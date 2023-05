NVIDIA lance trois nouveaux GPU GeForce RTX 4060, à partir de 300 $

Très attendu : NVIDIA annonce trois nouvelles cartes graphiques dans le cadre de sa série GeForce RTX 4060 : la RTX 4060 Ti 16 Go, la RTX 4060 Ti 8 Go et la RTX 4060 (modèle non Ti). Nous avons des caractéristiques, des prix et des informations sur la date de sortie de ces trois cartes, ainsi que des estimations de performances de première partie à discuter, le tout résumé dans notre analyse habituelle. Parlons donc de ces nouveaux GPU.

Tout d’abord, les informations qui intéresseront la plupart des personnes : quand vous pourrez acheter ces cartes et combien elles coûteront. En premier lieu, le 24 mai, le RTX 4060 Ti avec 8 Go de VRAM ; dans un peu moins d’une semaine, vous pourrez en acheter un pour 399 $, soit le même prix que le RTX 3060 Ti qu’il remplace. Cela fait de la 4060 Ti la première carte qui, niveau pour niveau, n’augmente pas le prix par rapport au modèle de la génération précédente.

Plus tard en juillet, une déclinaison de plus grande capacité du RTX 4060 Ti avec 16 Go de VRAM, au prix de 500 $. C’est une prime élevée à payer pour 8 Go de VRAM supplémentaires, d’autant plus que NVIDIA nous a dit que ce produit avait la même configuration de puce GPU que le modèle 8 Go. Dans le passé, NVIDIA a bricolé le nombre de cœurs et d’autres matériels lors de la production de deux modèles de capacités de mémoire différentes, donnant généralement au modèle VRAM supérieur plus de cœurs de shader. Mais ce n’est pas le cas ici; il s’agit simplement d’un RTX 4060 Ti à 500 $ avec le double de VRAM.

Le RTX 4060, le modèle non Ti, arrive également en juillet. Cette carte coûtera 300 $ – un prix assez surprenant, si nous sommes honnêtes, étant donné que le prix du RTX 3060 était légèrement plus élevé à 330 $. Cependant, le RTX 4060 dispose de moins de VRAM, seulement 8 Go contre 12 Go sur le modèle de la génération précédente, nous sommes donc sûrs que cela a joué dans la décision de prix là-bas.

Pour les caractéristiques, NVIDIA n’a pas encore publié le tableau complet des configurations de base, etc., mais nous avons quelques informations pour continuer. Le RTX 4060 Ti utilise l’architecture Ada Lovelace et est construit sur le nœud 4N de TSMC ; nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’un dé AD106, une rétrogradation du dé GA104 utilisé dans le RTX 3060 Ti en termes de taille et de classe, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé. Ce que nous savons, c’est qu’il existe 22 TFLOP de performances de shader, 51 TFLOP de performances RT et 353 TFLOP de performances de tenseur – cela implique une configuration de base avec 34 SM et 4352 unités de shader, à des fréquences similaires à celles des autres GPU de la série RTX 4000.

Le bus mémoire a été considérablement réduit par rapport au RTX 3060 Ti, passant de 256 bits à 128 bits, bien que les vitesses GDDR6 soient passées de 14 à 18 Gbps, ce qui donne 288 Go/s de bande passante. Compte tenu de cette baisse significative des capacités mémoire, NVIDIA intègre désormais un chiffre de bande passante mémoire « 554 Go/s effectif », qui tient compte des performances du cache L2, bien plus importantes à 32 Mo sur ce GPU. Il reste à voir si ce petit cache L2 peut ou non compenser la bande passante mémoire GDDR6 beaucoup plus faible pour les jeux, et c’est certainement quelque chose à tester par rapport au 3060 Ti.

Comme cette carte utilise une nouvelle architecture sur un nouveau nœud, elle présente une consommation d’énergie réduite, faisant passer le TGP de 200 W à 160 W, et NVIDIA s’attend à un écart encore plus important dans la « puissance de jeu moyenne ». La mise à niveau de l’architecture prend également en charge de nouvelles fonctionnalités telles que les capacités d’encodage AV1 et la génération de frames DLSS 3.

