Un ancien ingénieur d’Apple a volé des secrets de conduite autonome et les a vendus à la Chine, selon le DoJ

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le ministère américain de la Justice annonce sa nouvelle initiative Disruptive Technology Strike Force, avec cinq affaires concernant des violations de secrets commerciaux et d’exportation. L’un de ces cas concerne le véhicule autonome secret d’Apple, qui a apparemment été espionné par un ancien employé travaillant pour la très active machine d’espionnage chinoise.

L’ingénieur logiciel Wang Weibao a été embauché par Apple en 2016 pour travailler sur le projet Titan, la voiture électrique autonome de Cupertino qui est une technologie en cours de développement depuis une décennie maintenant. Le développeur a passé 18 mois dans les bureaux d’Apple, avant d’obtenir un nouvel emploi lié à la conduite autonome auprès d’une autre entreprise en Chine.

Selon le ministère américain de la Justice (DoJ), Wang Weibao était essentiellement un espion du gouvernement chinois. Au cours de ses derniers jours chez Apple, le développeur a accédé à « de grandes quantités d’informations propriétaires et confidentielles sensibles », comme les représentants d’Apple l’ont découvert plus tard en consultant les journaux d’accès de l’entreprise.

Après une perquisition à son domicile de Mountain View, en Californie, qui a révélé de grandes quantités de données exclusives d’Apple, Wang a décidé de prendre l’avion de San Francisco à Guangzhou avec un « aller simple » la même nuit. Il a probablement apporté les secrets d’Apple avec lui, et maintenant le DoJ a accusé l’ancien ingénieur de six chefs d’accusation de vol ou de tentative de vol de secrets commerciaux.

Wang, qui restera probablement en Chine dans un avenir prévisible, risque désormais une peine légale maximale potentielle de 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars – soit le double du gain ou de la perte brut résultant du stratagème – pour chaque chef de vol ou tentative vol de secrets commerciaux, a révélé le DoJ.

Le cas de Wang fait partie du programme Disruptive Technology Strike Force, qui est co-dirigé par les ministères de la Justice et du Commerce pour contrer les efforts des « États-nations hostiles » travaillant à « acquérir illégalement » une technologie sensible basée aux États-Unis pour faire progresser leurs régimes autoritaires ou faciliter les violations des droits de l’homme. La nouvelle « Strike Force » traite actuellement un total de cinq affaires concernant des infractions à l’exportation, la contrebande et le vol de secrets commerciaux.

Deux des autres affaires non scellées par le DoJ concernent des « réseaux d’approvisionnement présumés » travaillant pour aider les services militaires et de renseignement russes ; une autre affaire concerne un développeur de logiciels qui a volé des secrets commerciaux à une société américaine pour un concurrent chinois ; le dernier cas concerne un réseau chinois tentant d’apporter du graphite isostatique en Iran pour le prétendu programme d’armes nucléaires du pays.

Matthew S. Axelrod, secrétaire adjoint à la lutte contre les exportations au ministère du Commerce, a déclaré que la protection des technologies américaines sensibles telles que le code source des « équipements de fabrication automobile intelligents » ou même les éléments utilisés pour développer la cryptomonnaie quantique, contre les tentatives d’acquisition illicites par des adversaires américains est la mission principale de la Disruptive Technology Strike Force.

