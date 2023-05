Microsoft Defender ralentit-il votre PC ? Voici la réponse

Microsoft Defender est le logiciel antivirus par défaut qui est préinstallé sur les ordinateurs Windows. Il s’agit d’un programme antivirus gratuit et efficace qui peut protéger votre ordinateur contre les logiciels malveillants et autres menaces. Cependant, Microsoft Defender a été critiqué pour son impact sur les performances d’un ordinateur.

Dans une étude récente d’AV-Test, Microsoft Defender s’est avéré avoir un impact significatif sur les performances d’un ordinateur. L’étude a révélé que Microsoft Defender augmentait l’utilisation du processeur d’un ordinateur de 10 % en moyenne. Cela peut entraîner un ralentissement notable des performances d’un ordinateur, en particulier sur des machines plus anciennes ou moins puissantes.

Microsoft Defender : une douleur dans les performances d’un ordinateur

Microsoft Defender a également eu un impact négatif sur la durée de vie de la batterie d’un ordinateur. L’étude a révélé que Microsoft Defender réduisait la durée de vie de la batterie d’un ordinateur de 15 % en moyenne. Cela peut être un problème majeur pour les utilisateurs qui dépendent de leur ordinateur portable pour le travail ou l’école.

L’impact sur les performances de Microsoft Defender est dû à la manière dont il analyse les fichiers. Microsoft Defender analyse tous les fichiers ouverts ou exécutés sur un ordinateur. Ce processus peut prendre du temps, en particulier pour les fichiers volumineux. Le processus de numérisation peut également consommer une quantité importante d’énergie du processeur et de la batterie.

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour réduire l’impact sur les performances de Microsoft Defender. Une chose que vous pouvez faire est de désactiver l’analyse en temps réel. L’analyse en temps réel analyse tous les fichiers lorsqu’ils sont ouverts ou exécutés. La désactivation de l’analyse en temps réel réduira l’impact sur les performances de Microsoft Defender, mais cela réduira également le niveau de protection dont vous disposez contre les logiciels malveillants.

Une autre chose que vous pouvez faire pour réduire l’impact sur les performances de Microsoft Defender est de programmer des analyses lorsque vous n’utilisez pas votre ordinateur. La planification d’analyses permettra à Microsoft Defender d’analyser votre ordinateur sans affecter votre travail ou vos loisirs.

Dans l’ensemble, vous pouvez également utiliser un programme antivirus différent. Il existe un certain nombre de programmes antivirus gratuits et payants qui n’ont pas le même impact sur les performances que les logiciels Microsoft.

Microsoft Defender est-il suffisant ?

Malgré son impact sur les performances, Microsoft Defender reste un bon programme antivirus. Il est efficace pour détecter et bloquer les logiciels malveillants, et son utilisation est gratuite. Toutefois, si vous êtes préoccupé par l’impact de Microsoft Defender sur les performances, vous devez envisager d’utiliser un autre programme antivirus.

Voici quelques-uns des avantages et des inconvénients de Microsoft Defender :

Avantages:

Gratuit

Efficace pour détecter et bloquer les logiciels malveillants

Facile à utiliser

Intégré à Windows

Les inconvénients:

Peut avoir un impact négatif sur les performances d’un ordinateur

Pas aussi personnalisable que certains autres programmes antivirus

N’a pas autant de fonctionnalités que certains autres programmes antivirus

Dans l’ensemble, Microsoft Defender est un bon programme antivirus. Il est gratuit, efficace et facile à utiliser. Toutefois, si vous êtes préoccupé par l’impact de Microsoft Defender sur les performances, vous devez envisager d’utiliser un autre programme antivirus.

Le meilleur programme de sécurité Windows

Les meilleurs programmes de sécurité Windows sont ceux qui offrent une protection complète contre un large éventail de menaces, notamment les virus, les logiciels malveillants, les rançongiciels et autres logiciels malveillants. Ils doivent également être faciles à utiliser et avoir un faible impact sur les performances du système.

Lors d’un récent test réalisé par AV-Test, un laboratoire de test de sécurité indépendant de premier plan, un total de 14 programmes de sécurité Windows ont été évalués. Les résultats ont montré que les 6 programmes suivants ont obtenu le score maximum de 18 points :

Avast

Avira

Bitdefender

DONNÉES G

Kaspersky

Trend Micro

Ces programmes offrent tous une excellente protection contre un large éventail de menaces. Ils sont également faciles à utiliser et ont un faible impact sur les performances du système.

En plus des 6 programmes qui ont obtenu la note maximale, 8 autres programmes ont obtenu une excellente note de 17,5 points. Ces programmes sont :

AhnLab

MOY

F-Secure

Informatique K7

Malwarebytes

McAfee

Norton

Protected.net

Ces programmes offrent également une excellente protection contre un large éventail de menaces. Ils sont faciles à utiliser et ont un faible impact sur les performances du système.

Les 3 programmes qui ont reçu une note de 17 points sont :

ESET

Microsoft Defender

Micromonde

Ces programmes offrent une bonne protection contre un large éventail de menaces. Cependant, ils peuvent ne pas être aussi faciles à utiliser ou avoir un impact aussi faible sur les performances du système que les programmes qui ont reçu des scores plus élevés.

Dans l’ensemble, les meilleurs programmes de sécurité Windows sont ceux qui offrent une protection complète contre un large éventail de menaces, sont faciles à utiliser et ont un faible impact sur les performances du système. Les programmes répertoriés ci-dessus répondent tous à ces critères et constituent d’excellents choix pour protéger votre ordinateur Windows contre les logiciels malveillants et autres menaces.

Voici quelques facteurs supplémentaires à prendre en compte lors du choix d’un programme de sécurité Windows :

Prix ​​: Le prix des logiciels de sécurité peut aller de la gratuité à des centaines de dollars par an. Il est important de trouver un programme adapté à votre budget.

Fonctionnalités : certains programmes de sécurité offrent plus de fonctionnalités que d’autres. Considérez quelles fonctionnalités sont importantes pour vous, telles que le contrôle parental, un pare-feu ou un gestionnaire de mots de passe.

Interface utilisateur : L’interface utilisateur d’un programme de sécurité doit être facile à utiliser et à comprendre. Vous devriez pouvoir trouver les paramètres dont vous avez besoin rapidement et facilement.

Assistance : les éditeurs de logiciels de sécurité proposent différents niveaux d’assistance. Certains offrent une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que d’autres n’offrent une assistance que pendant les heures ouvrables. Choisissez une entreprise qui offre le niveau de support dont vous avez besoin.

En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez choisir le meilleur programme de sécurité Windows pour vos besoins.

