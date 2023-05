Quatre cartes graphiques milieu de gamme de NVIDIA et AMD devraient débarquer dans les prochaines semaines

Moulin à rumeurs : ceux qui aspirent à une carte graphique de dernière génération mais ne veulent pas vendre un rein pourraient avoir quatre nouvelles options dans les prochaines semaines : deux versions du RTX 4060 Ti avec des caractéristiques de mémoire différentes, le NVIDIA RTX 4060, et l’AMD Radeon RX 7600.

Suite aux récentes affirmations d’Igor’s Lab selon lesquelles la RTX 4060 Ti de NVIDIA et la Radeon RX 7600 d’AMD arriveraient fin mai/début avril, les sources de Omgpu.com ont donné une date précise pour ces cartes.

Selon la dernière affirmation, le RTX 4060 Ti 8 Go sera annoncé au milieu de ce mois avant son lancement le 24 mai.

On pense que le RTX 4060 Ti est basé sur l’AD106-350-A1 et est expédié avec 4 352 cœurs CUDA, 8 Go de VRAM GDDR6 à 18 Gbit/s, 32 Mo de cache L2 et un TGP nominal de 160 W. Il peut également comporter un bus mémoire 128 bits pour une bande passante de 288 Go/s. Attendez-vous à ce que les performances dépassent le RTX 3070 Ti. En termes de prix, certains disent que NVIDIA a écouté les testeurs de Lovelace et donnera à la carte un PDSF de 399 $, le même prix que la version de la génération précédente.

Juste un jour après l’arrivée du RTX 4060 Ti 8 Go (25 mai), AMD lancerait la Radeon RX 7600. La carte basée sur Navi 33 pourrait comporter 2 048 cœurs, 8 Go de mémoire GDDR6 et un bus 128 bits. Il devrait coûter moins de 350 $.

Une rumeur intéressante sur le RX 7600 d’Igor Wallossek est que les seuls partenaires constructeurs de conseil qui le montreront au Computex sont ceux qui ne vendent que des cartes Radeon, comme Sapphire. Les entreprises qui fabriquent à la fois des produits AMD et NVIDIA retarderaient la production de la nouvelle entrée RDNA 3 jusqu’à ce qu’elles déterminent si cela en vaut la peine.

Selon certaines rumeurs, NVIDIA annoncerait également une déclinaison 16 Go du RTX 4060 Ti aux côtés de la version 8 Go dans quelques semaines. On dit qu’il sera lancé au cours de la seconde quinzaine de juillet.

RTX 4060 utilise toujours PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18 Gb/s

115W

24M L2 J’essaierai de rester neutre sur toute fuite à l’avenir. ðÂÂðÂÂð – kopite7kimi (@kopite7kimi) 13 février 2023

Enfin, il y a la version non Ti du ​​RTX 4060, qui devrait être lancée dans la première quinzaine de juillet. Leaker kopite7kimi a précédemment déclaré que la carte contient 8 Go de GDDR6 (18 Gbps) et a le même GPU AD107, le nombre de cœurs CUDA, le nombre de cœurs Tensor, le nombre de cœurs en ray tracing et le TDP (115 W) que la version pour ordinateur portable du RTX 4060. En ce qui concerne, ceux les caractéristiques sont inférieures à celles du RTX 3060.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :