Le cas d’Ethernet sur Mac : voici combien de vitesse vous perdez avec le WiFi

Cela fait environ une décennie que les MacBook d’Apple incluaient des ports Ethernet et même l’iMac de base a supprimé la connexion filaire, la laissant pour une mise à niveau avec les modèles de niveau supérieur. Maintenant, une nouvelle étude montre combien de vitesse vous abandonnez avec votre connexion Internet lorsque vous utilisez le WiFi au lieu d’Ethernet. Découvrez les résultats dans douze pays qui plaident en faveur de l’utilisation d’Ethernet sur Mac.

Ookla, le créateur de Speedtest, a partagé aujourd’hui une étude intéressante qui examine le pourcentage de vitesse Ethernet qui passe lors de l’utilisation du WiFi. Ou dit d’une autre manière, regardez combien de performances Internet vous perdez avec le WiFi.

Bien que ce ne soit bien sûr pas une nouvelle information selon laquelle le WiFi réduit vos performances Internet, il est fascinant de voir les chiffres et comment ils varient selon les pays.

Ethernet vs WiFi : combien de vitesse est perdue ?

Pour ceux aux États-Unis, une bonne nouvelle, la dégradation de la vitesse du WiFi était la plus faible parmi les pays étudiés. Cependant, les vitesses Wi-Fi moyennes ne représentent que 42 % des performances Ethernet réelles.

Cela indique que les consommateurs américains perdent en moyenne 58 % de la vitesse pour laquelle ils paient. Le Royaume-Unis et la France étaient les deux pires pays, les deux perdant plus de 70 % de leur vitesse Ethernet sur le WiFi.

Et voici comment ces chiffres sont passés du premier trimestre 2023 à la même période en 2022 :

Le cas d’Ethernet sur Mac

Bien sûr, les performances Wi-Fi dépendent du type de routeur que les gens utilisent, de la façon dont ils les ont configurés, du type de construction de la maison, etc. Et si vous avez une vitesse Ethernet robuste pour commencer, perdre 50 à 70 % de celle-ci n’est peut-être pas un gros problème.

Mais une solution rapide, en particulier pour Mac et iPad, consiste à prendre un adaptateur Ethernet (moins de 20 $) si vous n’en avez pas. Ou si vous avez déjà un type de concentrateur USB-C, vérifiez-le pour voir s’il dispose d’Ethernet.

Apple pourrait-il ramener Ethernet sur tous les Mac ?

Alors que les chances que le port Ethernet arrive sur le MacBook Air (l’ordinateur portable lui-même) sont pratiquement inexistantes, le MacBook Pro serait un candidat solide. Apple a ramené une multitude d’E / S avec les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces en 2021 que la communauté des pros et des prosommateurs avaient demandés et rajouter Ethernet serait très pratique.

Mais très probablement, Apple pourrait mettre Ethernet dans ses adaptateurs d’alimentation USB-C pour ordinateur portable, comme il le propose avec les iMac milieu et haut de gamme.

Ensuite, il n’a pas à se soucier de l’installation d’Ethernet dans le châssis de l’ordinateur portable et tous les MacBook (et peut-être les utilisateurs d’iPad et même d’iPhone) pourraient profiter de la fonctionnalité quand ils le souhaitent ou en ont besoin sans avoir à acheter un dongle séparé.

Adaptateur secteur iMac avec Ethernet via The Verge

Les Mac actuels d’Apple qui incluent Ethernet dans la machine elle-même sont les Mac mini, Mac Studio et Mac Pro.

Et toi? Comptez-vous sur le WiFi ou vous en tenez-vous aux connexions Ethernet dans la mesure du possible ?

