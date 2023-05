AMD lance la Radeon RX 7600, sapant la RTX 4060 de Nvidia

Après avoir lancé la série RX 7000 fin 2022, AMD a enfin sorti le troisième membre de la famille, la Radeon RX 7600. AMD l’a étonnamment fixé à seulement 269 $, sous-cotant la GeForce RTX 4060 de Nvidia à 299 $. Cela en fait le premier GPU de bureau en la gamme 7000 d’AMD avec un prix inférieur à 300 $.

Le 7600 est une version moins chère du 6650 XT



D’après les spécifications, le nouveau GPU 7600 ressemble à une version légèrement moins chère du 6650 XT. AMD, en revanche, la compare à la carte RX 6600 RDNA 2.

RX 7600 RX 6650 XT RX 6600 Unités de calcul 32 32 28 Fréquence (Jeu/Boost) 2 225/2 660 MHz 2 410/2 635 MHz 2 044/2 491 MHz VRAM 8 Go Bus mémoire 128 bits Bande passante mémoire 288 Go/s 280 Go/s 224 Go/s Interface de bus (PCIe 4.0) x16 x8 x8 PDSF 270 $ 400 $ 330 $

Par rapport au 6600, le nouveau GPU AMD Radeon RX 7600 a plus de cœurs, des horloges plus élevées et prend en charge l’encodage AV1. Il est basé sur l’architecture Navi 33XL et a la même taille de cache Infinity que le RX 6600, mais est de la nouvelle génération. De même, AMD a confirmé que ses cartes RX 7600 prendront en charge DisplayPort 2.1. Cependant, la question de savoir si ce support sera offert ou non dépend des partenaires du conseil.

En termes de benchmarks, AMD affirme que le RX 7600 sera en moyenne 29 % plus rapide que le RX 6600 en jeu 1080p avec des réglages maximum. Mais nous devrons attendre que les avis baissent pour voir quel est le gain de performances réel. Le RX 7600 sera officiellement disponible à l’achat à partir de demain (25 mai 2023).

RX 7600 sur RTX 4060 ?

En clair, la RX 7600 est une carte graphique milieu de gamme qui n’est pas conçue pour les gamers qui ont besoin d’un système ultra puissant. Il est plus adapté aux personnes qui cherchent à construire leur premier PC de jeu et à exécuter des jeux moins exigeants. Même le RTX 4060 ne vous offre pas des performances exceptionnelles.

Mais Nvidia a quelques avantages par rapport à AMD, tels que le nouveau DLSS 3 et des performances en ray tracing probablement supérieures sur le 4060. AMD s’en est peut-être rendu compte, alors ils ont réduit le prix du 7600 à la dernière minute de 299 $ à 270 $, comme indiqué par The Verge. Bien que la 7600 à 270 $ ne soit pas clairement gagnante, elle est désormais plus compétitive que la 4060. En fin de compte, la meilleure carte graphique pour vous dépendra de vos besoins et préférences individuels.

