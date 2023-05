Utiliser des édulcorants comme substituts du sucre ne fait pas maigrir

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’affirme dans ses nouvelles directives qui mettent en garde contre des produits tels que les boissons légères ou sans sucre.

Les édulcorants, tels que l’aspartame et le sucralose, ne vous aident pas à perdre du poids. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’affirme dans ses nouvelles directives sur les substituts du sucre, qui mettent en garde contre des produits tels que les boissons légères ou sans sucre. L’test de l’OMS est basé sur une revue scientifique de la littérature disponible et suggère que l’utilisation d’édulcorants sans sucre (NSS) « ne confère aucun avantage à long terme dans la réduction de la graisse corporelle chez les adultes ou les enfants ».

« Remplacer les sucres libres par des édulcorants sans sucre n’aide pas les gens à contrôler leur poids à long terme – a déclaré Francesco Branca, directeur du département nutrition et sécurité alimentaire de l’OMS -. Nous avons constaté une légère réduction du poids corporel à court terme, mais cela ne durera pas longtemps. » Les plus courants sont l’acésulfame K, l’aspartame, l’advantame, les cyclamates, le néotame, la saccharine, le sucralose, la stévia et les dérivés de la stévia.

La recommandation s’applique à toutes les personnes, à l’exception des personnes atteintes de diabète préexistant, et inclut tous les édulcorants, naturels ou modifiés, qui ne sont pas classés comme sucres. Ces édulcorants sont souvent utilisés pour remplacer le sucre dans les aliments et les boissons hautement transformés, ce qui peut encourager les régimes alimentaires de mauvaise qualité, ou sont vendus seuls pour être ajoutés aux aliments et aux boissons par les consommateurs.

« Les gens – a ajouté Branca – doivent envisager d’autres moyens de réduire la consommation de sucres libres, comme la consommation d’aliments contenant des sucres naturels, comme les fruits, ou d’aliments et de boissons non sucrés ».

Auparavant, l’OMS conseillait aux adultes et aux enfants de limiter l’apport en sucre à 10 % de l’apport énergétique total, soulignant le lien entre un apport en sucre plus faible et un poids corporel inférieur. Les nouvelles recommandations font partie d’une série de directives alimentaires existantes et futures qui visent à établir des habitudes alimentaires saines tout au long de la vie, à améliorer la qualité de l’apport alimentaire et à réduire le risque de maladies non transmissibles dans le monde.

« Les édulcorants sans sucre ne sont pas des facteurs alimentaires essentiels et n’ont aucune valeur nutritionnelle – a conclu Branca -. Les gens devraient réduire complètement leur alimentation sucrée, en commençant tôt dans la vie, pour améliorer leur santé. »

