Google a ignoré Android 14 pour la première fois dans Google I/O

L’événement Google I/O 2023 a eu lieu récemment, et c’était l’occasion pour Google de présenter ses derniers développements. Le géant de la tech a dévoilé 13 nouvelles fonctionnalités qui seront déployées progressivement. Ces développements incluent de nouvelles fonctions d’IA dans Gmail, Google Maps et Google Photos. Ainsi que la présentation d’un nouveau modèle d’IA appelé PaLM 2.

Cependant, lors de la keynote, deux points importants ont retenu l’attention de nombreux téléspectateurs. Premièrement, Android 14 n’a été mentionné qu’une seule fois, et deuxièmement, Google Assistant n’a pas été mentionné du tout. Ce sont deux points qui ont toujours été une partie essentielle des événements précédents. Faire de leur absence de l’événement une surprise pour beaucoup.

L’absence d’Android 14 et de l’assistant Google à la Google I/O 2023 : un signe de changement dans la stratégie de Google ?

Android 14 n’a reçu qu’une seule mention lors de la conférence lors de la discussion des nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage. Google a ajouté six nouveaux styles d’horloge, dont la plupart se différencient en fonction du type de police affiché. Par ailleurs, Google a introduit de nouvelles options de personnalisation de l’IA qui incluent des fonds d’écran générés par des invites et un Gboard plus intelligent. La conférence n’a mentionné que ces fonctionnalités, et il n’y a pas eu de discussion sur les bêtas du système d’exploitation.

Il y a des spéculations selon lesquelles Android 14 pourrait être une version mineure pour l’utilisateur. Jusqu’à présent, les versions bêta n’ont vu que des améliorations de conception et de petits ajouts qui, bien que bons, n’apportent rien de particulièrement intéressant. Ce manque de discussion autour d’Android 14 a soulevé des questions sur la stratégie de Google en matière de système d’exploitation.

L’omission complète de l’assistant Google lors de la conférence a attiré encore plus d’attention. Selon Wired, l’assistant vocal n’est plus la star de l’entreprise en matière d’IA. Auparavant, l’assistant était une pièce maîtresse de ces présentations.

L’absence de Google Assistant lors de la dernière Google I/O a soulevé de nombreuses questions sur la stratégie de Google en matière d’intelligence artificielle. L’assistant va-t-il être exclu de toute la poussée avec l’IA que connaissent les autres produits de l’entreprise ? Il est plus que possible que Google ait du mal à rattraper son retard après le succès de ChatGPT.

Cela pourrait être dû à quelque chose d’aussi simple qu’un manque de temps pour intégrer les capacités de Bard à son assistant. Pour l’instant, une porte-parole de Google nommée Katie Hutchison a déclaré dans un communiqué que Google Assistant alimentera certaines fonctionnalités exclusives du Pixel Fold et de la Pixel Tablet. Pour l’instant, il n’y a pas plus d’informations à ce sujet.

L’absence d’Android 14 et de Google Assistant soulève des questions sur la stratégie de l’entreprise

L’omission d’Android 14 et de l’assistant Google de l’événement met en évidence les défis auxquels Google est confronté dans l’espace de l’IA. Bien que l’entreprise ait fait des progrès significatifs dans le développement des technologies d’IA, il est clair qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

La stratégie d’IA de Google est un sujet de discussion depuis un certain temps déjà. Bien que l’entreprise ait réalisé d’importants investissements dans l’espace, elle fait face à une concurrence féroce d’autres géants de la technologie tels qu’Amazon et Microsoft. Ces entreprises ont également investi massivement dans l’IA et font des progrès significatifs dans le développement de nouvelles technologies d’IA.

L’absence de Google Assistant de la conférence est particulièrement surprenante. Étant donné que l’assistant a été un point focal des événements précédents. L’assistant Google fait partie intégrante de la stratégie de Google dans le domaine de l’IA. Et son omission de l’événement soulève des questions sur les projets futurs de l’entreprise pour l’assistant.

Malgré les défis auxquels Google est confronté dans le domaine de l’IA, l’entreprise reste déterminée à développer de nouvelles technologies d’IA. L’introduction de PaLM 2 et les nouvelles fonctions d’IA dans Gmail, Google Maps et Google Photos témoignent de l’engagement de l’entreprise envers l’IA.

En conclusion, l’événement Google I/O 2023 comportait des fonctionnalités intéressantes. Mais l’absence d’Android 14 et de l’assistant Google a été une surprise pour beaucoup. Reste à savoir si ces absences sont dues à un manque d’intérêt ou à un manque de temps. Néanmoins, il est clair que Google continue de faire avancer ses innovations en matière d’IA. Et nous pouvons nous attendre à des développements passionnants à l’avenir.