Avec ces caractéristiques, le RTX 4060 Ti aura environ 75 % de la configuration de base du RTX 4070, mais seulement 57 % des performances de la mémoire et 66 % de la VRAM. Il s’agit d’une réduction beaucoup plus importante par rapport au RTX 3060 Ti par rapport au RTX 3070, car ces deux GPU de la série RTX 3000 utilisaient le même die et avaient les mêmes capacités de mémoire, tandis que le 3060 Ti avait 83 % des SM. Cela indique que nous pouvons nous attendre à un écart plus important entre le 4060 Ti et le 4070 que celui que nous avons vu entre le 3060 Ti et le 3070.

Le RTX 4060 est encore plus réduit. Il s’agit toujours d’un produit Ada Lovelace construit sur TSMC 4N, mais nous nous attendons à l’utilisation de la matrice AD107 ici. Avec 15 TFLOP de performances de shader à des vitesses de fréquence similaires à celles des autres GPU de la série RTX 4000, cela implique 24 SM et 3072 unités de shader, soit seulement 71% de ce que les acheteurs obtiennent du RTX 4060 Ti. Cependant, le sous-système mémoire est moins affecté, avec 8 Go de GDDR6 sur un bus 128 bits délivrant 272 Go/s de bande passante, en utilisant une mémoire de 17 Gbps. Il s’agit toujours d’un déclassement par rapport au RTX 3060, qui offrait non seulement plus de bande passante mémoire grâce à son bus 192 bits, mais également une capacité plus élevée dans la configuration 12 Go plus largement disponible.

Ce qui est peut-être le plus impressionnant ici, cependant, est un TGP de seulement 115 W, ce qui en fait un GPU très efficace avec la possibilité de petites conceptions compactes. Ce n’est pas une énorme surprise compte tenu de l’utilisation attendue de l’AD107, le dé 107 étant auparavant utilisé pour des produits comme le RTX 3050 (dans certains cas) qui avaient également une faible consommation d’énergie. La nouvelle architecture fournit également des fonctionnalités telles que l’encodage AV1 et la génération de frames DLSS 3.

Avec les principaux détails de ces produits couverts, il y a un éléphant clair dans la version : la faible capacité de mémoire de deux de ces GPU, au moins. Le RTX 4060 Ti avec seulement 8 Go de VRAM au prix de 400 $ semble assez problématique, étant donné le nombre croissant de jeux qui ont du mal à fonctionner avec des paramètres ultra sur des cartes de 8 Go. Comme nous l’avons montré dans de nombreux exemples, il s’agit d’une tendance claire pour les jeux modernes, qui peuvent reléguer le RTX 4060 Ti à n’être utilisable que sur des paramètres de qualité moyenne en fonction du titre.

NVIDIA a déclaré dans son briefing avec nous que le RTX 4060 Ti n’est pas conçu pour être utilisé sur des paramètres ultra ; étant une carte de milieu de gamme, elle est plus adaptée aux paramètres élevés à des résolutions modestes. En effet, de nombreux jeux fonctionneront bien sur une carte de 8 Go à court terme avec une qualité de texture réduite. Le problème est que la capacité VRAM sera probablement la seule raison pour laquelle le jeu complet en ultra-réglage sera impossible (en particulier avec le ray tracing activé), car les performances GPU de base de ce produit sont par ailleurs capables d’ultra-réglages.

En effet, cette carte est similaire à une RTX 3070 en termes de performances, et nous savons déjà de nos enquêtes précédentes qu’une RTX 3070 est tout à fait capable d’un gameplay ultra paramétré lorsqu’elle est dotée de suffisamment de VRAM. Nous soupçonnons fortement que le RTX 4060 Ti de 8 Go sera confronté à des limitations similaires à celles du RTX 3070.

Cela deviendra probablement évident lorsque le modèle 16 Go sera disponible en juillet. Bien qu’il en coûte 100 $ de plus pour obtenir le double de VRAM, cette carte n’aura certainement pas les mêmes limitations que le modèle 8 Go, et de nombreux jeux qui ne sont pas jouables avec des paramètres ultra sur la carte 8 Go seront très jouables sur le 16 Go. carte, malgré un hardware de base GPU par ailleurs identique. Cela place NVIDIA dans une position difficile, où ils essaient de prétendre que la carte RTX 4060 Ti 8 Go n’aura aucune limitation pour les joueurs utilisant des paramètres réalistes tout en affirmant que le modèle 16 Go donne aux joueurs un avantage qui vaut la peine de payer 100 $ de plus. Il semble peu probable que les deux affirmations puissent être vraies.

