L’ordinateur portable Spacetop AR montre le potentiel des lunettes de réalité d’Apple

Le casque AR/VR d’Apple devrait être dévoilé dans moins d’un mois à la WWDC, mais nous savons encore très peu de choses sur le fonctionnement de cette technologie et sur les cas d’utilisation d’Apple. Fait intéressant, cette semaine, j’ai jeté un coup d’œil à ce que je considérerais comme la première technologie de réalité augmentée en milieu de travail applicable pour les masses de Sightful, une société fondée par d’anciens développeurs de PrimeSense acquis par Apple.

Je ne pense pas que le moment était une coïncidence.

Quincaillerie Spacetop

Spacetop est un petit appareil semblable à un ordinateur portable – sauf qu’au lieu d’un écran dépliant, un ensemble de lunettes AR repose sur le dessus du clavier/pavé tactile enfermé dans un étui pliable. Les lunettes AR sont attachées à «l’ordinateur portable» par un câble relativement court et pliable qui transporte à la fois l’alimentation et les données de la base. Il y a une caméra pour la visioconférence, un pavé tactile et tous les ports typiques.

Les lunettes sont en réalité augmentée, pas en réalité virtuelle, vous pouvez donc voir à travers leur verre transparent et leurs écrans même lorsque l’alimentation est coupée. Lorsqu’il est allumé, il y a un ensemble de minuscules écrans 1080P qui donnent à vos yeux l’illusion d’un écran 2K. Lorsque l’utilisateur regarde autour de lui, les écrans suivent avec le logiciel créant un écran virtuel de 100 pouces. Les lunettes comprennent également deux petits haut-parleurs situés à proximité mais pas au-dessus des oreilles similaires aux lunettes Bose Frame.

Bien qu’évidemment plus épais qu’un ordinateur portable de 13 pouces, il est tout aussi léger et surtout aussi portable. Il offrira également une autonomie de batterie similaire, un pavé tactile et des ports/chargements USB.

Pourquoi ne pas simplement vous connecter à un MacBook/ordinateur portable ?

Ma première réaction à ce produit a été, oui, il suffit de brancher des lunettes AR sur un Mac ou un PC via un port HDMI, de me donner un système d’exploitation sur lequel je suis déjà excellent et de me laisser partir. Il s’avère que ce n’est pas si facile.

Spacetop est basé sur une variante Android Open-Sourced, et les développeurs disent qu’ils ont pu vraiment l’adapter à l’expérience AR plus qu’ils ne le pourraient avec un système d’exploitation de bureau, tout en optimisant la durée de vie de la batterie. Cela ressemble beaucoup à un « ChromeOS virtuel » avec un excellent accès aux applications de Google. Apple ne se contentera pas non plus de vous gifler MacOS, avec son projet RealityOS/xrOS.

D’accord, alors pourquoi pas l’interface utilisateur « Minority Report » ?

Un coup d’œil à l’énorme écran virtuel et mon esprit s’interroge sur le film Minority Report. On me dit qu’une interface utilisateur gestuelle pourrait arriver à temps, et en effet, il y a des caméras devant les lunettes qui pourraient décoder les gestes de la main. Mais selon les fondateurs, la bonne façon de les mettre entre les mains et le cœur des gens est de présenter un cas d’utilisation que les gens connaissent bien – l’expérience de l’ordinateur portable.

Une fois le Spacetop décollé, les gestes pourraient être un moyen facile de configurer des fenêtres virtuelles et de les déplacer. Pour commencer. Une interface voix/audio sera également importante.

C’est là que je vois Apple briller. L’entreprise qui nous a appris à utiliser une souris, puis à balayer, va maintenant nous apprendre à naviguer dans la réalité augmentée à l’aide de certains gestes.

Sightful Spacetop pratique

Sightful nous a donné quelques mains (+ yeux + oreilles) pour montrer rapidement comment fonctionne le Spacetop. Les lunettes étaient fortement rembourrées dans le nez et autour de la tête, elles étaient donc faciles à mettre et douces sinon légèrement lourdes. Les verres s’étendent plus vers l’avant que les lunettes de soleil classiques, mais sinon, à l’exception du gros câble qui sort à l’arrière, vous pourrez peut-être faire croire à quelqu’un que vous portez des lunettes de soleil normales.

Cela dit, il est assez facile de voir ce qui se fait. L’un des présentateurs a déclaré qu’il travaillait avec un Spacetop dans un café et un enfant lui a demandé si l’affichage était dans les verres. C’est le sentiment dominant lors de l’utilisation de ceci : cela semble évident une fois que l’écran est allumé et qu’il est utilisé. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour fabriquer ce produit ?

J’ai ouvert quelques fenêtres de navigateur de tailles différentes avec Google Docs et Gmail et j’ai lu une vidéo Youtube simultanément. Il n’y avait pas de décalage et c’était très naturel, comme si j’avais mes deux moniteurs incurvés de 35 pouces de chez moi. Le son provenant des lunettes était stéréo et correct. Ce qui est agréable mais aussi bizarre, c’est que si vous vous levez et que vous vous déplacez, votre moniteur virtuel reste au même endroit – vous pouvez donc vous promener sur le côté ou à l’arrière de votre moniteur virtuel, puis retourner à votre bureau et il est toujours là. Pour réinitialiser l’emplacement du moniteur devant vous, appuyez simultanément sur les deux touches /shift/.

