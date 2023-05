Google montre ce qui va arriver sur Wear OS 4 cette année

Lors de l’événement Google I/O 2023 qui a eu lieu il y a seulement quelques jours, de nombreuses annonces et publications ont été faites. Cela étant dit, Google a également fait de nouvelles annonces concernant Wear OS. Wear OS est le système d’exploitation basé sur Android pour les smartwatches et il fonctionne déjà sur la majorité des smartwatches. Alors, jetons un coup d’œil à ce que Google a révélé à propos de Wear OS pour cette année.

Wear OS 4 : plus intelligent et plus économe en énergie que jamais

Désormais, une montre intelligente est un excellent moyen d’accéder à vos SMs, appels téléphoniques et d’effectuer d’autres fonctions de base sans avoir à chercher votre téléphone tout le temps. Ainsi, un appareil comme celui-ci doit non seulement avoir l’intelligence, mais aussi la capacité de ne pas simplement épuiser sa batterie tout en faisant des choses anormales ou basiques sur votre montre.

Nouveaux cadrans de montre avec Wear OS 4

Les cadrans des montres sont importants. Beaucoup de gens aiment avoir un cadran de montre qui leur convient le mieux. Ainsi, avec Wear OS 4, vous pouvez vous attendre à un bon nombre de nouveaux cadrans de montre. En fait, les développeurs pourront désormais créer plusieurs cadrans de montre qui non seulement auront fière allure sur votre montre, mais seront également économes en énergie, ce qui indique que vous pouvez avoir un superbe cadran avec différentes complications sans vous soucier de l’épuisement de la batterie.

Tuiles animées pour Wear OS

Avec les vignettes sur votre smartwatch, vous pouvez désormais obtenir facilement toutes les informations dont vous avez besoin à partir de certaines applications directement sur l’écran de votre montre sans avoir à lancer l’application spécifique. Ces nouvelles tuiles auront de nouvelles animations et transitions qui changent très facilement. Cela fait de Wear OS 4 un système d’exploitation plus performant pour votre smartwatch dès le départ.

Accédez à plus d’applications sur la montre intelligente

Une nouvelle version du système d’exploitation apporte un nouvel accès d’application à votre smartwatch. En plus d’obtenir de nouvelles commandes Google Home sur leur smartwatch, les utilisateurs pourront également accéder facilement à Gmail et à l’application Google Calendar sur leur montre dans les mois à venir. Cela indique que vous pouvez lire rapidement les e-mails et créer des événements simplement en utilisant votre montre.

WhatsApp arrive sur le système d’exploitation

L’une des plates-formes de messagerie les plus populaires, WhatsApp, fait maintenant son chemin vers les appareils Wear OS. Vous pouvez presque tout faire avec WhatsApp sur votre smartwatch. Vous pouvez répondre à vos messages, démarrer une nouvelle conversation, envoyer des notes vocales et également pouvoir répondre aux appels passés via WhatsApp. WhatsApp est en effet la plateforme qui s’impose partout et maintenant, sur les montres. Il est déjà disponible sur Wear OS Play Store pour les comptes qui ont opté pour la version bêta de WhatsApp.

Nouvelles tuiles Spotify

Google a également déclaré que Wear OS 4 aura accès à trois nouvelles tuiles Spotify. Ces tuiles vous permettront de lire des épisodes de vos podcasts préférés, de voir vos morceaux les plus écoutés et de lire un morceau d’une liste de lecture créée par Spotify DJ.

De plus, Wear OS 4 apportera également un nouvel outil de fitness qui affichera vos séquences d’entraînement. Avec de telles tuiles, vous serez davantage motivé pour être sur la bonne voie avec votre santé et compléter votre condition physique avec le peloton de tuiles.

Meilleure expérience logicielle avec Wear OS 4

Wear OS 4 vous fournira non seulement des fonctionnalités, mais également diverses plates-formes et mises à jour de sécurité pour assurer la sécurité de votre smartwatch. Par ailleurs, de nombreuses améliorations de la batterie seront apportées aux appareils bénéficiant de la mise à jour Wear OS 4. Wear SO 4 vous offrira également des options pour effectuer une sauvegarde de votre montre et même effectuer une restauration facilement. Mieux encore, les autorisations acceptées sur votre téléphone seront immédiatement ajoutées à votre montre, uniquement si vous configurez la montre à l’aide de votre appareil Android.

Si vous possédez une Galaxy Watch, vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités supplémentaires que Samsung apportera avec la nouvelle version de One UI pour Smartwatch. Le Wear OS 4 devrait également apporter la prise en charge de Material You aux montres Galaxy.

