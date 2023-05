1Password aide à éliminer les mots de passe pour toutes les applications et tous les sites avec l’outil de développement de mot de passe « Passage »

Nous nous rapprochons de plus en plus d’un avenir sans mot de passe grâce aux clés d’accès. Après avoir annoncé que 1Password lancerait officiellement la prise en charge le 6 juin, la plate-forme populaire de gestion des mots de passe dispose désormais d’un outil pratique permettant aux développeurs d’ajouter la prise en charge des clés d’accès aux applications et aux sites Web « avec seulement quelques lignes de code ».

1Password a annoncé aujourd’hui Passage, une ressource pour les développeurs destinée à « ravir les utilisateurs avec une expérience de connexion plus simple et plus sécurisée ».

1Password met en évidence les avantages de la mise en œuvre de clés d’accès pour les applications et les sites Web en tant que moteur d’engagement, renforcement de la sécurité et réduction des coûts :

Permettez aux utilisateurs de créer des comptes et de se connecter d’un simple toucher ou d’un coup d’œil.

Réduisez la menace d’hameçonnage et d’autres attaques basées sur les informations d’identification.

Libérez votre équipe d’assistance des réinitialisations de mot de passe sans fin.

Passage comprend deux outils différents : Passkey Complete et Passkey Flex.

Mot de passe terminé

Voici comment 1Password décrit cette option pour ceux qui veulent aller de l’avant :

Remplacez complètement votre flux d’authentification existant ou construisez à partir de zéro avec une solution robuste pour l’authentification sans mot de passe et la gestion de l’identité des clients. Bénéficiez de tous les avantages en matière de sécurité, d’entreprise et d’expérience utilisateur de l’élimination des mots de passe en proposant des connexions par clé d’accès par défaut avec des solutions de repli à d’autres méthodes sans mot de passe.

Passkey Flex

Et voici comment fonctionne Passkey Flex :

Mettez à niveau votre flux d’authentification existant afin que les utilisateurs aient la possibilité de se connecter avec des clés d’authentification ou leur nom d’utilisateur et mot de passe traditionnels. Permettez à votre entreprise et à vos clients de commencer la transition vers les clés de sécurité et de se préparer de manière proactive à l’avenir sans mot de passe au fil du temps.

1Password souligne que Passage Passkey Complete et Flex sont :

Entièrement conforme FIDO2

En phase avec l’évolution des normes

Conçu pour la sécurité et la confidentialité

Conçu pour les développeurs, par des développeurs

Les autres fonctionnalités des outils Passage incluent une assistance à la demande, une intégration transparente et des API et SDK faciles à utiliser.

Tarification

Passkey Complete et Flex sont gratuits et gratuits pour ceux qui ont moins de 1 000 utilisateurs actifs par mois. Au-delà de cela, la tarification est basée sur les besoins de votre site Web/application :

Découvrez plus de détails sur les plans de 1Password dans notre interview exclusive avec le PDG Jeff Shiner :

Passwordless.dev de Bitwarden

Une autre ressource lancée hier pour implémenter des clés de passe est la boîte à outils Passwordless.dev de Bitwarden.

Il est également conforme à FIDO2, se concentrant sur une expérience d’intégration simple, et est gratuit pour ceux qui ont 10 000 utilisateurs actifs par mois ou moins.