En fin de compte, il sera difficile de recommander aux joueurs de dépenser 400 $ sur une carte avec seulement 8 Go de VRAM, compte tenu des tendances que nous observons dans les jeux modernes. Sur la base de cette seule caractéristique hardware, la carte semble un peu morte à l’arrivée. Peut-être que NVIDIA pourra réaliser un miracle et en faire le meilleur GPU 8 Go de tous les temps. Nous devrons attendre et voir dans nos tests. Mais nos premières impressions sont que le RTX 4060 Ti ne devrait avoir qu’un seul modèle, le modèle 16 Go, au prix de 400 $.

Le RTX 4060 est également en difficulté en ce qui concerne la capacité VRAM, bien qu’à un degré moindre que le 4060 Ti en raison de son prix inférieur et de ses performances moindres. Pourtant, à 300 $, il pourrait être difficile de recommander un produit qui peut avoir des limitations évidentes le jour du lancement en raison d’une VRAM insuffisante, en particulier par rapport à son prédécesseur, le RTX 3060, qui a été lancé avec 12 Go de VRAM. Dans les jeux les plus exigeants en VRAM utilisant des paramètres ultra, comme The Last of Us Part I, par exemple, le RTX 3060 peut finir par surpasser le plus récent 4060 en raison de sa plus grande mémoire tampon VRAM.

Pour une carte comme la RTX 4060, cela dépendra de ses performances globales. Si le GPU ne pouvait pas lire les derniers titres en utilisant des paramètres de qualité ultra à des fréquences d’images jouables, il est moins important si ce GPU ne peut pas non plus utiliser les textures ultra en raison des limitations de la VRAM. Mais si cela finit par être le cas où la VRAM est la seule limitation, ce sera également difficile à recommander, et nous pensons que 8 Go de VRAM ne suffisent pas pour un produit à 300 $ en 2023.

Les revendications de performance de NVIDIA pour ces produits sont également mitigées. Regardons ce qu’ils disent pour le RTX 4060 Ti, le modèle 8 Go. Par rapport au RTX 3060 Ti, NVIDIA revendique une amélioration des performances de 15 % dans les titres sans génération de frame, ce qui nous donne une idée de la différence de performances brutes entre ces modèles.

Une amélioration de 15% des performances en 1080p au même prix par rapport à la génération précédente n’est pas un gain particulièrement impressionnant. Il semble clair que NVIDIA utilisera ici DLSS 3 comme principal argument de vente, qui n’est pas accessible sur les GPU Ampere. NVIDIA revendique une amélioration des performances de 60 % par rapport au RTX 2060 Super, ce qui est probablement suffisant pour inciter les utilisateurs de Turing à effectuer une mise à niveau, mais on peut se demander si quiconque attend encore la mise à niveau changerait d’test sur la base d’une augmentation des performances de seulement 15 % par rapport à une carte. déjà sur le marché au même prix.

Les propriétaires de RTX 2060 Super ont eu de nombreuses occasions d’acheter un RTX 3060 Ti pour environ 400 $ au cours des derniers mois; s’ils voulaient ce niveau de performance, ils auraient déjà acheté cette carte. Une carte 15 % meilleure va-t-elle influencer l’opinion et inciter ces personnes à effectuer une mise à niveau ? On peut se demander si c’est assez d’un soulèvement.

D’autre part, le RTX 4060 Ti devrait offrir environ les performances du RTX 3070 avec une remise de 100 $ par rapport à la génération précédente, du moins en regardant le modèle 8 Go. Nos tests placent le 3070 à environ 15 % devant le 3060 Ti, ce qui correspond à la même marge que NVIDIA vante ici. C’est certainement une façon plus positive de voir les choses, mais avec les limitations de VRAM du RTX 3070, une remise de 100 $ peut ne pas suffire.

Cela place également le modèle RTX 4060 Ti 16 Go dans une position difficile. Comme il a la même configuration de base que la carte 8 Go, le 4060 Ti 16 Go devrait se retrouver avec à peu près les mêmes performances que le RTX 3070 au même prix – avec l’avantage d’être moins limité dans les jeux lourds en VRAM en raison de sa capacité VRAM plus élevée. . C’est un bon bonus à avoir, mais encore une fois, on peut se demander si ce type de mise à niveau est suffisant pour attirer les acheteurs sans réduction de prix. C’est pourquoi le modèle 16 Go au prix de 400 $ nous semblerait plus approprié, du moins sur la base des informations d’annonce. Ceci est encore aggravé par le fait que l’AMD Radeon RX 6800 coûte souvent environ 500 $ ces jours-ci; cette carte dispose également de 16 Go de VRAM et sera probablement un peu plus rapide.