Pendant tout ce temps, vous pouvez voir à l’extérieur des moniteurs virtuels à travers le verre transparent. Cela, me dit-on, aide vraiment à éviter la désorientation et à faire face à des choses comme le mal des transports – qui est un énorme problème pour les systèmes de réalité virtuelle fermés.

La mise au point était correcte, mais la diffusion de ces deux minuscules écrans 1080P ne semblait pas « rétine ». Cependant, le petit texte était lisible et le déplacement de gauche à droite était assez fluide, peu importe la vitesse à laquelle je bougeais la tête.

Quelque chose d’intéressant : je porte des lunettes de lecture mais je n’en ai pas eu besoin pour cette application car même si les écrans étaient à un pouce de mes yeux, je me concentrais sur plusieurs pieds. Franchement, je ne comprends toujours pas très bien comment cette partie fonctionne, mais elle le fait.

Après environ 15 à 20 minutes, j’ai cependant voulu retirer le casque. Je ne sais pas si c’était le taux de rafraîchissement de 75 Hz, le poids ou la chaleur, mais quelque chose n’allait pas. On me dit qu’il y a une période de montée en puissance et qu’un très petit nombre de personnes voient un scintillement sur les écrans à 75 Hz. J’imagine que je m’habituerais à cette interface avec un usage répété.

S’il n’y avait pas eu l’annonce du casque AR d’Apple dans quelques semaines, je serais extrêmement tenté de jeter 2 000 $ pour l’une des 1 000 premières versions du Sightful Spacetop qui seront en vente. Mais à tout le moins, j’ai besoin de voir ce qu’Apple va proposer.

Deux mondes se trouvent à la croisée des chemins : les ordinateurs portables sont la pièce maîtresse de notre vie professionnelle quotidienne, mais la technologie n’a pas évolué avec la

mentalité guerrière ». Pendant ce temps, la réalité augmentée est pleine de potentiel et de promesses, mais n’a pas encore trouvé son cas d’utilisation quotidienne. Nous sommes au moment idéal pour un changement de paradigme significatif dans un appareil que nous connaissons et aimons tous, et Spacetop Early Access est la première étape de ce voyage. Tamir Berliner, PDG et cofondateur de Sightful

Sightful a été fondée par les anciens dirigeants de Magic Leap, Tamir Berliner (PDG) et Tomer Kahan (COO), et composée d’une équipe en croissance rapide de plus de 60 employés provenant d’endroits comme Primesense, Apple et Microsoft avec une expertise en gestion de produits, UX/UI , logiciels de base, cloud, applications, marketing, vision par ordinateur, systèmes et conception. Basée à Tel Aviv, en Israël, avec des bureaux à Palo Alto, LA, à Taïwan et à Singapour, la société a levé 61 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Corner Ventures et Aleph Capital.

Caractéristiques techniques d’accès anticipé à Spacetop

Puces:

Qualcomm Snapdragon 865

Processeur Kryo 585TM 8 cœurs 64 bits, vitesse jusqu’à 3,1 GHz

GPU AdrenoTM 650

Autonomie de la batterie : 5 heures et plus

Mémoire : 8 Go

Stockage : 256 Go

Charge et extension : 2 prises US-C, prenant en charge

Charge rapide PD 3.0 (jusqu’à 65 W)

Chargez de 0% à 85% en moins de 2 heures

SuperSpeed ​​USB jusqu’à 10 Gb/s

DisplayPort 1.4 (prise en charge de l’écran Full HD externe)

Clavier et pavé tactile : clavier pleine taille et pavé tactile cliquable

Sans fil : Wi-Fi 6 802.11ax, fonctionnalités Bluetooth 5.1, 5G NR Sub-6

Caméra de visioconférence : 5 MP, Résolution 2560 x 1920

Dimensions : Hauteur : 1,57 pouces (4 cm)

Largeur : 10,47 pouces (26,6 cm)

Profondeur : 9,8 pouces (24,9 cm)

Poids : 1,5 kg (3,3 lb)

Système d’exploitation : Spacetop OS

Taille de l’écran : 100″ Virtuel

L’avis de Netcost-security.fr :

C’est donc la première fois que je vois la RA se transformer en un vrai produit. Bien sûr, j’ai fait la queue il y a plus de dix ans pour essayer Google Glass. Je joue à plein de jeux avec mes enfants sur Oculus. J’essaie toujours le dernier couvre-chef. Mais je n’ai pas, jusqu’à Spacetop, vu un produit fini que je souhaite utiliser. Beaucoup.

Maintenant, cela pourrait n’être qu’une des nombreuses fonctionnalités qu’Apple inclut dans son casque AR, et cette société pourrait être grillée dans quelques semaines. Mais pour moi de toute façon, cela montre la prochaine étape (pourtant familière) pour l’interface utilisateur de bureau dans un monde de réalité augmentée.

