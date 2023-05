De nouveaux iPhones à venir avec les propres écrans microLED d’Apple

Apple s’appuie actuellement sur d’autres fabricants pour les fournitures d’écran. Cependant, il a récemment été signalé que la société Cupertino travaillait sur sa propre technologie de panneau pour les futurs appareils. Le premier appareil avec les nouveaux écrans de la société Cupertino devrait être Apple Watch. Après cela, les iPhones avec écrans microLED devraient être les prochains sur la liste.

Cette nouvelle technologie présente de nombreux avantages par rapport aux OLED actuelles. Il consomme moins d’énergie, ce qui affecte directement la durée de vie de la batterie. Un autre avantage pourrait également être un contraste plus élevé. Cela se traduira évidemment par une meilleure visibilité sous la lumière du soleil. Il y aura probablement plus d’avantages de la nouvelle technologie aussi. Cela pourrait améliorer la qualité globale et l’impression. Les iPhones avec écrans microLED seront sûrement les appareils les plus populaires avec cette nouvelle technologie.

Comme le rapporte Digitimes, Apple développe lui-même cette nouvelle technologie. Pourtant, il finira par sous-traiter la production à LG. Ce fabricant coréen devrait avoir une capacité suffisante pour répondre aux exigences. Samsung livre actuellement 70% des panneaux pour la production. LG et BOE s’occupent du reste.

Quand les iPhones avec écrans microLED arriveront-ils ?

Le premier gadget avec un tel panneau sera la nouvelle montre, qui fera ses débuts bientôt. Probablement après que la technologie soit prête pour la production de masse. Cela pourrait arriver l’année prochaine, voire en 2025. Ainsi, les premiers iPhones avec écrans microLED pourraient être lancés peu de temps après. Outre le téléphone le plus populaire au monde, l’iPad pourrait également être de la partie. Puisqu’il s’agit du brevet d’Apple, il sera intéressant de voir comment le reste de l’industrie réagit. Ce type de technologie aura sûrement de nombreux avantages par rapport à AMOLED. La même chose s’applique aux autres s’ils ne trouvent pas un moyen de répondre correctement.

La mauvaise nouvelle est que cela augmente les coûts de fabrication. Ainsi, les nouveaux produits seront par conséquent plus chers. Si la nouvelle technologie réussit, les prix des téléphones continueront d’augmenter.