Les performances du RTX 4060 sont répertoriées par NVIDIA comme étant 20 % supérieures à celles du RTX 3060 et 60 % supérieures à celles du RTX 2060, à un prix inférieur à 300 $. Il s’agit certainement d’une amélioration des performances beaucoup plus acceptable, car le RTX 4060 offre non seulement une marge plus élevée par rapport à son prédécesseur que le 4060 Ti, mais le fait à un prix inférieur, mais avec moins de VRAM. Sur la base de nos chiffres, le RTX 4060 offrirait donc des performances quelque peu en deçà du RTX 3060 Ti, encore une fois à un prix inférieur de 100 $.

Outre les problèmes de VRAM, NVIDIA fait face à une forte concurrence d’AMD dans les parties inférieures du marché. Le RTX 3060 à 330 $ n’était pas extrêmement attrayant alors qu’AMD proposait des modèles plus rapides comme la Radeon 6600 XT pour moins de 330 $ pendant une grande partie de la vie de cette carte. Oui, le 6600 XT avait un PDSF de lancement terrible de 380 $, mais au cours des 9 derniers mois, son prix était inférieur à 300 $. Actuellement, ce niveau de performances est disponible pour environ 260 $ – ce qui équivaudrait à ce que le RTX 4060 offre environ 15 à 20 % de performances en plus à un prix 15 % plus élevé, si les chiffres de NVIDIA sont exacts par rapport à nos tests précédents. C’est une amélioration beaucoup moins excitante, et il faudrait l’ensemble de fonctionnalités de NVIDIA pour le faire passer – des choses comme DLSS, l’encodage AV1 et, à en juger par le TGP de cette carte, une efficacité supérieure.

Ce ne sont, bien sûr, que des numéros de première partie, avec de nombreux jeux répertoriés testés avec la génération de frames DLSS 3 activée – et nous ne pensons pas que les fréquences d’images entre les configurations DLSS 3 sur et DLSS 3 hors peuvent être assez testées dans cette manière. Il reste encore beaucoup à jouer ici pour voir où se situent les performances réelles, en particulier pour les jeux qui peuvent rencontrer des limitations de VRAM et également pour les titres qui consomment beaucoup de bande passante mémoire, compte tenu de la réduction ici par rapport à la génération Ampère.

Dans l’ensemble, il est bon de voir NVIDIA lancer des produits dont les prix n’ont pas augmenté de manière ridicule au même niveau de produit, mais après une enquête plus approfondie, il apparaît que bon nombre de ces produits sont compromis et peuvent ne pas offrir une excellente valeur aux consommateurs.

Les gros problèmes concernent la capacité de la VRAM et l’amélioration des performances par rapport à la génération précédente. À notre test, 400 $, c’est trop cher pour un GPU de 8 Go en 2023, et même à 300 $, c’est une proposition difficile, d’autant plus que le précédent RTX 3060 a en fait plus de VRAM. La solution de NVIDIA à cela vous oblige à dépenser 100 $ de plus pour 16 Go de VRAM dans le 4060 Ti, ce qui semble également trop cher compte tenu des performances du produit. Et en parlant de performances, ces cartes semblent n’avoir que des améliorations de performances modestes par rapport à Ampère; Les chiffres de performance de NVIDIA ne montrent certainement pas des gains époustouflants, en dehors des comparaisons de génération de frames.

Il sera fascinant de voir où finissent ces cartes après les avoir testées. Il n’y a pas grand-chose ici indiquant une version « à acheter absolument » et encore moins étant donné que les joueurs ne se précipitent pas pour acheter des GPU en ce moment. Il a été surprenant de voir à quel point la demande était faible, par exemple, nous ne pensions pas que le RTX 4070 était si mauvais, et il avait probablement l’une des tests les plus positives, mais il semble que les acheteurs de GPU aient une opinion différente. C’est certainement une période intéressante pour le marché des GPU.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :