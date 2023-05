Google prévoit de personnaliser plus de 50 applications Android pour les téléphones et tablettes pliables – voir la liste complète

Google se recentrera sur les appareils mobiles Android à grand écran tels que les téléphones et tablettes pliables en 2022. Avec l’aide d’Android 12 L, la conception de l’interface utilisateur du système d’exploitation est plus adaptée aux téléphones et tablettes pliables. La société devra mettre à jour davantage d’applications propriétaires avec une meilleure conception de l’interface utilisateur. Google va maintenant de l’avant avec ce plan. Lors du discours d’ouverture de Google I/O 2023, Google a annoncé son intention de mettre à jour plus de 50 applications avec une interface utilisateur repensée. La nouvelle interface utilisateur les rendra plus faciles à utiliser sur les téléphones et tablettes pliables. La mise à jour apportera une interface utilisateur à plusieurs volets et une optimisation d’écran plus large. La liste des applications Google optimisées pour les téléphones et tablettes pliables est la suivante :

Liste des applications Android à optimiser pour les tablettes et téléphones pliables

Bien-être numérique

Gmail (messagerie)

Assistant Google

Google Agenda

Appareil photo Google

Chat Google

Google Chrome

Horloge Google

Contacts Google

Numéroteur Google

Google Docs

Google Drive

Lien familial Google

Fichiers Google

GoogleFit

Accueil Google

Google Keep

Clavier Google

Espace enfants Google

Objectif Google

Google Maps

Google Meet

Messagerie Google

Actualités de Google

Google One

Google Pay

Google Sécurité personnelle (SOS)

Google Photos

Google Play

Jeux Google Play

Google Play Store

Podcasts Google

Recherche Google

Feuilles Google

Diapositives Google

Google TV

Google Translate

Enregistreur vocal Google

portefeuille Google

Google Météo

Youtube

YouTube pour les enfants

Musique Youtube

Télévision YouTube

Ces applications sont déjà mises à jour ou ont été mises à jour avec une conception optimisée pour les tablettes. Google a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec des partenaires tels que Samsung et d’autres développeurs tiers pour apporter des conceptions d’interface utilisateur optimisées pour les tablettes/écrans pliants à leurs applications. La société a également présenté certaines applications à venir, notamment Disney +, Minecraft et Spotify, etc.

Avec le lancement du Pixel Fold, Google s’intéresse désormais davantage au fonctionnement des applications sur les appareils à grand écran. Le Pixel Fold de Google est le premier smartphone pliable de la société, doté d’une charnière verticale qui peut être ouverte pour révéler un écran de type tablette. Malgré le grand intérêt des consommateurs pour les téléphones pliables, le marché pliable est relativement petit, Samsung dominant le marché. Cependant, l’engagement de Google envers la technologie d’écran pliable dans sa gamme de produits pourrait conduire à des mises à jour clés d’Android qui sont spécifiquement adaptées aux téléphones et tablettes pliables.

Mise à jour de l’appli Google

Google met régulièrement à jour ses applications pour s’assurer que les utilisateurs ont accès aux dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité. Le processus de mise à jour des applications sur Google Play est simple et automatique, mais il y a quelques nuances à prendre en compte.

Lorsqu’un développeur publie une nouvelle version d’une application, Google Play vérifie les mises à jour une fois par jour. Si une mise à jour est disponible, elle est ajoutée à la file d’attente des mises à jour et l’application sera automatiquement mise à jour la prochaine fois que l’appareil répondra à certains critères. Par défaut, les applications sont mises à jour automatiquement lorsque l’appareil est connecté à un réseau Wi-Fi, en charge, inactif et que l’application à mettre à jour ne s’exécute pas au premier plan. Cela garantit que les mises à jour n’interfèrent pas avec l’expérience de l’utilisateur et qu’elles sont téléchargées efficacement.

Toutefois, si vous souhaitez qu’une application soit mise à jour immédiatement après la publication d’une nouvelle version par le développeur, vous pouvez sélectionner le mode de mise à jour prioritaire pour cette application. Lorsque vous utilisez le mode Haute priorité, l’application est mise à jour dès que possible après que le développeur a publié la nouvelle version et qu’elle a été examinée par Google Play. Si l’appareil est hors ligne, l’application sera immédiatement mise à jour la prochaine fois que l’appareil sera connecté à Internet.

Mise à jour manuelle

Pour mettre à jour les applications manuellement, les utilisateurs peuvent accéder à l’application Google Play Store, appuyer sur l’icône de leur profil Google et sélectionner « Gérer les applications et l’appareil ». À partir de là, ils peuvent appuyer sur des applications installées individuelles et sélectionner « Mettre à jour » pour les mettre à jour manuellement.

Les développeurs peuvent télécharger de nouvelles mises à jour d’applications sur la console Google Play Developer, où elles seront examinées par Google avant d’être mises à la disposition des utilisateurs. Une fois la mise à jour approuvée, elle sera ajoutée à la file d’attente des mises à jour et téléchargée automatiquement sur les appareils des utilisateurs.

Google Play Console fournit des outils pour aider les développeurs à publier, gérer et publier des applications avec succès. Les développeurs peuvent utiliser ces outils pour créer des canaux de publication, gérer les mises à jour des applications et suivre les performances des applications. Les canaux de publication permettent aux développeurs de publier différentes versions de leur application pour différents groupes d’utilisateurs, tels que les bêta-testeurs ou les premiers utilisateurs. Cela permet aux développeurs de tester de nouvelles fonctionnalités et de recueillir des commentaires avant de les diffuser au grand public.

Derniers mots

Il est déjà officiel que Google mettra à jour les applications répertoriées ci-dessus pour les rendre plus adaptées aux téléphones et onglets pliables. Ainsi, nous n’avons plus qu’à attendre quelques semaines pour que la mise à jour arrive. Cependant, pour rendre les applications pliables, Google a fourni certains outils avec Android Jetpack dans une nouvelle API WindowManager qui permet aux applications d’en bénéficier. Les appareils pliables sont connus pour leur fonctionnalité multi-fenêtres. Il est prudent de supposer que nous verrons des mises à jour clés dans Android qui sont spécifiquement destinées aux téléphones et tablettes pliables dans les semaines à venir.

Google met régulièrement à jour ses applications pour s’assurer que les utilisateurs ont accès aux dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité. Le processus de mise à jour des applications sur Google Play est automatique, mais les utilisateurs peuvent également mettre à jour les applications manuellement s’ils le préfèrent. Les développeurs peuvent télécharger de nouvelles mises à jour d’applications sur la console développeur de Google Play, où ils passeront un test par Google avant d’être rendus publics. Google Play Console fournit des outils pour aider les développeurs à publier, gérer et publier des applications avec succès. En gardant les applications à jour, les utilisateurs peuvent profiter des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité, tandis que les développeurs peuvent s’assurer que leurs applications fonctionnent au mieux.

