Meta Verified est maintenant disponible au Royaume-Unis

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a étendu son programme de vérification payante, Meta Verified, au Royaume-Unis. Ce service par abonnement offre aux créateurs divers avantages, notamment un badge de vérification bleu, une protection proactive contre l’usurpation d’identité et l’accès au support client. Dans ce guide complet, nous plongerons dans les détails de Meta Verified, couvrant ses fonctionnalités, ses controverses et ses comparaisons avec les programmes de vérification d’autres plateformes de médias sociaux.

Introduction à Meta Vérifié

Meta Verified est un service de vérification par abonnement destiné aux créateurs sur Facebook et Instagram. Lancé initialement en Australie et en Nouvelle-Zélande en février, puis aux États-Unis en mars, le programme a également été introduit au Royaume-Unis. L’abonnement coûte 9,99 £ par mois pour chaque plate-forme et les utilisateurs doivent avoir au moins 18 ans pour participer.

Fonctionnalités méta vérifiées

Meta Verified offre les fonctionnalités suivantes à ses abonnés :

Un badge de vérification bleu sur leur profil Facebook ou Instagram

Protection proactive contre l’usurpation d’identité pour empêcher l’utilisation non autorisée de leur identité

Accès au support client pour une assistance rapide en cas de problème

Critère d’éligibilité

Pour être éligibles à Meta Verified, les utilisateurs doivent répondre aux critères suivants :

Avoir au moins 18 ans

Avoir la vérification à deux facteurs activée sur leur compte

Soumettre une pièce d’identité émise par le gouvernement pour vérification d’identité

Avoir un nom d’affichage correspondant au nom sur leur carte d’identité gouvernementale

Meta Verified vs Legacy Verification

Le système de vérification de Meta a évolué au fil du temps, et il est essentiel de comprendre les différences entre Meta Verified et la vérification héritée.

Vérification héritée

Meta a décerné un badge de vérification bleu via le processus de vérification héritée aux comptes notables sur Facebook et Instagram. Le badge a été accordé aux comptes jugés authentiques, uniques et d’intérêt public. La vérification héritée était fournie par Meta à sa discrétion, et les utilisateurs n’étaient pas tenus de payer pour cela.

Méta vérifié

Meta Verified est un service par abonnement qui offre un badge de vérification, une protection proactive contre l’usurpation d’identité et un accès au support client. Contrairement à la vérification héritée, les utilisateurs doivent payer des frais mensuels pour Meta Verified et répondre à des critères d’éligibilité spécifiques.

Principales différences

Les principales différences entre la vérification héritée et Meta Verified sont :

La vérification héritée était gratuite et attribuée à la discrétion de Meta, tandis que Meta Verified est un service d’abonnement payant.

La vérification héritée a été attribuée aux comptes notables. D’autre part, Meta Verified est ouvert à tout créateur qui répond aux critères d’éligibilité et paie les frais d’abonnement.

La vérification héritée n’offrait pas de fonctionnalités supplémentaires telles que la protection proactive contre l’usurpation d’identité et le support client.

Comparaison de Meta Verified à Twitter Blue

Twitter a également lancé un plan d’abonnement payant appelé Twitter Blue, qui offre une vérification payante. Le consultant en médias sociaux Matt Navarra note que les deux modèles d’abonnement ciblent les créateurs. Les deux offrent des avantages tels qu’une protection proactive contre l’usurpation d’identité et l’accès au support client.

Vérification bleu Twitter

La fonction de vérification de Twitter Blue permet aux abonnés de demander un badge de vérification bleu sur leur profil. Ce badge indique que le compte est authentique, unique et d’intérêt public. Les abonnés Twitter Blue ont également accès à d’autres fonctionnalités, telles qu’un bouton Annuler Tweet, des icônes d’application personnalisées et un mode lecteur pour les longs fils de discussion.

Comparer les prix et les fonctionnalités

Bien que les deux services d’abonnement offrent une vérification payante, il existe certaines différences de prix et de fonctionnalités :

Meta Verified coûte 9,99 £ par mois pour Facebook et Instagram, tandis que Twitter Blue est au prix de 2,49 £ par mois.

Meta Verified offre une protection proactive contre l’usurpation d’identité, tandis que Twitter Blue ne mentionne pas explicitement cette fonctionnalité.

Meta Verified et Twitter Blue offrent tous deux un accès au support client, mais Twitter Blue inclut également des fonctionnalités supplémentaires telles que le bouton Annuler Tweet et un mode lecteur.

L’avenir de la méta vérifiée

Meta prévoit de continuer à améliorer et à développer le programme Meta Verified en fonction des commentaires et des besoins des utilisateurs. Cela inclut de travailler sur des outils permettant aux abonnés de modifier leurs noms d’utilisateur, noms et photos de profil sans affecter l’intégrité du programme.

Nouvelles fonctionnalités potentielles

En tant que service d’abonnement de Meta, nous pouvons nous attendre à l’introduction de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour mieux répondre aux besoins des créateurs. Ceux-ci peuvent inclure :

Analyses et informations améliorées pour aider les créateurs à développer leur audience et leur engagement

Accès à des ressources exclusives pour les créateurs, telles que des ateliers et des webinaires

Des outils de collaboration pour faciliter les partenariats entre créateurs

Meta Verified est actuellement disponible dans certains pays, dont le Royaume-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Il est probable que Meta continuera à étendre le programme à d’autres régions, le rendant accessible aux créateurs du monde entier.

Comment s’abonner à Meta Verified

Pour vous abonner au service d’abonnement de Meta, suivez ces étapes :

Visitez le groupe Meta Creators Community UK (pour les utilisateurs britanniques) ou le groupe régional approprié pour votre pays. Pour être admissible, vous devez répondre à certains critères. Les critères incluent être âgé d’au moins 18 ans, permettre une vérification à deux facteurs et posséder une pièce d’identité émise par le gouvernement. Suivez les instructions fournies dans le groupe pour soumettre votre demande et les détails de paiement.

Conclusion

Meta Verified est un développement passionnant pour les créateurs sur Facebook et Instagram, offrant un service de vérification payant qui comprend un badge bleu et un accès au support client. Bien que le programme ait fait face à certaines controverses concernant la confidentialité, Meta travaille activement pour répondre à ces préoccupations. Alors que le programme continue d’évoluer et de se développer, nous pouvons nous attendre à ce que Meta Verified devienne un outil essentiel pour les créateurs qui cherchent à renforcer leur crédibilité et à protéger leur présence en ligne.

