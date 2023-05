Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour Android Auto en 2023

En plus d’annoncer la nouvelle version du système d’exploitation Android et sa nouvelle gamme d’appareils pour cette année, Google a a également apporté quelques changements pour Android Auto. Android Auto est disponible dans des millions de voitures et est utilisé quotidiennement par des personnes du monde entier. Avec Android Auto, les conducteurs peuvent naviguer facilement, régler leurs médias ainsi que passer et recevoir des appels sans avoir à être distraits par l’utilisation de leur smartphone.

Aujourd’hui, nous allons jeter un œil aux nouveautés d’Android Auto qui ont été annoncées lors de l’événement I/O 2023 de Google. Commençons.

Nouveautés d’Android Auto

Google veille toujours à ce que les conducteurs puissent facilement accéder à toutes les applications essentielles et obtenir les informations nécessaires en un minimum de clics pendant la conduite. La conduite exige que vous soyez libre de toute distraction et que vous ayez les mains libres à tout moment. Il est également de notre responsabilité de nous concentrer sur la conduite chaque fois que nous partons en voiture. Voyons donc ce que nous réserve Android Auto en 2023.

Assistez à des réunions dans votre voiture

Oui, vous avez bien entendu. Vous pouvez désormais assister à vos réunions de bureau depuis votre voiture elle-même, en particulier avec les voitures équipées d’Android Auto. Non, nous ne voulons pas dire que vous utilisez votre téléphone pour assister à la réunion. Google parle d’utiliser les applications de vidéoconférence/réunion populaires en utilisant l’unité principale existante de votre voiture.

Google s’efforce d’introduire des plates-formes de réunion telles que Microsoft Teams, Webex de Cisco, ainsi que la plate-forme toujours populaire Zoom. Vous pouvez facilement assister aux réunions qui ont été programmées pour vous. Vous pouvez rejoindre vos réunions via l’audio, ce qui est plus que suffisant puisque vous êtes en voiture. Encore une fois, si jamais vous finissez par utiliser cette fonctionnalité, vous devez être vigilant à tout moment pendant la réunion. Sinon, vous pouvez toujours vous garer dans un endroit sûr et assister à votre réunion sans avoir à vous soucier de la route.

Profitez de vos vidéos préférées sur YouTube dans votre voiture

Si votre voiture est équipée de Google intégré à l’unité principale, vous pourrez bientôt accéder à YouTube depuis votre voiture elle-même chaque fois que vous attendez dans votre voiture. Vous pouvez maintenant regarder votre YouTuber préféré et vos émissions de télévision ou regarder vos clips musicaux préférés en déplacement sur l’unité principale de votre voiture via Android Auto. Voici une liste des constructeurs automobiles qui bénéficieront de cette nouvelle fonctionnalité YouTube intéressante.

Chevrolet

Honda

L’Etoile polaire

Renault

VOLVO

Bloqué dans les embouteillages? Jouer à un jeu!

Si votre voiture est équipée de Google intégré à l’unité principale, vous pouvez désormais jouer à de petits jeux amusants dans votre voiture à l’aide de GameSnacks. GameSnacks est un service proposé par Google qui vous permet de jouer gratuitement à de petits jeux amusants sans avoir à télécharger de jeu. Vous pouvez simplement utiliser l’écran tactile de votre voiture pour jouer immédiatement aux jeux. Google a également déclaré que les pilotes recevront de nouveaux jeux tels que

Pong arctique

Course de buggy de plage 2

Ferme de bonbons

Mes amis Talking Tom

Solitaire FRVR

Suggestions intelligentes par Google Assistant

Désormais, avec Android Auto, vous pouvez facilement voir tous les messages texte que vous avez reçus des membres de votre famille. Avec une nouvelle mise à jour, dans Android Auto, Google Assistant pourra désormais afficher des suggestions intelligentes, c’est-à-dire des réponses intelligentes pour le message reçu. Tout ce que vous aurez à faire est d’appuyer sur le message suggéré et vous êtes prêt à partir. Google Assistant va simplifier et faciliter la communication avec votre famille et vos proches, en particulier sur la route.

Dites adieu à l’anxiété liée à la distance

Les véhicules électriques sont devenus populaires au fil des jours grâce à la flambée des prix de l’essence/gaz et du diesel. Désormais, si vous possédez un véhicule électrique, vous pouvez facilement utiliser Google Maps pour rechercher des bornes de recharge dans et autour de votre ville. La meilleure partie de la recherche de bornes de recharge pour véhicules électriques est que vous pouvez utiliser votre application de cartes préférée, Waze. Waze intègre désormais toutes ces fonctionnalités. De plus, Waze est désormais déployé dans le monde entier et est disponible sur le Google Play Store pour toutes les voitures avec Google intégré.

C’est tout ce qui est disponible jusqu’à présent sur ce que Google prévoit d’apporter à Android Auto cette année. Toutes ces fonctionnalités sont utiles lors de la conduite. Nous espérons que de nouvelles fonctionnalités intéressantes seront également annoncées plus tard au cours de la partie restante de l’année.

