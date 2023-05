Résultats troublants : l’algorithme de YouTube recommande des contenus préjudiciables aux jeunes téléspectateurs

Une nouvelle étude sur le système de recommandation de YouTube a révélé qu’il expose les enfants à des vidéos dérangeantes telles que des fusillades dans des écoles et des armes à feu. L’étude a été menée par le groupe de surveillance à but non lucratif TTP. Ce dernier a découvert que l’algorithme de YouTube orientait les garçons férus de jeux vidéo vers du contenu illustrant des fusillades dans des écoles, l’utilisation d’armes à feu et montrant comment fabriquer des armes à feu personnalisées.

Que propose YouTube pour les enfants ?

Les chercheurs ont créé quatre comptes YouTube comme s’ils appartenaient à deux garçons de 9 ans et à deux garçons de 14 ans pour mener l’étude. Ces comptes ont regardé les listes de lecture Grand Theft Auto, Halo, Lego Star Wars et Roblox, entre autres titres de jeux vidéo célèbres. Ensuite, les chercheurs ont suivi le comportement de YouTube envers ces comptes sur une période de 30 jours.

Les résultats ont montré que YouTube recommandait des films avec des armes à feu et des fusillades à tous les comptes de joueurs. De plus, ceux qui ont cliqué sur ces vidéos ont obtenu plus de vidéos sur le même sujet. Ces films comprenaient des tirs de masse et d’autres scènes liées au tir, des représentations graphiques des dommages que les armes à feu peuvent causer au corps humain et des instructions pour transformer des pistolets en armes entièrement automatiques.

La recherche a également noté que de nombreux films proposés semblaient aller au-delà des propres règles de YouTube. Ce qui est étrange, certains de ces films montraient une petite fille tirant avec une arme à feu et des guides sur la modification d’armes illégales. La plupart de ces vidéos étaient des publicités. Il s’avère donc que YouTube gagne en suggérant des vidéos dangereuses aux enfants.

En réponse à la recherche, un agent YouTube a déclaré qu’il existe l’application YouTube Kids et ses fonctionnalités de supervision intégrées. Il a dit qu’ils sont conçus pour rendre le visionnage plus sûr pour les préadolescents et les adolescents. Mais, l’agent a accepté que le papier partage certains points clés dont ils devraient tenir compte. Par ailleurs, il a déclaré que YouTube était disposé à travailler avec des chercheurs universitaires. D’un autre côté, il avait des plaintes disant qu’il n’y avait pas d’informations concrètes sur les méthodes utilisées, le nombre total de vidéos suggérées aux comptes de test et le manque de détails sur l’utilisation de la fonction Expériences supervisées de YouTube.

Les recommandations YouTube n’ont jamais bien fonctionné

En fait, ce n’est pas le premier cas où des universitaires ou des utilisateurs moyens se plaignent du système de recommandation de YouTube. Avant cela, de nombreux utilisateurs et universitaires ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que YouTube propose un contenu douteux qui n’enfreint peut-être pas directement les règles de YouTube, mais qui ne devrait toujours pas être sur le net. En conséquence, YouTube a fait des efforts pour masquer ces vidéos. Pour certains de ces films, YouTube n’autorisait même pas le partage.

YouTube a également été critiqué pour avoir suggéré aux téléspectateurs de regarder du contenu radical et extrême. Dans certains cas, YouTube a conduit les téléspectateurs de films innocents ou non partisans dans un trou de lapin d’idéologie extrême et de discours de haine.

Autrefois, YouTube était considéré comme la plus grande source de diffusion d’informations sur les théories du complot. Les utilisateurs ont été dirigés vers des contenus trompeurs alors qu’ils regardaient des films sur certains sujets, tels que les vaccins ou les événements politiques. En conséquence, des millions de personnes ont obtenu les mauvaises informations.

Les observateurs de YouTube ont également déclaré que YouTube souhaitait que certains contenus violents et graphiques soient au top. Ils font référence à de la violence réelle ou à du matériel dérangeant qui peut avoir un impact sur les enfants.

Comme nous pouvons le voir, YouTube devrait revoir les facteurs qu’il prend en compte lors de la suggestion de vidéos. Bien sûr, il faut garder à l’esprit que de nombreux enfants utilisent les téléphones/comptes de leurs parents pour regarder des vidéos YouTube. Il est donc préférable de revoir l’idée derrière les vidéos suggérées plutôt que de conseiller des fonctionnalités spéciales.

