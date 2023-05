iMessage arrive sur Windows 11 : tout ce que vous devez savoir pour connecter votre iPhone et votre PC

Souhaitez-vous pouvoir envoyer et recevoir des iMessages depuis votre PC Windows 11 ? C’est maintenant possible grâce à la mise à jour de l’application Microsoft Mobile Link. Cette application vous permet de connecter votre iPhone et votre PC Windows 11 pour envoyer et recevoir des messages texte, passer et recevoir des appels et afficher les notifications de votre téléphone. Cependant, la fonctionnalité est limitée par rapport à ce que vous pouvez faire avec un téléphone Android.

????COOL, ALERTE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ???? accédez à votre téléphone depuis votre PC avec Microsoft Phone Link ! en savoir plus : https://t.co/leOAsROEr1 —Windows (@Windows) 15 mai 2023

Pour connecter votre iPhone et votre PC Windows 11, vous devez disposer d’un iPhone avec iOS 14 ou version ultérieure, de tout appareil Windows 11, d’une connexion Bluetooth et de la dernière version de l’application Link Mobile sur votre PC et de l’application Link to Windows sur votre PC.iphone. Le processus est assez simple : ouvrez simplement l’application Link to Windows sur votre PC, choisissez l’option iPhone, scannez le code QR qui apparaît à l’écran avec l’appareil photo de votre iPhone et suivez les instructions pour installer l’application Link to Windows sur votre PC .téléphone.

Link Mobile propose une première intégration entre iOS et Windows 11

Une fois connecté, vous pourrez voir vos messages texte sur PC et y répondre à l’aide d’iMessage. Cependant, ce n’est pas la même chose que d’utiliser iMessage sur un Mac. Vous ne verrez pas l’historique de vos conversations ni ne pourrez envoyer de messages de groupe via iMessage. Cela est dû aux limitations imposées par Apple, mais cela peut être frustrant pour certains utilisateurs. L’application Lien vers Windows sur iOS est plus un moyen rapide de gérer les choses depuis votre téléphone qu’un moyen d’étendre votre téléphone à votre PC.

Vous ne pourrez pas non plus synchroniser les photos entre votre iPhone et votre PC. Pour cela, vous devrez utiliser l’intégration iCloud avec l’application Photos de Windows 11. De plus, vous ne pourrez pas utiliser les applications iOS sur votre PC comme vous le pouvez avec les applications Android via Mobile Link.

Dans l’ensemble, l’application Mobile Link sur iOS est une nouveauté intéressante pour les utilisateurs d’iPhone et de Windows 11, mais elle n’offre pas la même expérience qu’Android. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le Microsoft Store.







