Microsoft apporte enfin iMessage à Windows avec l’application Phone Link

Microsoft a commencé à tester iMessage sur Windows en février via son application Phone Link. La société a également promis de rendre Phone Link disponible pour les utilisateurs d’iPhone d’ici la mi-mai. Microsoft a tenu sa promesse en publiant Phone Link pour iOS à tous les utilisateurs de Windows 11. Cela indique que les utilisateurs de Windows 10, qui constituent toujours la majorité des utilisateurs de Windows, ne pourront pas utiliser cette fonctionnalité.

Phone Link pour iOS et iMessage est désormais disponible sur Windows 11

Microsoft a annoncé le 15 mai que son application Phone Link prendrait désormais en charge les iPhones. Cela indique que les propriétaires d’iPhone peuvent désormais connecter leur téléphone à un PC Windows 11 et envoyer et recevoir des messages directement sur leur ordinateur.

Outre l’envoi et la réception de messages, Phone Link permet également aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels, d’afficher l’historique des appels et d’afficher et de rejeter les notifications. Malheureusement, vous ne pouvez pas exécuter d’applications téléphoniques ou afficher des photos de votre iPhone sur votre PC via Phone Link.

La nouvelle mise à jour de l’application Phone Link est actuellement disponible dans 85 pays. Microsoft n’a pas publié de liste des pays inclus. Mais nous prévoyons qu’il ajoutera d’autres pays à la liste dans un proche avenir. Pour vérifier si la mise à jour est disponible dans votre région, vous pouvez essayer d’installer l’application Phone Link à partir du Microsoft Store.

Comment ça marche?



Vous savez peut-être qu’Apple n’a pas autorisé l’utilisation d’iMessage sur d’autres plates-formes, telles que Windows, car elle souhaite conserver les utilisateurs dans son écosystème. Mais Microsoft a trouvé une solution de contournement pour apporter iMessage à Windows.

La solution de contournement utilise Bluetooth pour connecter un iPhone à un ordinateur Windows 11. Cela permet aux utilisateurs d’effectuer des activités de base comme envoyer et recevoir des messages, passer et recevoir des appels et voir les notifications de leurs iPhones sur leurs ordinateurs Windows. Mais il existe certaines limites à cette solution de contournement. Par exemple, vous ne pouvez pas afficher l’intégralité de votre historique de discussion ou participer à des conversations iMessage de groupe. De plus, vous ne pouvez pas partager d’images ou de vidéos. Maintenant, c’est une vraie déception.

