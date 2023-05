Ce sont les meilleurs émulateurs Android pour PC ou Mac en 2023

Si vous cherchez des moyens d’exécuter des applications Android sur votre PC ou Mac Windows, les émulateurs sont probablement le meilleur moyen de le faire. Dans ce guide, nous explorerons les meilleurs émulateurs Android pour PC ou Mac en 2023. Ces émulateurs vous offrent une expérience Android transparente et immersive sur votre ordinateur. Que vous soyez un développeur, un fan de jeux mobiles ou simplement quelqu’un qui souhaite explorer Android sur un écran plus grand, ces émulateurs vous seront certainement utiles.

Meilleurs émulateurs Android pour PC ou Mac



BlueStacks

BlueStacks est l’un des émulateurs Android les plus populaires. Il vous permet de profiter des applications et des jeux Android sur PC Windows et Mac. Il est disponible gratuitement, mais la version gratuite est accompagnée de publicités occasionnelles. Vous pouvez cependant opter pour BlueStacks Premium qui offre une expérience sans publicité.

Quoi qu’il en soit, la version gratuite dispose de nombreuses fonctionnalités pour exécuter vos applications Android préférées en douceur. Par exemple, vous bénéficiez de la prise en charge d’Instance Manager qui vous permet d’exécuter plusieurs instances de l’émulateur à la fois. Cela pourrait être parfait pour jouer à plusieurs jeux simultanément. Une autre fonctionnalité pratique est le mode Eco, qui optimise l’utilisation des ressources lorsque vous jouez à des jeux gourmands en ressources. BlueStacks est également certifié GDPR, ce qui garantit la sécurité de vos données partagées avec l’entreprise. Sa version la plus récente est BlueStack 5, qui est assez légère et peut donc même fonctionner sur des appareils bas de gamme.

NoxPlayer

NoxPlayer est un autre émulateur Android populaire pour PC et Mac. Comme BlueStacks, il est gratuit et sûr à utiliser car il a une cote GDPR. Il fait également partie des premiers émulateurs dotés de fonctionnalités de mappage de clavier.

La cartographie du clavier permet aux joueurs d’utiliser des touches ou des combinaisons spécifiques pour imiter des gestes tactiles tels que taper, balayer et incliner. La fonctionnalité peut être très utile car Nox offre un support pour les jeux de différents genres.

MEMu

MEMu, également connu sous le nom de MEmu Player, est un émulateur Android relativement nouveau. Il a été lancé en 2015 avec un accent principal sur les jeux.

Une caractéristique remarquable de ceci est sa prise en charge des puces AMD et Nvidia. Il prend également en charge diverses versions d’Android, notamment Jelly Bean, Kit Kat et Lollipop. Actuellement, MEmu est basé sur Android 7 et est assez facile à installer et à configurer.

LDPlayer

Ensuite, nous avons LDPlayer. Il est connu pour son excellente compatibilité avec divers jeux Android. Il permet aux joueurs d’exécuter gratuitement des jeux et des applications mobiles sur leur PC. Cependant, il n’est pas compatible avec Mac. Néanmoins, LDPlayer est livré avec un store d’applications intégré, appelé LDStore, qui propose une gamme d’applications et de jeux Android.

De plus, l’une des caractéristiques notables de cet émulateur est sa polyvalence. Autrement dit, il peut fonctionner même sur des appareils bas de gamme car il ne consomme pas beaucoup d’espace de stockage. LDPlayer peut également être un excellent choix pour exécuter des jeux exigeants car il offre les paramètres requis pour assurer un gameplay fluide, quelles que soient les spécifications de l’ordinateur. Il existe également une fonction de synchronisation multi-instance qui permet aux joueurs d’améliorer leur expérience de jeu en créant plusieurs instances du même jeu.

Boucle de jeu

Gameloop offre une option pratique aux utilisateurs de PC Windows pour profiter de jeux Android de premier ordre. L’émulateur a été spécialement conçu pour les joueurs qui souhaitent jouer à une variété de jeux Android sur leur ordinateur de bureau.

Fait intéressant, Gameloop a été créé par Tencent dans le cadre de leur aventure dans les expériences de jeu sur ordinateur et mobile. Initialement, la plate-forme était uniquement conçue pour jouer à PUBG Mobile sur PC. Mais ils l’ont étendu pour prendre en charge une vaste collection de jeux Android. Alors maintenant, vous pouvez jouer à des jeux comme Free Fire, Call of Duty, et plus encore.

PrimeOS

Contrairement à d’autres options jusqu’à présent, PrimeOS est un système d’exploitation autonome qui peut être installé et exécuté sur votre machine Windows. En conséquence, il peut utiliser la puissance de votre CPU et de votre GPU à son plein potentiel.

PrimeOS offre également toutes les fonctionnalités essentielles requises pour les jeux. Cela inclut le mappage du clavier, la prise en charge de la manette de jeu et l’enregistrement de scripts. Le système d’exploitation est également livré avec une boutique Google intégrée, ce qui vous permet de télécharger et de profiter facilement de vos jeux préférés. Cependant, la meilleure chose à propos de PrimeOS est que vous pouvez le démarrer en double avec Windows 11.

Bliss OS

Bliss OS est un autre système d’exploitation riche en fonctionnalités qui offre une expérience Android complète sur votre PC. Comme PrimeOS, il transforme essentiellement votre PC Windows en un système Android fonctionnel. Pour couronner le tout, vous bénéficierez d’un support pour le menu Démarrer, la barre d’état système et la barre des tâches.

Sans oublier, il a également un Play Store intégré. De plus, Bliss OS vous permet d’exécuter plusieurs applications simultanément dans une fenêtre redimensionnable. Mieux encore, cet émulateur est disponible en téléchargement gratuit pour les utilisateurs de Windows.

Studio Android

Ensuite, si vous êtes un développeur et que vous recherchez une plate-forme pour tester votre application Android, alors Android Studio pourrait être votre meilleur pari. Il est livré avec l’émulateur Android officiel de Google qui peut facilement être lancé dans l’IDE. Il prend également en charge le SDK Android, donc c’est bien aussi.

Mais Android Studio est une application gourmande en ressources, ce n’est donc peut-être pas l’émulateur le plus rapide de cette liste. Mais ce qui est génial, c’est que vous obtiendrez la dernière version d’Android pour tester vos programmes. En plus de cela, l’émulateur prend en charge toutes les fonctionnalités nécessaires au test de votre application. Comme la simulation de gestes, un accéléromètre, un gyroscope, etc.

Genymotion

Genymotion est un autre émulateur conçu pour aider les développeurs à tester des applications pour les appareils Android. Il vous permet d’exécuter des applications Android sur des machines virtuelles hébergées dans le cloud. Ce n’est donc certainement pas gratuit. Pour utiliser Genymotion, les utilisateurs doivent payer des frais d’abonnement de 412 $ par an.

Le prix pourrait en valoir la peine car il propose différentes versions d’Android pour les tablettes et les téléphones. Vous pouvez démarrer la version d’Android de votre choix et démarrer la machine virtuelle pour commencer vos tests. Comme prévu, l’émulateur fonctionne comme votre téléphone Android habituel.

Windows 11

Si vous n’êtes pas prêt à installer ces émulateurs, Windows 11 pourrait être la solution idéale pour vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais Microsoft a activé la prise en charge native des applications Android à partir de Windows 11. Il utilise la virtualisation pour exécuter des applications Android sur votre système. Pour l’utiliser, vous devez d’abord télécharger Amazon Appstore à partir du Microsoft Store. Le lancement de l’application vous guidera tout au long du processus de configuration.

Mais Amazon Appstore n’a pas autant d’applications que le Google Play Store. Vous ne trouverez donc peut-être pas toutes les applications que vous souhaitez utiliser ici. Vous pouvez toujours trouver la majorité des applications populaires, y compris TikTok. Lors de nos tests, toutes les applications ont plutôt bien fonctionné.

Comparatif des meilleurs émulateurs Android pour PC ou Mac

Nom de l’émulateur Prise en charge de Windows/MAC Prix BlueStacks Oui Gratuit NoxPlayer Windows seulement Gratuit, 3,69 $/mois MEmu Oui Gratuit LDPlayer Windows seulement Gratuit Boucle de jeu Windows seulement Gratuit Premier système d’exploitation Oui Gratuit Bliss OS Oui Gratuit Studio Android Oui Gratuit GenyMotion Oui Genymotion Desktop gratuit pour un usage personnel ; 412 $/an/utilisateur Windows 11 Windows seulement Gratuit

Meilleurs émulateurs Android pour PC ou Mac: Conclusion

Alors voilà. Voici notre liste des meilleurs émulateurs que vous pouvez utiliser pour exécuter des applications Android sur votre PC Windows ou Mac. Ces émulateurs conviennent aux joueurs, aux développeurs ou simplement à un utilisateur occasionnel souhaitant jouer à des jeux.

