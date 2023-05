Privilège des frais annexes pour les extrémités de raccordement par câble : C’est pourquoi vos frais de location baissent

L’un des éléments les plus méconnus de la facture de services publics est le privilège des frais accessoires. C’est le coût mensuel que vous déboursez pour la connexion par câble. Que vous l’utilisiez ou non.

Mais désormais ce sera fini d’ici juillet 2024 au plus tard ! Nous vous informerons des changements.

Qu’est-ce que le privilège des frais accessoires?

Le privilège des frais annexes indique que le raccordement par câble peut être ventilé dans le décompte des frais d’exploitation de votre appartement ou immeuble loué. Le passage correspondant se trouve à l’article 2, n° 15 de l’Ordonnance sur les frais d’exploitation.

Jusqu’à présent, vous avez peut-être payé la connexion par câble sans l’utiliser réellement. Bien sûr, car à l’époque des applications de streaming et de la télévision sur Internet, la télévision par câble n’est qu’un des nombreux moyens d’accéder à la télévision linéaire.

Mais les connexions Internet et téléphoniques relèvent également du terme collectif « connexion par câble ». Même cela – Internet via la prise DSL et le téléphone fixe – est en train de disparaître progressivement.

Jusqu’à présent, cependant, cela n’a pas joué un rôle pour les propriétaires et les gestionnaires immobiliers. Ils concluaient souvent des conventions collectives pour tous les locataires de la maison. Et donc chacun de ces locataires devait supporter une partie des frais. Même si elle n’utilisait pas la connexion. Cela est en train de changer – lentement.

Quand le privilège des frais accessoires sera-t-il aboli?

La modification de la Loi sur les télécommunications est entrée en vigueur le 1er décembre 2021. Depuis lors, les propriétaires et les sociétés de gestion immobilière peuvent s’affranchir de la répartition des frais de raccordement au câble. Mais ce n’est pas obligatoire.

Car il y a une période transitoire qui se termine le 30 juin 2024.

Ce n’est qu’alors que le propriétaire ou la gérance ne pourra plus imputer le raccordement câblé aux frais supplémentaires.

Mais cela peut valoir la peine de jeter un coup d’œil aux petits caractères et à la fiche de données de base du bien locatif. Parce que les anciens contrats de raccordement par câble ne peuvent se poursuivre jusqu’à mi-2024 que si le propriétaire ou la gestion immobilière a installé et mis en service le système de distribution avant le 1er décembre 2021.

Quels sont les effets de l’abolition du privilège des frais accessoires?

Regardez-vous la télévision sur Internet, bien que vous ayez également une connexion par câble dans votre appartement ? Alors vous pouvez être heureux – car jusqu’à présent, vous avez payé pour les deux. Avec l’élimination du privilège des frais accessoires, vous économisez également sur les frais de câble.

Si vous souhaitez toujours une connexion TV par câble, vous pouvez choisir librement votre fournisseur à partir du 1er juillet 2024 au plus tard. Les experts se demandent si cela serait moins cher ou plus cher que les conventions collectives d’aujourd’hui.

Mais les alternatives sont là : TV Internet, télévision terrestre via DVB-T2 HD, IPTV (programmes en direct et médiathèques en ligne) ainsi que la télévision par satellite.

Le centre de conseil aux consommateurs rapporte que les premières expériences montreraient que le prix d’un contrat à usage unique correspondant serait d’environ 8 à 10 euros par mois.

Qu’est-ce qui va changer pour les bénéficiaires du revenu du citoyen ?

Les anciens bénéficiaires de l’ALG-II ou du Hartz-4 – désormais bénéficiaires du revenu des citoyens – n’ont été payés pour leur connexion par câble que si celle-ci figurait en tant que connexion collective sur la facture de services publics. S’il y avait des contrats individuels pour les connexions par câble, ceux-ci devaient être payés sur votre propre budget.

La seule chose qui changera donc concernera l’égalité entre les allocataires du revenu citoyen : d’ici juillet 2024 au plus tard, ils devront tous payer eux-mêmes le raccordement. À moins que le législateur ne change autre chose – pour lequel il n’y a actuellement aucune indication.

Qu’advient-il de ma connexion par câble si je ne l’utilise pas ?

Ce n’est pas bien de continuer à chercher dans le noir, même si les frais n’ont pas été payés. Le câblodistributeur bloque simplement la ligne. Si l’alimentation par câble suit un réseau en étoile, le fournisseur verrouille la box du sous-sol. Si une structure arborescente plus ancienne est disponible, le fournisseur définit une case de blocage.

Puis-je réserver individuellement les connexions TV, Internet et câble fixe ?

Oui cela fonctionne. Le câblodistributeur local a la possibilité d’utiliser une boîte de filtrage. Par exemple, il ne laisse passer que le signal TV ou les informations pour Internet et/ou la télévision.

Il peut y avoir des coûts associés à l’installation du boîtier de filtre, mais en pratique, il est déjà possible aujourd’hui de prendre une décision individuelle.

Les boîtiers de filtrage ou de blocage de votre maison regroupent les signaux téléphoniques, Internet et TV. (Photo : H7 / Wiki Commons)

Ce que les propriétaires doivent faire

Si vous êtes propriétaire, il y a aussi quelque chose à considérer. Car si vous avez conclu des conventions collectives pour les raccordements câblés dans vos biens locatifs, vous devez les résilier d’ici fin juin 2024 au plus tard. Si les contrats se poursuivent, vous en supporterez les frais.

Mais c’est pour cette raison que le législateur a intégré dans la loi la période transitoire assouplie de plus de 3 ans. Vous pouvez d’ores et déjà convenir avec vos locataires d’une suppression anticipée du raccordement par câble des frais d’exploitation.

Cependant, vous avez besoin du consentement du locataire ici.

