilisateur peut décider d’utiliser le système Bluetooth ou d’infodivertissement de sa voiture pour cette fonctionnalité. Dès que l’utilisateur déconnecte l’appareil de cet appareil Bluetooth, l’enregistrement se termine automatiquement.

Google a également pris en compte l’espace de stockage lors de la création de l’application. Toutes les vidéos enregistrées sont automatiquement supprimées après 3 jours. L’utilisateur peut avoir à enregistrer manuellement une vidéo particulière s’il souhaite la conserver. L’application compresse également les vidéos à une moyenne de 30 Mo par minute. Il a également une durée d’enregistrement maximale de 24 heures.

Avec toutes ces fonctionnalités, il semble que Google ait prévu que cette application soit entièrement chargée. De plus, l’utilisation d’un smartphone comme dashcam présente certainement certains avantages par rapport à une dashcam dédiée. En effet, la caméra du smartphone produira une meilleure qualité vidéo que la plupart des dashcams.

Inconvénients de l’utilisation de smartphones comme Google Pixel comme Dashcam

Vraiment, cette fonctionnalité peut sembler être le choix idéal. Cependant, quelques facteurs peuvent entraver son succès. Par exemple, la plupart des dashcams sont équipées d’objectifs grand angle. D’autre part, l’application utilise l’objectif principal du téléphone. De plus, l’enregistrement continu de vidéos peut rendre votre smartphone plus chaud. Cela se produira très probablement dans certaines situations. Surtout lorsque l’utilisateur monte son smartphone vers le pare-brise. Dans une position comme celle-ci, il y a de fortes chances que le téléphone soit exposé à la lumière directe du soleil.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine