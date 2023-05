Test du niveau GeForce Now Ultimate RTX 4080

En janvier, nous avons examiné le niveau Ultimate du service de streaming de jeux GeForce Now de NVIDIA et comment il se comparait à l’achat d’une nouvelle carte graphique. Alors que la plupart des résultats étaient décevants et ne pouvaient pas correspondre au hardware local, il y avait une mise en garde : à l’époque, l’option la plus chère offrait des performances de type RTX 3080, mais NVIDIA était en train de passer à un « RTX 4080 Rig ». «

Désormais que c’est arrivé (pour certains), la transition vers Ada Lovelace a-t-elle rendu GeForce Now plus attrayant ? La réponse courte est oui, en particulier pour ceux qui veulent jouer au mode Overdrive récemment ajouté de Cyberpunk 2077. Cependant, cela pourrait ne pas suffire à convaincre certaines personnes.

Pour le niveau Ultimate « RTX 3080 », NVIDIA utilise un GPU A10G basé sur le même silicium GA102 que le RTX 3080. Il dispose de cœurs CUDA supplémentaires (9 216) et de 24 Go de GDDR6, ce qui est nettement plus que les 10 Go/12 Go de la version grand public. Cependant, le GPU cloud dispose de 600 Go/s de bande passante, ce qui est inférieur aux 760 Go/s de la version de bureau. La grande majorité des titres précédemment testés ne fonctionnaient pas aussi bien que d’avoir une carte RTX 3080 dans le PC à côté de vous, en particulier à des résolutions plus élevées et avec le ray tracing activé.

Mais NVIDIA met à niveau tous les membres du niveau GeForce Now Ultimate à 20 $ / mois vers sa plate-forme RTX 4080, qui utilise le GPU L40G Ada Lovelace basé sur le silicium AD102 trouvé dans le RTX 4090. Il est expédié avec 24 Go de GDDR6, 18 176 cœurs CUDA, et, selon Team Green, 64 TFLOP de performance. Le processeur qui lui est associé est une puce AMD Ryzen à 16 cœurs sans nom.

Le déploiement plus large de la mise à niveau 4080 intervient juste au moment où un jeu (ou mode de jeu) est devenu le Crysis moderne : Cyberpunk 2077 et son mode RT Overdrive. L’ajout récent d’une solution du path tracing entièrement unifiée est si exigeant que même le puissant RTX 4090 tombe à 16 ips dans certaines sections, c’est pourquoi le DLSS 3 et la génération de frames d’Ada (aussi controversés soient-ils) sont si importants. .

Traçage complet du chemin dans Cyberpunk 2077

J’ai commencé par tester le mode Overdrive du Cyberpunk 2077 avec mon propre PC : un RTX 2070 Super overclocké associé à un Core i7-12700K et 32 ​​Go de DDR4. Comme prévu, il atteint une moyenne de 12 ips avec un minimum de 5 ips en 1440p avec DLSS 2 réglé sur Qualité.

La vidéo de test de référence donne l’impression que quelqu’un feuillette un ensemble d’images fixes. Le passage du DLSS à la performance ajoute 10 images par seconde supplémentaires, mais non seulement il est toujours injouable, mais il y a aussi tellement de bavures provenant des personnages qu’ils semblent être fabriqués à partir de peinture humide.

J’ai décidé de me réabonner à GeForce Now et de voir comment le niveau RTX 4080 fonctionnait le jour même de la sortie du mode Overdrive de Cyberpunk 2077. Malheureusement, j’ai rencontré un problème qui a mis en évidence l’un des inconvénients du service : le jeu ne pouvait pas être joué car la mise à jour était en cours d’application. Il est resté hors ligne pendant quelques heures, donc je ne voyais pas à quoi ressemblait le path tracing complet ce jour-là.

Une fois que Cyberpunk 2077 était enfin prêt, j’ai démarré le jeu, sauté sur l’écran des paramètres et activé Overdrive/Path Tracing. Profitant de la mise à niveau de GeForce Now, j’ai basculé DLSS 3 sur Qualité et activé la génération de frames. Le test de référence, qui avait l’air époustouflant, a renvoyé 93 ips. La superposition de statistiques de GeForce Now – activée en appuyant sur Ctrl + G – a montré que le jeu fonctionnait à 100 ips la plupart du temps; combiné avec le path tracing, il a créé une expérience super immersive. En passant, je n’ai jamais remarqué de problèmes tels qu’une latence accrue lorsque la génération d’images était activée dans ce jeu ou dans tout autre jeu.

Cependant, tout le monde ne joue pas en 1440p. Pour les 64 % des participants à l’enquête Steam dont la résolution d’écran principale est de 1080p, l’activation du path tracing avec les mêmes paramètres donne environ 120 ips. La réduction de ces paramètres permet à ceux qui disposent d’un moniteur à taux de rafraîchissement élevé de faire bon usage du nouveau maximum de 240 ips à 1080p de GeForce Now Ultimate.

En tant qu’acheteur récent d’un moniteur ultra-large Gigabyte M34WQ, j’étais ravi de voir comment GeForce Now gérait 3440 x 1440. Le résultat était un peu moins de 75 ips. Bien que ce soit une bonne chose et que vous puissiez l’améliorer légèrement en changeant DLSS en Équilibré, ma préférence personnelle est de désactiver le path tracing et d’opter pour le ray tracing : Psycho. Il a toujours l’air fantastique et fonctionne à 120 ips – le maximum d’ips que GeForce Now offre à cette résolution.

À titre de comparaison, Cyberpunk 2077 sur le niveau GeForce Now RTX 3080 ne gérait que 60 ips à 1440p avec tout RT activé (c’était avant la mise à jour du path tracing) et la qualité DLSS. Ainsi, la mise à niveau RTX 4080 fait une différence notable comme on pouvait s’y attendre.

Geralt de Riv, plus beau que jamais

La prochaine étape était The Witcher 3: Wild Hunt. J’ai trouvé que ce jeu refusait souvent de se charger la dernière fois que nous avons testé GeForce Now, peut-être parce qu’il était sur GoG. Désormais, cependant, c’est plus stable. S’en tenir à 3440 x 1440, chaque curseur dans les paramètres est poussé au maximum : tout sur Ultra+, le ray tracing à ultra, même NVIDIA Hairworks est maximisé. Avec DLSS 3 réglé sur la qualité et la génération de frames activée, les pompes sortent à 133 ips. Le jeu est si fluide et joli – même avec la mise à jour de nouvelle génération, il faut se demander comment il a été lancé il y a huit ans. Pourtant, cela apporte un sentiment d’appréhension sachant que je vais maintenant jouer à nouveau les 150 heures et plus à un moment donné – après avoir terminé Cyberpunk, encore une fois.

Lorsque GeForce Now utilisait encore le RTX 3080, The Witcher 3 aux paramètres Ultra avec ray tracing utilisant DLSS 2 à Qualité gérait un maigre 40 à 50 ips. Il convient de souligner que Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 étaient assez problématiques en janvier dernier. Souvent, ils ne chargeaient pas, et même avec ma connexion Ethernet et ma ligne de fibre gigabit, la saccade et l’attelage semblaient suffisamment réguliers pour être une gêne.

Depuis la mise à niveau du RTX 4080, cependant, je n’ai connu qu’une poignée de légers saccades en environ 20 heures de jeu, il semble donc que NVIDIA ait également amélioré la stabilité.

Épopées vikings

Sur un autre favori personnel : Assassin’s Creed Valhalla. Le niveau RTX 3080 Ultimate offrait 97 ips à 1440p en ultra haute qualité, tandis que la version améliorée passe à 115 ips. Les basses se sont également améliorées. Le passage à 3440 x 1440 offre toujours un 115 ips super fluide et il est magnifique.

Toujours le meilleur jeu de super-héros basé sur des cartes sur PC

Vient ensuite les soleils de minuit de Marvel. J’avais de grands espoirs pour celui-ci avant. Non seulement c’était mon jeu le plus régulièrement joué, mais il a également une option de ray tracing qui peut rendre les sections extérieures de l’Abbaye assez exigeantes. Malheureusement, ses performances à 55 ips (1440p) avec les paramètres Epic avec DLSS en qualité étaient en quelque sorte pires que celles offertes par mon RTX 2070 Super local.

Avec la puissance supplémentaire du niveau 4080, les mêmes paramètres reviennent désormais jusqu’à 150 ips avec génération d’images et environ 100 ips sans. Même le passage à 3440 x 1440 ne fait pas chuter la fréquence d’images de manière significative.

Qui surveille les Watch Dogs (Légion) ?

Watch Dogs Legion a géré 60 ips à 1440p sur la plate-forme cloud RTX 3080 avec le ray tracing réglé sur Ultra. Le niveau 4080 à 3440 x 1440 l’augmente à 74 ips, tandis que le retrait du ray tracing le fait passer à 99 ips – il convient de noter que le jeu ne prend pas en charge la génération d’images.

Parkour zombie

Je n’ai pas eu la chance d’essayer Dying Light 2 dans la dernière test. Les premières tentatives de lecture sur GeForce Now ont vu le jeu refuser de reconnaître toute taille de moniteur supérieure à 1080p. Après avoir réinstallé l’application, cela a finalement fonctionné.

Pousser le jeu vers le très exigeant réglage en ray tracing de haute qualité à 3440 x 1440 avec la qualité DLSS/génération d’images atteint les 120 ips max. Même sans génération d’images, il joue à 110 ips en douceur.

Mobile et l’application TV

La possibilité de diffuser GeForce Now sur différents appareils est certainement l’un des grands atouts du service. Le niveau RTX 3080 a très bien fonctionné The Witcher 3 sur le Samsung Galaxy Z Fold 4, alors cette fois j’ai essayé Cyberpunk 2077 sur un iPad Pro.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les résultats ont été très impressionnants. Le ray tracing est réglé sur moyen, les graphiques sur Ultra et la résolution sur 1080p. Aussi… Je n’ai jamais joué avec une manette auparavant.

Un domaine particulièrement décevant dans notre test précédent était l’application GeForce Now TV trouvée sur les nouveaux téléviseurs intelligents LG et Samsung. C’était lent, saccadé et, bien que mon téléviseur soit directement connecté au routeur situé en dessous, il bégayait et était constamment en retard. La mise à jour ferait-elle une différence ?

Non pas du tout. Les paramètres de l’application sont toujours limités à 60 Hz et 1080p sur mon LG C1, même s’il s’agit d’un écran 4K 120 Hz. The Witcher 3 a refusé de se charger après plusieurs tentatives. Watch Dogs Legion a mieux réussi en se chargeant réellement. Malheureusement, une notification de « connexion inégale » est apparue pour une raison étrange, et le jeu était injouable – comme un diaporama qui ne répond aux entrées du contrôleur que lorsqu’il est d’humeur. C’est dommage; si l’application TV fonctionnait correctement, cela pourrait être une excellente fonctionnalité de GeForce Now.

GeForce maintenant ou GeForce plus tard ? Où sont les jeux ?

Le niveau Ultimate mis à niveau de NVIDIA offre des améliorations de performances substantielles, ainsi que des fonctionnalités exclusives telles que DLSS 3 et la génération de frames lorsqu’elles sont prises en charge. De plus, contrairement au niveau RTX 3080, la sortie fps correspondait ou presque au hardware RTX 4080 local.

Mais quels sont les points négatifs ? Une partie de ce qui a été évoqué dans la dernière fonctionnalité demeure : une ligne Internet rapide (45 Mbps) est requise pour les fréquences d’images 4K/élevées, et une connexion Ethernet fait définitivement une différence dans l’expérience globale. NVIDIA semble avoir corrigé certains des bugs que j’avais remarqués il y a quelques mois, mais c’est loin d’être une expérience fluide : il y a eu une courte période pendant laquelle aucun jeu ne se chargeait après avoir changé un paramètre de résolution, et réinstallant uniquement l’application GeForce Now ( deux fois) a résolu le problème. Les jeux sauvegardés ne se synchronisent parfois pas avec le jeu hors ligne, et Cyberpunk réinitialise les paramètres graphiques à leur valeur par défaut à chaque redémarrage, même si j’avais la possibilité d’enregistrer les paramètres sélectionnés.

De plus, ne pas pouvoir jouer à un jeu en raison d’une mise à jour est ennuyeux, comme ce fut le cas avec Cyberpunk 2077. Cet abonnement de 20 $ par mois s’additionne rapidement, et devoir redémarrer une session après 8 heures peut être un problème pour les joueurs inconditionnels.

Ne vous y trompez pas, GeForce Now Ultimate est un excellent moyen de découvrir des titres à des résolutions et des paramètres que de nombreuses cartes ne peuvent pas gérer. Mais pour moi, le plus gros problème est le nombre de jeux qu’il propose : il n’y en a tout simplement pas assez de nouveaux/bons. À quelques exceptions près comme les récents Dead Island 2 et Age of Wonders 4, la plupart des grandes versions, telles que Midnight Suns et Darktide, sont sorties l’année dernière ou sont encore plus anciennes. Vous ne trouverez pas Hogwarts Legacy, The Resident Evil 4 Remake, Elden Ring et Call of Duty: MW II, pour n’en nommer que quelques-uns, et ne vous attendez pas à jouer longtemps à Star Wars Jedi: Survivor, bien que Fallen La commande est disponible.

Le dernier reproche : les millions de personnes qui jouent à des jeux via PC Game Pass ne peuvent pas y accéder via GeForce Now. Lorsque Microsoft et NVIDIA ont conclu un partenariat en février pour apporter les titres Xbox et Activision à Game Pass, il semblait que les services des entreprises pourraient s’intégrer. Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait arriver, le vice-président de NVIDIA, Phil Eisler, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune annonce concernant Game Pass à ce moment-là, et qu’il ne pouvait pas répondre quant à savoir si NVIDIA avait le droit de rendre une telle chose possible. Donc pas un non catégorique, alors.

Jusqu’à ce qu’il obtienne de plus en plus de jeux plus récents ou que l’intégration de Game Pass devienne une réalité, GeForce Now Ultimate est mieux servi pour des cas d’utilisation spécifiques, tels que le mode Overdrive de Cyberpunk 2077 ou la lecture de l’un des autres titres du service avec des graphismes maximisés à haute résolution. Si vous voulez ces expériences sans payer une petite fortune pour un nouveau GPU, faites ce que je fais : abonnez-vous jusqu’à ce que vous ayez fini le jeu, puis annulez votre abonnement.

Avantages

Le niveau RTX 4080 marque une énorme mise à niveau par rapport au 3080

La plupart des jeux fonctionnent désormais de la même manière que le hardware local

Certains des bugs, du saccade et des problèmes de stabilité ont été résolus

Une excellente façon de découvrir le mode Overdrive de Cyberpunk 2077

Peut jouer sur de nombreux appareils, accéder au service partout où vous avez une bonne connexion Internet

Pas besoin de télécharger ou de mettre à jour les jeux que vous avez déjà achetés

Les inconvénients

Le manque de jeux plus récents limite

Une (très) bonne connexion internet via Ethernet aide beaucoup

Se heurte toujours à des ennuis, des problèmes de logiciel

Pas d’intégration Game Pass

Ce prix de 20 $ par mois s’additionne rapidement

