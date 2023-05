Le Google Pixel récupère enfin l’une de ses fonctions les plus utiles

Si vous avez raté cette fonction de votre Pixel, vous pourrez bientôt en profiter à nouveau.

Un smartphone Google Pixel 7 exécutant l’une des dernières versions disponibles d’Android

La raison pour laquelle Google a décidé de supprimer l’une des fonctionnalités les plus utiles des appareils de la série Google Pixel à l’époque n’est pas très claire. Il l’a fait il y a plusieurs mois, sans préavis, et depuis lors, de nombreux propriétaires d’appareils de cette gamme se plaignent de la mesure prise par l’entreprise. Heureusement pour eux, il semble que Google ait décidé de changer d’avis.

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, il était possible de lancer des applications de manière simple, mais surtout très rapide, en utilisant la barre de recherche Google présente sur l’écran d’accueil des appareils de la série Pixel. Il suffisait de commencer à taper le nom de l’application et d’appuyer sur « Entrée », et l’application s’ouvrirait automatiquement. Google a cependant choisi de supprimer cette fonctionnalité peu après l’arrivée d’Android 13 sans expliquer les raisons de ce changement.

Mais comme nous avons pu le savoir maintenant grâce à Android Police, ladite fonction semble être de retour dans la dernière version d’Android destinée aux appareils de la série Google Pixel.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran, avant la récente modification apportée par Google, lorsque vous commencez à taper un nom d’application dans la barre de recherche, l’option permettant d’ouvrir l’application dont le nom correspond au texte n’était pas indiquée. Cela a changé ces derniers jours, et comme vous pouvez le voir dans les deux autres captures d’écran, le navigateur interprète déjà le moment où l’utilisateur envisage d’ouvrir une application, ce qui lui permet de le faire beaucoup plus rapidement en utilisant uniquement le clavier.

Ce changement a été découvert dans les Pixels avec Android 13 après l’arrivée de la mise à jour de sécurité mensuelle correspondant au mois de mai 2023. D’autre part, il convient de mentionner que tout utilisateur d’Android peut profiter de cela et d’autres fonctions intégrées dans le Pixel barre de recherche grâce à une application gratuite dont nous vous parlions il n’y a pas si longtemps.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :